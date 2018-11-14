Главные новости 14 ноября: первый снег, обыски в IT-компании и погиб армреслер
14 ноября Украину засыпал первый снег. СБУ провела обыск в офисе известной IT-компании Letyshops в Виннице. В ДТП на Ровенщине погиб известный украинский армреслер Андрей Пушкарь. Такими были главные новости 14 ноября в Украине и мире.
Первый снег в Украине
С утра среды активные пользователи соцсетей делятся кадрами первого снега, который выпал 14 ноября в Киеве и других областях Украины.
Смотрите также: В Киеве выпал первый снег: фото и видео
Синоптики предупредили, что обильный мокрый снег будет падать практически целый день – чтобы были готовы коммунальщики и другие службы.
Снегоуборочную технику в среду на улицах Киева видели, однако возникли перебои в графике курсирования общественного транспорта.
Первый снег в Киеве: смотрите видео, как работает снегоуборочная техника
Уже ближе к обеду столица замерла в пробках.
Первый снег в Киеве: город остановился в пробках
А из-за того, что не все водители успели вовремя "переобуть" свои автомобили, изрядно выросло количество ДТП.
Первый снег в Киеве спровоцировал много ДТП: смотрите видео
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
По состоянию на вечер 14 ноября в полиции сообщали о более 500 аварий, которые произошли за первый снег в Киеве.
В "Укрзализныце" и столичных аэропортах отчитывались, что первый снегопад на их работу не повлиял.
Обыски у Letyshops
14 ноября сотрудники СБУ в Виннице проводили обыски в IT-компании Letyshops, а также в квартире ее владельца и директора Игоря Гнатовского.
На Facebook-странице ИТ-ассоциации Винницы появилось видео с обысков.
Гнатовского вместе с женой во время обысков закрыли в квартире.
Что известно о IT-компании Letyshops?
Кэшбек-сервис, работает на территории стран СНГ. Количество клиентов, по данным компании, составляет около 6 миллионов. В 2017 году ІТ-компания была признана Лучшим работодателем Винницы по версии ІТ-портала DOU.
В ДТП погиб армреслер Андрей Пушкарь
Чемпион мира по армрестлингу, многократный чемпион Украины и Европы украинец Андрей Пушкарь погиб в жуткой ДТП на Ровенщине.
Читайте также: Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
Авария произошла на трассе Киев – Чоп. Легковушка, в которой ехал спортсмен, столкнулась с грузовиком.
33-летний Андрей Пушкарь не дожил два дня до важного матча против принципиального соперника, уроженца Кривого Рога, а ныне москвича Дениса Ципленкова в рамках Кубка мира среди профессионалов "Золотой Тур".
YouTube Music и YouTube Premium заработали в Украине
В Украине заработали два новых сервиса аудиостриминг YouTube Music и YouTube Premium.
YouTube Music - это новый аудиостриминг на базе YouTube. Этот сервис работает через приложение на Android или iOS.
YouTube Premium обеспечивает расширенный доступ к видеохостингу: предоставляет доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме, отключает рекламу и тому подобное.