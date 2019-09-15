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      Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове

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      Новости Украины сегодня 15 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 15 сентября / Коллаж 24 канала

      Кабинет Министров 15 сентября внес в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год, как этого и требовал президент Владимир Зеленский. В Харькове состоялся первый Марш равенства – радикалы напали на его участников и подрались с полицией. Освобожденный из плена Кремля Олег Сенцов показал единственное фото, сделанное в российской тюрьме. Такими были главные новости 15 сентября.

      Важнейшие новости Украины и мира за сегодня.

      Важно: Сколько денег планирует занять Украина в 2020 году

      Бюджет 2020

      Кабинет Министров 15 сентября внес в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год – именно такую дату называл Владимир Зеленский. Текст документа на сайте Рады пока отсутствует.

      Мы сегодня в парламент подаем первый проект бюджета, чтобы депутаты могли на него посмотреть. В течение 2 недель должны подать в ВР программу деятельности правительства,
      – заявил на брифинге Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      При этом он уточнил, что до 2 ноября правительство рассчитывает внести в проект бюджета коррективы, согласно обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Гончарук также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермеров.

      Важное из проекта госбюджета на 2020 год:

      • Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 миллиарда гривен и составят 245,8 миллиардов гривен.
      • Финансирование Пенсионного фонда – 172,6 миллиарда гривен.
      • На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 миллиарда гривен, из которых 69,7 миллиардов гривен – Дорожный фонд.
      • Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в размере 2 миллиардов гривен
      • Для выплат субсидий украинцам заложат 47 миллиардов 600 миллионов гривен
        Минимальную заработную плату на 550 гривен – до 4 тысячи 723 гривен.

      В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28 гривен 20 копеек за 1 доллар. Однако этот курс пока закреплен лишь в макропрогнозе.

      Ранее Гончарук сообщал, что проект госбюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном предыдущим правительством (прогноз роста ВВП 3,3%), однако за следующие 2 месяца эти цифры будут скорректированы.

      Кто и как утверждает государственный бюджет Украины?Законопроект о государственном бюджете на год создает Министерство финансов. Затем документ выносится на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым до законопроекта могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.

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      Марш равенства в Харькове – нападения, столкновения и задержанные

      Участники Марша равенства держат плакаты с надписями "Никогда не извиняйся за то, кого любишь", "Иногда я хочу, чтобы люди позволили другим людям просто быть", а также символику Фундации региональных инициатив, марша "ХарьковПрайд" и радужные флаги.

      Участники марша равенства рассказывают, что главная цель – безопасный для всех город.

      Улицы Харькова должны быть безопасными для всех, независимо от их сексуальной ориентации, независимо от вида человека,
      – сказала одна из участниц.

      Смотрите фото с Марша равенства в Харькове (Фото kh.depo.ua):

      Препятствовать маршу пришли и десятки людей, выступающих против проведения акции. Они принесли огромный плакат с надписью "За традиционные семейные ценности". Один из участников этой акции – мужчина в рясе священнослужителя и с крестом. Также эти люди скандировали: "Слава Украине – Героям слава".

      марш рівності Харків фото ЛГБТ
      Противники Марша равенства в Харькове       / Фото sq.com.ua

      марш рівності Харків Прайд фото
      Противники Марша равенства в Харькове​ / Фото sq.com.ua

      марш рівності Харків Прайд сутички
      Противники Марша равенства в Харькове / Фото sq.com.ua

      Кроме того, молодые люди в балаклавах и масках напали на участника Марша равенства. В сети появилось короткое видео, на котором молодчики с закрытыми лицами кого-то бьют напротив здания облсовета, а им пытается препятствовать полиция.

      Смотрите видео столкновения на "ХарьковПрайде":

      Смотрите видео корреспондентов " 24 канала:

      После завершения марша участники ультраправой организации "Фрайкор" начали ловить и избивать его участников. Радикалы также подрались с правоохранителями

      По фактам нарушений публичного порядка в центре Харькова после Марша равенства полиция открыла два уголовных производства и оформила админпротокол, в результате столкновений пострадали двое полицейских. В участки забрали 17 радикалов.

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      Фото Сенцова из российской тюрьмы

      Уволенный недавно из российского плена режиссер Олег Сенцов показал фото, которому уже более 3 лет. На фото Сенцов позирует с той самой банкой, которую передал президенту Зеленскому на Форуме YES.

      За решеткой в России бывший пленник Кремля обклеил синей и желтой полосками металлическую банку из-под чая и написал на ней "Слава Украине!"

      Все пять лет в тюрьме эта банка была с ним. Это изрядно раздражало тюремщиков, ее постоянно забирали в Сенцова, отрывали флаг, топтали. Но эта банка символизировала его маленькую борьбу против системы.

      Заключенным нельзя иметь ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, только проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не думал,
      – написал Сенцов на своей фейсбук-странице.


      Олег Сенцов в тюрьме/ Фото с фейсбук-страницы

      Сенцов отдал эту банку президенту Зеленскому и попросил наполнить доверху нагрудными значками всех освобожденных из российского плена пленников.

      Стоит знать: Радуюсь за освобожденных, – Папа Франциск поздравил Украину с возвращением домой политзаключенных

      Осень – время для фильмов

      Синоптики говорят, что теплых дней осталось не так уж и много. Однако это точно не повод грустить – даже наоборот. Прохладные осенние вечера прекрасно подойдут для просмотра фильмов в покое и уюте.

      via GIPHY

      Мы позаботились о том, чтобы вы не терялись в просторах интернета, и подобрали лучшие фильмы 2019 года. Все они – здесь. Приятного просмотра и хорошей осени!

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Зарплата Минимальная зарплата Деньги Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Бюджет столкновения Полиция ЛГБТ Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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