Главные новости 15 мая: санкции Украины против России, голоса за отставку Луценко

Украина ввела зеркальные санкции против России, увеличив перечень запрещенных к ввозу на свою территорию товаров из РФ. Народные депутаты хотят отправить в отставку генпрокурора Юрия Луценко и собирают подписи для этого. Президент Петр Порошенко наконец подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. Такими были главные новости 15 мая в Украине.

Санкции против России

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Украина ввела зеркальные санкции против России в ответ на ее недавние санкции против Украины. Напомним, что в апреле Россия запретила экспортировать в Украину нефть и нефтепродукты, ввозить на свою территорию продукцию машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Зеркальные санкции Украины состоят в том, что государство увеличило перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в страну. Также ввели специальные пошлины на все российские товары, кроме угля и сжиженного газа.

Что попало в список запрещенных российских товаров?

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из листовой древесины.

На что наложили специальные пошлины?

На все изготовленные в России товары, кроме товаров "чувствительного импорта", то есть кроме угля, кокса, фармацевтической продукции, бензина, сжиженного газа.



Специальные украинские пошлины на российские товары не будут касаться угля

Принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет во втором полугодии 2019 года на уровне 3,7 млрд гривен,

– отметил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Доходы от пошлин на российские товары планируют направить в специальный фонд, который стимулирует импортозамещение. Новые пошлины заработают 1 августа 2019 года.

Как на санкции отреагировали в России?

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что ранее введенные российские ограничения против Украины были якобы спровоцированы Киевом. В Кремле также надеются на то, что ситуация изменится после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Закон о языке подписал президент

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. Закон вступит в силу после публикации в официальных изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Верховная Рада приняла закон об украинском языке 25 апреля, 14 мая документ подписал спикер парламента Андрей Парубий, а теперь – и президент.

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Сегодня эпохальный день – день, которого украинцы ждали много лет. Подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности,

– сказал Порошенко.

Он отметил, что этот закон не ограничивает и не затрагивает права и речи нацменьшинств, живущих в Украине.

Подписи за отставку Луценко

Народные депутаты собирают подписи за отставку генпрокурора Юрия Луценко и подготовили два постановления о выражении ему недоверия. Чтобы Верховная Рада рассмотрела отставку главы ГПУ, под постановлением должны подписаться 150 нардепов.

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Два постановления о недоверии Луценко подготовили нардепы Игорь Луценко и Егор Соболев. По состоянию на 14 мая под постановлением Игоря Луценко было 14 подписей народных избранников, а под постановлением Соболева по состоянию на 15 мая собрано 59 подписей.

Смотрите видео об ошибках Луценко на посту генпрокурора:

Новое оружие полиции

Украинские патрульные испытали новое вооружение, которым владеют их европейские и американские коллеги, – немецкие пистолеты-пулеметы Heckler&Koch MP5. Демонстрация оружия состоялась на базе Тренингового центра Нацполиции. Испытали его председатель Нацполиции Сергей Князев и председатель Киевской полиции Андрей Крищенко.

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Пистолеты-пулеметы планируют выдать всем патрульным в Украине. На это потребуется примерно полгода. Автоматы Калашникова на вооружении останутся, но их будут использовать только при определенных условиях.

Сколько денег потратили на это и сколько оружия купили – секретная информация.

Смотрите видео испытания новых пистолетов-пулеметов: