14 ноября Украину засыпал первый снег. СБУ провела обыск в офисе известной IT-компании Letyshops в Виннице. В ДТП на Ровенщине погиб известный украинский армреслер Андрей Пушкарь. Такими были главные новости 14 ноября в Украине и мире.

Первый снег в Украине

С утра среды активные пользователи соцсетей делятся кадрами первого снега, который выпал 14 ноября в Киеве и других областях Украины.

Смотрите также: В Киеве выпал первый снег: фото и видео

Синоптики предупредили, что обильный мокрый снег будет падать практически целый день – чтобы были готовы коммунальщики и другие службы.

Снегоуборочную технику в среду на улицах Киева видели, однако возникли перебои в графике курсирования общественного транспорта.

Первый снег в Киеве: смотрите видео, как работает снегоуборочная техника

Уже ближе к обеду столица замерла в пробках.



Первый снег в Киеве: город остановился в пробках

А из-за того, что не все водители успели вовремя "переобуть" свои автомобили, изрядно выросло количество ДТП.

Первый снег в Киеве спровоцировал много ДТП: смотрите видео

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

По состоянию на вечер 14 ноября в полиции сообщали о более 500 аварий, которые произошли за первый снег в Киеве.

В "Укрзализныце" и столичных аэропортах отчитывались, что первый снегопад на их работу не повлиял.

Обыски у Letyshops

14 ноября сотрудники СБУ в Виннице проводили обыски в IT-компании Letyshops, а также в квартире ее владельца и директора Игоря Гнатовского.

На Facebook-странице ИТ-ассоциации Винницы появилось видео с обысков.

Гнатовского вместе с женой во время обысков закрыли в квартире.

Что известно о IT-компании Letyshops?

Кэшбек-сервис, работает на территории стран СНГ. Количество клиентов, по данным компании, составляет около 6 миллионов. В 2017 году ІТ-компания была признана Лучшим работодателем Винницы по версии ІТ-портала DOU.

В ДТП погиб армреслер Андрей Пушкарь

Чемпион мира по армрестлингу, многократный чемпион Украины и Европы украинец Андрей Пушкарь погиб в жуткой ДТП на Ровенщине.

Читайте также: Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу

Авария произошла на трассе Киев – Чоп. Легковушка, в которой ехал спортсмен, столкнулась с грузовиком.

33-летний Андрей Пушкарь не дожил два дня до важного матча против принципиального соперника, уроженца Кривого Рога, а ныне москвича Дениса Ципленкова в рамках Кубка мира среди профессионалов "Золотой Тур".

YouTube Music и YouTube Premium заработали в Украине

В Украине заработали два новых сервиса аудиостриминг YouTube Music и YouTube Premium.

YouTube Music - это новый аудиостриминг на базе YouTube. Этот сервис работает через приложение на Android или iOS.

YouTube Premium обеспечивает расширенный доступ к видеохостингу: предоставляет доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме, отключает рекламу и тому подобное.