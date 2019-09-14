Главные новости 14 сентября: Зеленский ветировал Избирательный кодекс, выборы на Донбассе

Президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об изменениях в Избирательный кодекс. На форуме YES в Киеве обсудили, что будет с местными выборами и статусом Донбасса. Зеленский представил нового главу Днепропетровщины. Освобожденные из плена украинские моряки прошли лечение в Киеве и вернулись в Одессу. Такими были главные новости 14 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Вето на избирательный кодекс

Читайте также: Зеленский хочет новый закон о ветеранах и добровольцах

Президент Владимир Зеленский наложил вето (запрет) на законопроект об изменениях в Избирательный кодекс. Документ одобрила еще предыдущая Верховная Рада и он предусматривает выборы нардепов по открытым спискам. На сайте парламента указано, что Избирательный кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции и не учитывают последние изменения избирательного законодательства.

Не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом указанных замечаний,

– прокомментировал свое вето Зеленский.

Что предусматривал Избирательный кодекс, который ветировал Зеленский?Он должен был бы изменить систему избрания Рады с 2023 года. Голосование проходило бы не только за партию, но и за конкретного кандидата в ней. Ранее Раду выбирали по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками и на мажоритарных округах. А согласно новому кодексу нардепов должны избирать по открытым партийным спискам с региональными округами. В бюллетене было только 2 графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка". В них надо было бы записать порядковый номер партии и кандидата из нее.



Зеленский ветировал Избирательный кодекс

Выборы и статус Донбасса

Выборы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей должны состояться лишь после того, как оккупанты покинут территорию Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он добавил, что выборы на оккупированной территории Донбасса могут состояться только при условии освобождения этих районов от России.

Читайте также: Формула Штайнмайера – хорошая основа для выполнения минских соглашений, – глава ОБСЕ

Ранее Пристайко заявил, что Украина предлагает провести местные выборы включительно с территориями Донецкой и Луганской областей. При этом министр подчеркивал, что проведение выборов в ОРДЛО предусмотрено минскими соглашениями.

А Зеленский отметил, что главным условием для проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса является полное отведение войск врага. Он также отметил, что выборы должны проходить только в рамках украинского законодательства.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на форуме YES В Киеве заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только после того, как Россия выведет свои войска.

Пока Россия на Донбассе, то невозможно обеспечить безопасность для компаний и людей, которые собираются голосовать,

– сказал Тейлор.



Местные выборы на Донбассе состоятся тогда, когда оккупанты уйдут из Украины

А спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления на форуме YES заявил, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут проходить только в честной и безопасной среде. Однако пока таких признаков нет, ведь Россия до сих пор не способствует завершению конфликта.

Читайте также: Россия будет угрожать перекрыть транзит газа через Украину, но это все меньше имеет значение, – Волкер

Относительно особого статуса Донбасса, то в Конституцию Украины не будут вноситься изменения. Та часть региона, которая сейчас временно оккупирована, предложат развиваться по пути децентрализации – как это будет делать и остальная Украина. Об этом заявил глава МИД Украины во время форума YES.

Пристайко отметил следующее: "Они могут объединять общины и рассчитывать на определенные возможности, в том числе финансовые. Так же, как это сейчас делают другие области и районы в Украине. Это – максимальное предложение, которое мы делаем".

"Мы не внесем в Конституцию никаких особых или не особых статусов", – подчеркнул министр.

Также Пристайко сказал, что Зеленский является сторонником разведения войск по всей линии разграничения на Донбассе, а не только на отдельных ее участках.

Новый глава Днепропетровщины

Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации 32-летнего Александра Бондаренко. Президент подчеркнул, что дает новому главе области 2 месяца, чтобы тот мог проявить себя на этой должности.

Читайте также: Зеленский лично проверил мост, из-за которого заключил пари с Филатовым: выводы

"Хочу представить нового голову. Александр Бондаренко – молодой менеджер. Наше главное требование ко всем главам областных администраций – испытательный срок. До Нового года смотрим, как справляются... Если справится, то хорошо", – сказал Зеленский.



Новый председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко

Бондаренко пообещал, что новая команда ОГА будет работать эффективно и на результат.

Я понимаю, что работы и приоритетов много: это и новый современный аэропорт, и дорога, и инфраструктурные проекты, и улучшение экологического состояния области. Главное – чтобы наши действия и амбиции делали лучше жизнь жителей области,

– сказал Бондаренко.

Что известно о Бондаренко?Он является членом правления общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской академии", директором компаний ООО "Лок Сток" (торговля химической продукцией), ООО "Стабильные Бизнес Системы" (консультационные услуги в сфере компьютерных технологий), ООО "Би энд Би Фудз", ООО "Филд Маркетинг".



По данным е-декларации Бондаренко за 2018 год, он зарегистрирован в Харькове, но проживает и владеет бизнесом в Киеве. Зарплата чиновника за прошлый год составила 108 тысяч гривен, 96 тысяч – по совместительству. Еще 144 тысячи дохода он получил от предпринимательской деятельности. У жены Бондаренко Регины гражданство России.

Возвращение моряков

Освобожденные из российского плена украинские моряки прошли лечение в Киеве и вернулись в Одессу. Там их встречали коллеги-военнослужащие и волонтеры. Трогательная встреча состоялась в Практической гавани Одесского порта.

Читайте также: Неделя на свободе: какие планы у освобожденных из российского плена пленников

Сначала военные прилетели в Одессу двумя самолетами Ан-26 из Киева со своими родными, а потом пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная).

Там состоялось торжественное построение. Освобожденных из плена моряков встречали другие военные ВМС, волонтеры, знакомые. Перед встречей дети раздали присутствующим синие и желтые кораблики, символизирующие морские походы военных.



Украинским моряками подарили бумажные кораблики

Также для моряков привезли большой символический торт, на котором сделали надпись "С возвращением домой". Все освобожденные моряки намерены продолжить службу в национальном флоте.



Торт для освобожденных из плена украинских моряков