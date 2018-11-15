Утром 15 ноября двое неизвестных пытались поджечь здание Андреевской церкви. В результате нападения пострадал священнослужитель УПЦ КП.

Примерно в 7:20 четверга злоумышленники бросили в храм бутылки с зажигательной смесью.

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря сообщил, что "коктейли" бросали в дверь стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви.

Здание церкви повреждений не получило, однако пострадал комендант помещения – священник Киевского Патриархата. Нападавшие применили против него силу и газовый баллончик.

Об инциденте правоохранителям сообщил охранник Андреевской церкви.



Неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в дверь Андреевской церкви/24 канал

Сейчас проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события,

– сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В полиции добавили, что во время осмотра территории вблизи Андреевской церкви обнаружили рюкзак, который, вероятно, принадлежит нападавшим.

Неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь: полиция расследует инцидент/24 канал

По данному факту следователи начали уголовные производства по нескольким статьям.

Что известно об Андреевской церкви в Киеве? Это православная церковь, названная в честь Святого Андрея, расположенная на Андреевской горе в Киеве. Храм построен в стиле украинского барокко по проекту выдающегося архитектора итальянского происхождения Бартеломео Растрелли. Является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения в Киеве.



Входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Церковь предложено внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент Церковь уже длительное время находится на реставрации, которую планируют завершить к 2020 году.

Арест снайпера по подозрению в убийствах майдановцев

Правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на Институтской.

Глава Департамента специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк отметил, что задержанного обвиняют в совершении преступления по ч. 2. ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (умышленное убийство; превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Ранее он служил. В то время он был во внутренних войсках, затем – в Нацгвардии. А теперь – года два как уволен. Он на каком-то частном предприятии работал,

– отметил Горбатюк.

По его словам, прокуратура не задерживала подозреваемого, потому что собирала необходимую доказательную базу.

Что такое Евромайдан или Революция Достоинства? Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли больше ста участников протеста. Погибших Революции Достоинства стали называть Небесной Сотней.

Задержание террориста, который планировал теракты в Украине по заказу России

Правоохранители задержали и арестовали украинца, который по заказу российских спецслужб готовил террористический акт в Херсоне, направленный против представителя "Нацкорпуса" и руководителя Добровольной народной дружины самообороны Херсонской области".

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отметила, что задержанный в мае 2018 года, выполняя задание спецслужб России с использованием огнестрельного оружия совершил покушение в Херсоне, в результате которого одному из руководителей Херсонского областного отделения политической партии "Национальный корпус" должны были быть нанесены телесные повреждения различной степени тяжести

Пресс-секретарь отметила, что нападавшему не удалось реализовать свои намерения, поскольку его подготовку тайно контролировали украинские правоохранители и они заменили его боевые патроны холостыми.

Кроме того подозреваемый планировал совершить еще одно нападение на одного из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области".

Она сообщила, что задержанному 14 ноября сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса – "подготовка и покушение на преступление", "теракт", "незаконное обращение с оружием".

15 ноября Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

Как праздновал свои 70 принц Чарльз

В среду, 14 ноября, герцог Уэльский праздновал свое 70-летие. В сети появились первые фото сына королевы Елизаветы II принца Чарльза, Камиллы Паркер Боулз и других членов королевской семьи.

Фото именинника принца Чарльза и его жены Камиллы Паркер Боулз появилось на официальной странице Clarence House в Instagram. Фотография была сделана в день рождения герцога перед тем, как супруги отправились на празднование в Букингемский дворец.