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      Главные новости 15 ноября: атака на Андреевскую церковь, арест снайпера Майдана и террорист РФ

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      Главные новости четверга, 15 ноября
      Главные новости четверга, 15 ноября / 24 канал

      Двое людей бросили бутылки с горючей жидкостью в дверь Андреевской церкви, а затем применили газовые баллончики к охранникам. Правоохранители задержали снайпера Внутренних войск, подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана. Правоохранители задержали украинца, который по заказу спецслужб РФ готовил теракт. Такими были главные новости четверга, 15 ноября, в Украине и мире.

      О нападении на Андреевский собор

      Утром 15 ноября двое неизвестных пытались поджечь здание Андреевской церкви. В результате нападения пострадал священнослужитель УПЦ КП.

      Примерно в 7:20 четверга злоумышленники бросили в храм бутылки с зажигательной смесью.

      Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря сообщил, что "коктейли" бросали в дверь стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви.

      Здание церкви повреждений не получило, однако пострадал комендант помещения – священник Киевского Патриархата. Нападавшие применили против него силу и газовый баллончик.

      Об инциденте правоохранителям сообщил охранник Андреевской церкви.

      Андріївська церква напад підпал
      Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в дверь Андреевской церкви/24 канал

      Сейчас проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события,
      – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

      В полиции добавили, что во время осмотра территории вблизи Андреевской церкви обнаружили рюкзак, который, вероятно, принадлежит нападавшим.

      поліція розслідування Андріївська церкваНеизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь: полиция расследует инцидент/24 канал

      По данному факту следователи начали уголовные производства по нескольким статьям.

      Что известно об Андреевской церкви в Киеве? Это православная церковь, названная в честь Святого Андрея, расположенная на Андреевской горе в Киеве. Храм построен в стиле украинского барокко по проекту выдающегося архитектора итальянского происхождения Бартеломео Растрелли. Является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве.

      Входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь предложено внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент Церковь уже длительное время находится на реставрации, которую планируют завершить к 2020 году.

      Арест снайпера по подозрению в убийствах майдановцев

      Правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на Институтской.

      Глава Департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк отметил, что задержанного обвиняют в совершении преступления по ч. 2. ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (умышленное убийство; превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

      Ранее он служил. В то время он был во внутренних войсках, затем – в Нацгвардии. А теперь – года два как уволен. Он на каком-то частном предприятии работал,
      – отметил Горбатюк.

      По его словам, прокуратура не задерживала подозреваемого, потому что собирала необходимую доказательную базу.

      Что такое Евромайдан или Революция Достоинства? Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли больше ста участников протеста. Погибших Революции Достоинства стали называть Небесной Сотней.

      Задержание террориста, который планировал теракты в Украине по заказу России

      Правоохранители задержали и арестовали украинца, который по заказу российских спецслужб готовил террористический акт в Херсоне, направленный против представителя "Нацкорпуса" и руководителя Добровольной народной дружины самообороны Херсонской области".

      Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила, что задержанный в мае 2018 года, выполняя задание спецслужб России с использованием огнестрельного оружия совершил покушение в Херсоне, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии "Национальный корпус" должны были быть нанесены телесные повреждения различной степени тяжести

      Пресс-секретарь отметила, что нападавшему не удалось реализовать свои намерения, поскольку его подготовку тайно контролировали украинские правоохранители и они заменили его боевые патроны холостыми.

      Кроме того подозреваемый планировал совершить еще одно нападение на одного из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области".

      Она сообщила, что задержанному 14 ноября сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса – "подготовка и покушение на преступление", "теракт", "незаконное обращение с оружием".

      15 ноября Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

      Как праздновал свои 70 принц Чарльз

      В среду, 14 ноября, герцог Уэльский праздновал свое 70-летие. В сети появились первые фото сына королевы Елизаветы II принца Чарльза, Камиллы Паркер Боулз и других членов королевской семьи.

      Фото именинника принца Чарльза и его жены Камиллы Паркер Боулз появилось на официальной странице Clarence House в Instagram. Фотография была сделана в день рождения герцога перед тем, как супруги отправились на празднование в Букингемский дворец.

      На торжественный прием принц Чарльз и Камилла выбрали наряды в одной цветовой гамме – костюм герцога и платье герцогини были насыщенного синего цвета, который так любит монаршая семья. Герцог Уэльский позировал перед камерой с забавным разноцветным шариком, на котором виднелась цифра "70". Чарльз был в прекрасном настроении.

      Принц Чарльз та Камілла Паркер Боулз
      Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз / Getty Images

      На официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter появилось поздравление, которое королева Елизавета II адресовала своему старшему сыну.

      Это счастье, когда мать может объявить тост своему сыну на его 70-летие. Это означает, что ты жила достаточно долго и своими глазами видела, как твой ребенок растет,
      – сказала королева.

      На вечернее празднование дня рождения принца Чарльза другие члены монаршей семьи подъезжали один за одним на отдельных автомобилях. Папарацци удалось сфотографировать Меган Маркл и Кейт Миддлтон по дороге к Букингемскому дворцу. Волосы Меган были аккуратно уложены вверх, а на ушах сверкали большие бриллиантовые серьги. Можно заметить, что жена принца Гарри для светского мероприятия выбрала платье темного цвета.

       

      Кейт Миддлтон для праздничного ужина тоже надела драгоценный аксессуар – бриллиантовые серьги, но нарядилась в платье розового цвета. Вечерняя прическа лишь подчеркнула красивые скулы герцогини, которые ярко сияли.

      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Новости Киева терроризм Евромайдан ГПУ Великобритания Религия
      Источник: 24 канал
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