Главные новости 14 октября: новая волна протестов "Нет капитуляции" и День защитника Украины

В День защитника в городах Украины прошли сотни мероприятий – так почтили память героев, и благодарили защитников за мирное небо. В то же время украинцы снова вышли на протест из-за формулы Штайнмайера, призывая власти не допустить капитуляцию. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский предлагает Верховной Раде отменить военный налог. Такими были главные новости 14 октября.

Главные новости за сегодня в Украине и мире.

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В городах Украины новые протесты

На марш против капитуляции в Киеве вышли более 12 тысяч человек. Участники акции требовали от властей отказаться от особого статуса для Донбасса, не позволить отвода украинских войск из ключевых позиций и запретить амнистию пророссийских боевиков.

Марш именно 14 октября имеет символический характер. Украина в этот день отмечают тройной праздник: религиозный – Покрова, исторический – День казачества и создания ОУН УПА и День защитника.

Участники марша скандировали "Нет капитуляции", "Слава Украине!", "Украина превыше всего!", Одновременно – слова благодарности. "Спасибо!" выкрикивали и люди в колонне, и прохожие на улицах, обращаясь к украинским военным.



Акция "Нет капитуляции!" в Киеве 14 октября / фото Ростислав Лабенский, 24 канал





Колонна подошла к Майдану Независимости / Фото Анатолия Яворского (24 канал)

В первых рядах колонны шли ветераны войны на Донбассе, активисты и волонтеры. Кроме бывшего командира полка "Азов" и лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого колонну возглавляла также доброволец-медик и нынешняя парламентарка Яна Зинкевич.

Основное о протестах в Киеве:

Участники акции считают формулу Штайнмайера полным поражением Украины. Говорят: им не нужен мир любой ценой.

Шествие сопровождали правоохранители. Они патрулировали улицы столицы: вдоль всего маршрута стояли автозаки. К счастью, обошлось без задержаний и столкновений.

Колонна следовала от парка Шевченко и улицы Крещатик до Майдана Независимости, где состоялось вече.

После него участники акции направились на улицу Банковую, где тоже провели небольшую акцию.

Под зданием Офиса Президента люди выкрикивали: "Богдана в отставку!". Дело в том, что он ранее называл подобные акции проплаченными и это сильно разозлило активистов.

Время от времени колонну с людьми окутывал черный дым. Участники действа зажигали дымовые шашки и файеры.



Марш "Нет капитуляции!" в Киеве / фото Александры Ревуцкой, 24 канал



После марша на Майдане состоялось вече / фото Александры Ревуцкой, 24 канал

Знайте больше: В Офисе Президента объяснили, почему Богдан называл участников акций на Майдане "проплаченными"

Почему люди протестуют против формулы Штайнмайера?

В 2016 году ее предложил тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки". Он решил предложить такую ​​формулу, поскольку тогда минские соглашения по урегулированию ситуации на Востоке Украины не выполнялись.

В формуле, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ.

Далее, если ОБСЕ признает такое волеизъявление свободным, Украина должна предоставить особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, то есть начнет действовать закон об особом статусе этого региона. Взамен Киев получает контроль над границей.

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о введении в действие формулы Штайнмайера и начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

После этого в ряде украинских городов стартовали акции протеста против таких действий власти, все они называются "Нет капитуляции!".

Акция протеста из-за формулы Штайнмайера 14 октября состоялась не только в Киеве. На марши "Нет капитуляции" вышли люди в ряде городов Украины, в частности – Львове, Харькове, Днепре и Хмельницком. Как это было – смотрите здесь.

Акции в городах фото:



Протесты во Львове / Фото 24 канала



Акция протеста в Днепре / Источник: radiosvoboda.org



Марш в Харькове / Источник: kh.depo.ua

Марш в Хмельницком / Источник: vsim.ua

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День защитника в Украине

В Украине 14 октября отмечают День защитника Украины, День казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В городах происходили сотни праздничных мероприятий – концерты, патриотические марши и акции. Здесь – подробно с фото и видео.

Празднование Дня защитника Украины началось в 2014 году после подписания пятым Президентом Петром Порошенко соответствующего указа. В 2015 году этот день стал нерабочим и Официальным государственным праздником.

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой утром почтили минутой молчания погибших украинских защитников у Стены памяти павших в Киеве. Они возложили цветы и зажгли лампадки у мемориала.



Владимир и Елена Зеленские почтили погибших украинских защитников

В то же время уже утром в Киеве состоялись несколько важных событий – в частности, акция в поддержку осужденного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива и неполитическая акция "Защити украинцев Донбасса".

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Уже через несколько часов Владимир Зеленский посетил с визитом Донецкую область. Там в штабе ООС вручил государственные награды военнослужащим и присвоил почетные наименования бригадам.



Владимир Зеленский вручил награды военным / Источник: president.gov.ua



Президент на Донетчине / Источник: president.gov.ua

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"Слуга народа" предлагает отменить военный налог

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты, которыми предлагает отменить военный сбор. Согласно проектам законов, налог на войско может исчезнуть уже с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке к одному из проектов закона Дубинский подчеркнул, что военный сбор и налог на доходы физических лиц фактически дублируют друг друга, что становится основанием для двойного налогообложения.

Поэтому, уверяет народный депутат, зарплаты украинцев имеют чрезмерную налоговую нагрузку по сравнению с другими странами. По его мнению, это, в частности, значительно ухудшает конкурентоспособность украинских предприятий и товаров на международных рынках.

Вторым законопроектом – №2253 – Александр Дубинский предлагает внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс. Он отметил, что принятие этих изменений снизит долю зарплат, выплачиваемых в конвертах и ​​увеличит поступления в госбюджет за счет налогов на доходы лиц.

Что известно о военном сборе?Его ввели в 2014 году после начала русской агрессии на Востоке и Юге Украины. Ставка сбора составляет 1,5% от доходов лиц, получающих их в Украине.

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