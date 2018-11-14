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      Главные новости 14 ноября: первый снег, обыски в IT-компании и погиб армреслер

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      Главные новости 14 ноября в Украине и мире
      Главные новости 14 ноября в Украине и мире

      14 ноября Украину засыпал первый снег. СБУ провела обыск в офисе известной IT-компании Letyshops в Виннице. В ДТП на Ровенщине погиб известный украинский армреслер Андрей Пушкарь. Такими были главные новости 14 ноября в Украине и мире.

      Первый снег в Украине

      С утра среды активные пользователи соцсетей делятся кадрами первого снега, который выпал 14 ноября в Киеве и других областях Украины.

      Смотрите также: В Киеве выпал первый снег: фото и видео

       

       

      Синоптики предупредили, что обильный мокрый снег будет падать практически целый день – чтобы были готовы коммунальщики и другие службы.

      Снегоуборочную технику в среду на улицах Киева видели, однако возникли перебои в графике курсирования общественного транспорта.

      Первый снег в Киеве: смотрите видео, как работает снегоуборочная техника

      Уже ближе к обеду столица замерла в пробках.

      Київ перший сніг пробки Київ
      Первый снег в Киеве: город остановился в пробках

      А из-за того, что не все водители успели вовремя "переобуть" свои автомобили, изрядно выросло количество ДТП.

      Первый снег в Киеве спровоцировал много ДТП: смотрите видео

      Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

      По состоянию на вечер 14 ноября в полиции сообщали о более 500 аварий, которые произошли за первый снег в Киеве.

      В "Укрзализныце" и столичных аэропортах отчитывались, что первый снегопад на их работу не повлиял.

      Обыски у Letyshops

      14 ноября сотрудники СБУ в Виннице проводили обыски в IT-компании Letyshops, а также в квартире ее владельца и директора Игоря Гнатовского.

      На Facebook-странице ИТ-ассоциации Винницы появилось видео с обысков.

      Гнатовского вместе с женой во время обысков закрыли в квартире.

      Что известно о IT-компании Letyshops?
      Кэшбек-сервис, работает на территории стран СНГ. Количество клиентов, по данным компании, составляет около 6 миллионов. В 2017 году ІТ-компания была признана Лучшим работодателем Винницы по версии ІТ-портала DOU.

      В ДТП погиб армреслер Андрей Пушкарь

      Чемпион мира по армрестлингу, многократный чемпион Украины и Европы украинец Андрей Пушкарь погиб в жуткой ДТП на Ровенщине.

      Читайте также: Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу

      Авария произошла на трассе Киев – Чоп. Легковушка, в которой ехал спортсмен, столкнулась с грузовиком.

      33-летний Андрей Пушкарь не дожил два дня до важного матча против принципиального соперника, уроженца Кривого Рога, а ныне москвича Дениса Ципленкова в рамках Кубка мира среди профессионалов "Золотой Тур".

      YouTube Music и YouTube Premium заработали в Украине

      В Украине заработали два новых сервиса аудиостриминг YouTube Music и YouTube Premium.

      YouTube Music - это новый аудиостриминг на базе YouTube. Этот сервис работает через приложение на Android или iOS.

      YouTube Premium обеспечивает расширенный доступ к видеохостингу: предоставляет доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме, отключает рекламу и тому подобное.

      Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Новости Киева Непогода в Украине Погода Снег в Украине Киев замело снегом Потери СБУ
      Источник: 24 канал
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      Новости за 14 ноября
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