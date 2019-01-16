Главные новости 16 января: нападение подростков в Киеве и расстрел грузовика на Донбассе

В Киеве посреди улицы возле ТРЦ "Гулливер" подростки жестоко избили мужчину. Инцидент произошел у входа на станцию метро "Дворец спорта". На линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных. В Сирии смертник взорвал себя рядом с патрулем американских военных. Такими были главные новости среды, 16 января, в Украине и мире.

В Киеве группа подростков избила мужчину

В последнее время все чаще приходится слышать об агрессивных подростках, которые нападают на людей ради развлечения.

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Вечером 15 января группа молодых людей избила ногами мужчину в центре Киева.

Примерно в 20: 00-20: 10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски бить ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня,

– описала инцидент очевидица.

В Киеве подростки жестоко избили мужчину: смотрите видео 18+

После этого инцидента свидетель обратилась в полицию и написала заявление. Также она выложила видео события у себя на странице в социальной сети и призвала внимательно рассмотреть подростков чтобы идентифицировать их. Подростки сначала хвалились своим поступком в социальных сетях, а потом начали удалять или закрывать свои аккаунты.

Следователи киевской полиции такие действия квалифицируют как хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавшего мужчины: официальных заявлений об избиении от него не поступало.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изучают видео с камер наблюдения с места происшествия для установления всех участников и причин инцидента. Об этом заявила 24 каналу представитель отдела коммуникации столичной полиции Оксана Тищенко.

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Полицейские призвали украинцев помочь найти участников нападения.

Если вина нападавших будет доказана, то их ждет наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на шесть месяцев или ограничение свободы до пяти лет. Но те же действия, совершенные группой лиц – караются ограничением воли на срок до пяти лет.

На Донбассе расстреляли грузовик с украинскими военными

В результате обстрела несколько украинских военных получили ранения. Инцидент произошел на границе Донецкой и Луганской областей за поселком Троицкое Попаснянского района.

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По сообщениям военных, обстрел велся с оккупированной территории, а именно – из реактивного противотанкового гранатомета.

По предварительным данным, оккупационные силы РФ попали противотанковой ракетой в припаркованный УРАЛ.

В это время рядом и в самом грузовике находились военнослужащие, большинство из которых получили легкие ранения и контузию.

В то же время четверо бойцов находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации.

В штабе ООС подтвердили эту информацию.

Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и они эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает,

– говорится в сообщении.

Взрыв смертника в Сирии

Взрыв произошел в центре города Манбидж в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого на момент взрыва могли находиться по меньшей мере 15 американских военных.

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Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Группа джихадистов ИГИЛ заявила, что один из ее членов взорвал жилет с взрывчаткой рядом с патрулем.

В результате взрыва погибли два американских военнослужащих, один курдский боец и девять мирных жителей. В то же время 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть граждане США.

Камеры наблюдения зафиксировали момент детонации взрывчатки.

#Minbic’deki intihar saldırısının görüntüleri



Minbic’deki intihan saldırısının görüntüleri, olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anı anına kaydedildi. pic.twitter.com/ao4a0TSK80 — هیوا دیلان Hiwa DILAN (@HiwaDILAN3) 16 січня 2019 р.

Под Львовом горит масличный завод " Майола"

Вблизи Львова в селе Ставчаны Пустомытовского района на ЧП "Олияр", которое занимается производством масла под названием "Майола" произошел крупный пожар.

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Пожар начался около 17 часов. На место происшествия сразу выехали подразделения ГСЧС.

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, огонь охватил бочки на территории завода. Пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

Компания "Олияр" – одна из крупнейших производителей растительного масла в Украине. Предприятие перерабатывает семена рапса и сои.

Выступление американской гимнастки покорило соцсети

На студенческом турнире по гимнастике Under Armour 2019 Collegiate Challenge американская гимнастка Кэтрин Охаши показала яркое выступление.

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Охаши показывала номер под музыку Майкла Джексона. Выступление Кэтрин понравилось судьям, которые поставили ей высший балл.

Видео этого пируэта быстро разошлось в соцсети Twitter. Сейчас у видео более 37 миллионов просмотров, 164 тысячи репостов и 685 тысяч лайков.