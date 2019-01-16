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      Главные новости 16 января: нападение подростков в Киеве и расстрел грузовика на Донбассе

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      Новости Украины сегодня 16 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 16 января / Коллаж 24 канала

      В Киеве посреди улицы возле ТРЦ "Гулливер" подростки жестоко избили мужчину. Инцидент произошел у входа на станцию метро "Дворец спорта". На линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных. В Сирии смертник взорвал себя рядом с патрулем американских военных. Такими были главные новости среды, 16 января, в Украине и мире.

      В Киеве группа подростков избила мужчину

      В последнее время все чаще приходится слышать об агрессивных подростках, которые нападают на людей ради развлечения.

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      Вечером 15 января группа молодых людей избила ногами мужчину в центре Киева.

      Примерно в 20: 00-20: 10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски бить ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня,
      – описала инцидент очевидица.

      В Киеве подростки жестоко избили мужчину: смотрите видео 18+

      После этого инцидента свидетель обратилась в полицию и написала заявление. Также она выложила видео события у себя на странице в социальной сети и призвала внимательно рассмотреть подростков чтобы идентифицировать их. Подростки сначала хвалились своим поступком в социальных сетях, а потом начали удалять или закрывать свои аккаунты.

      Следователи киевской полиции такие действия квалифицируют как хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавшего мужчины: официальных заявлений об избиении от него не поступало.

      Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по части 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители изучают видео с камер наблюдения с места происшествия для установления всех участников и причин инцидента. Об этом заявила 24 каналу представитель отдела коммуникации столичной полиции Оксана Тищенко.

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      Полицейские призвали украинцев помочь найти участников нападения.

      Если вина нападавших будет доказана, то их ждет наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на шесть месяцев или ограничение свободы до пяти лет. Но те же действия, совершенные группой лиц – караются ограничением воли на срок до пяти лет.

      На Донбассе расстреляли грузовик с украинскими военными

      В результате обстрела несколько украинских военных получили ранения. Инцидент произошел на границе Донецкой и Луганской областей за поселком Троицкое Попаснянского района.

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      По сообщениям военных, обстрел велся с оккупированной территории, а именно – из реактивного противотанкового гранатомета.

      По предварительным данным, оккупационные силы РФ попали противотанковой ракетой в припаркованный УРАЛ.

      В это время рядом и в самом грузовике находились военнослужащие, большинство из которых получили легкие ранения и контузию.

      В то же время четверо бойцов находятся в тяжелом состоянии, один из них в реанимации.

      В штабе ООС подтвердили эту информацию.

      Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и они эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает,
      – говорится в сообщении.

      Взрыв смертника в Сирии

      Взрыв произошел в центре города Манбидж в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого на момент взрыва могли находиться по меньшей мере 15 американских военных.

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      Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Группа джихадистов ИГИЛ заявила, что один из ее членов взорвал жилет с взрывчаткой рядом с патрулем.

      В результате взрыва погибли два американских военнослужащих, один курдский боец и девять мирных жителей. В то же время 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть граждане США.

      Камеры наблюдения зафиксировали момент детонации взрывчатки.

      Под Львовом горит масличный завод " Майола"

      Вблизи Львова в селе Ставчаны Пустомытовского района на ЧП "Олияр", которое занимается производством масла под названием "Майола" произошел крупный пожар.

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      Пожар начался около 17 часов. На место происшествия сразу выехали подразделения ГСЧС.

      По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, огонь охватил бочки на территории завода. Пострадавших в результате пожара нет.

      Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

      Компания "Олияр" – одна из крупнейших производителей растительного масла в Украине. Предприятие перерабатывает семена рапса и сои.

      Выступление американской гимнастки покорило соцсети

      На студенческом турнире по гимнастике Under Armour 2019 Collegiate Challenge американская гимнастка Кэтрин Охаши показала яркое выступление.

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      Охаши показывала номер под музыку Майкла Джексона. Выступление Кэтрин понравилось судьям, которые поставили ей высший балл.

      Видео этого пируэта быстро разошлось в соцсети Twitter. Сейчас у видео более 37 миллионов просмотров, 164 тысячи репостов и 685 тысяч лайков.

       
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Спорт ТОП Война в Сирии Новости Львова Пожар Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Новости Киева Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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