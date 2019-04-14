Главные новости 14 апреля: дебаты Порошенко и увольнение скандального Семочко

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко провел дебаты без Зеленского на НСК "Олимпийский". Скандального контрразведчика Сергея Семочко уволили. Смертельное ДТП с украинцами в Польше. В Одессе продолжается борьба за Летний театр: активистов не пускали в здание. Такими были главные новости воскресенья, 14 апреля, в Украине и мире.

Дебаты Порошенко

Читайте также: Не бойтесь, приходите! – Порошенко пригласил Зеленского на еще одни дебаты

На НСК "Олимпийский" состоялось мероприятие, которое действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко анонсировал как дебаты, пригласив на них своего оппонента на выборах Владимира Зеленского. Однако тот так и не пришел на стадион в указанное время. Вместе с тем в сети распространили фото, на котором видно, как будто с официального аккаунта Зеленского в Facebook кто смотрит трансляцию из "НСК Олимпийский".



Такое фото распространили в сети

Поэтому Порошенко решил подождать Зеленского час и в это время отвечал на вопросы журналистов. После этого глава государства имел короткое выступление перед собравшимися под стенами НСК "Олимпийский". Порошенко пригласил их внутрь, на стадион, для совместного фото.





Порошенко сделал совместное фото с поклонниками на НСК "Олимпийский"

В штабе Зеленского успели прокомментировать отсутствие своего кандидата на анонсированных Порошенко дебатах. Так, спикер штаба Дмитрий Разумков сказал, что это был всего лишь агитационный митинг Порошенко. Он еще раз напомнил о предложении Зеленского – провести дебаты на стадионе 19 апреля в 19:00.

Кстати, посмотреть на дебаты пришло немало людей. Как говорят в полиции вели они себя мирно и спокойно, никаких инцидентов между ними не возникало. Так, в полиции посчитали, что людей было 5 тысяч, а пресс-секретарь главы государства назвал другую цифру – 20 тысяч человек. В свою очередь, в СБУ отметили, что безопасность обеспечивали 15 тысяч правоохранителей.

Увольнение Семочко

Читайте также: Нападение на автомобиль посла Украины в Британии: очевидцы рассказали неожиданные детали

Во время публичного мероприятия, анонсированного как дебаты, президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов, рассказал о том, что уволил с должности скандального контрразведчика Сергея Семочко. Порошенко уточнил, что сделал это в пятницу (вероятно, 12 апреля – 24 канал).

Кто такой Сергей Семочко и что известно о скандале вокруг него?​

Это экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы, экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017-2018 годах. А с июля 2018 года он занимал должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.



В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины – владеет состоянием, которые невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайшие родственники получили гражданство РФ и ведут бизнес в оккупированном Крыму. Позже Семочко дал интервью, где обвинил журналистов во лжи.

Смертельное ДТП с украинцами в ​​Польше

Читайте также: На шахте в Донецкой области произошел обвал: погиб горняк, еще двое – ранены

В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами. Автомобиль с ними и еще двумя гражданами Грузии врезался в придорожное дерево в ночь с 13 на 14 апреля. Удар был такой силы, что из автомобиля выпал двигатель. Когда приехали пожарные, он еще пылал и лежал на расстоянии 12 метров от транспортного средства.

В результате аварии погибли двое украинцев возрастом 23 и 30 лет. Кроме них, в авто находились еще двое граждан Грузии. Один из них управлял автомобилем.

Погибли пассажиры, которые сидели в правой части автомобиля. Пассажир, который был рядом с водителем, был пристегнут ремнем безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был застегнут,

– сообщила представитель полиции Моника Данеляк.

Как проинформировали польские правоохранители, у водителя-грузина взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв в момент аварии.

Трагедия случилась вблизи города Кентшин, что в северо-восточной Польши. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

В Одессе активистов не пускали в Летний театр

Читайте также: Украинский боксер Деревянченко победил немца Кулкая: видео лучших моментов боя

В воскресенье одесских активистов, пришедших на еженедельную толоку, не пустили на территорию Летнего театра. Эту территорию, расположенную в Городском саду Одессы, почему-то заблокировали молодые люди спортивного телосложения. Они представились сотрудниками охранной фирмы, которая якобы заключила договор об охране площадки.

Активисты под Летним театром в Одессе

Захват театра идет полным ходом. Мы вызвали полицию, чтобы понять, почему нас не пускают на толоку. То есть площадка не застроена, но нам уже ясно дают понять, что эта зона в Городском саду – не для одесситов,

– сообщила одна из активисток Татьяна Петракевич.

Впоследствии людей стали пропускать внутрь на территорию театра, однако без инвентаря.

Что происходит с Летним театром в Одессе?​

Летний театр в городском саду – это территория размером в 40 соток земли со сценой и вспомогательными зданиями. Еще в советское время, там действительно проводились концерты, но в 1990 – 2000 годы он вообще был закрытой территорией. Но такой лакомый кусок земли в самом центре Одессы не мог так просто стоять пустым. На эту территорию быстро нашелся хозяин.



12 апреля утром частные охранники, "титушки" и строители ворвались на территорию свободного пространства для одесситов – Летнего театра и начали строительные и демонтажные работы. Это вызвало сопротивление общественности. Поэтому сотни одесситов протестовали против строительства, которое, по их мнению, полностью незаконно.



Кроме того, уже происходит нажим на активную общественность. Подозрительные люди характерной внешности, которые появились там вместе со строителями, пытались ограничить вход на территорию свободного пространства и прибегли к угрозам физической расправы.