Главные новости 16 марта: многотысячный митинг на Майдане и забросанные "поросятами" полицейские
В Киеве "Нацкорпус" и "Нацдружины" митинговали под Администрацией Президента. Активисты-националисты забросали правоохранителей игрушечными поросятами в Полтаве. Женская сборная Украины завоевала бронзовые медали в эстафете на ЧМ по биатлону. МинВОТ обвинило Крымский мост в аварии с судном Maryland. В Полтаве уволили председателя ОГА. Такими были главные новости субботы, 16 марта, в Украине и мире
Многотысячные митинги в Киеве из-за скандала с "Укроборонпромом"
На Майдане Независимости в Киеве активисты "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" провели очередную акцию с требованием справедливо наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме". Организаторы заявляют, что на митинг собрались около 10 тысяч человек. Однако в МВД отмечают, что участников не больше 2 тысяч.
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Требования митингующих неизменны – их представители "Нацкорпуса" озвучивали на других похожих акциях, проведенных в нескольких городах Украины после громкого коррупционного скандала. На акцию пришел и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.
Если они в этот раз не услышат (требование привлечь к ответственности Гладковских – 24 канал), мы пойдем к ним домой,
– заявил он во время своего выступления.
По его словам, на митинг пришли около 5 тысяч "нацкорпусовцев". Кроме представителей "Нацкорпуса" и "Национальных дружин", которых на акции большинство, на Майдане собрались также жители других городов. Организаторы отмечают, что будут проводить митинги, пока расследование коррупционных схем в "Укроборонпроме" не завершится наказанием виновных.
Митинг на Майдане
Журналисты 24 канала также пытались поговорить с участниками митинга, однако они имеют четкий приказ не общаться со СМИ.
После ряда выступлений организаторов и активистов люди пошли к Администрации Президента. И участники, и организаторы акции подчеркивали, что все "будет происходить мирно". Однако без провокаций не обошлось – по дороге в АП митингующие забросали правоохранителей игрушечными розовыми свиньями.
Движение митингующих к Администрации Президента
Чего требует "Нацкорпус":
- Взять под стражу и арестовать счета и имущество вероятных участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;
- Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;
- Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;
- От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета
Смотрите видео, как бросали игрушки в полицейских:
Что известно о "Национальном корпусе"?
Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО "Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.
Протесты в Полтаве во время визита Порошенко: "поросята" и автозаки
В Полтаве перед началом предвыборного митинга президента Петра Порошенко задержали около десятка человек. Случилось это после конфликта, который вспыхнул на Театральной площади.
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По словам очевидцев, группа молодых людей с полузакрытыми лицами начала бросать в сторону сцены бутылки. Кроме того, группа полтавчан, среди которых представитель "Нацкорпуса", держали в руках плакат со словами "Кандидатов много – мародер один".
Плакат на митинге в Полтаве: "Кандидатов много – мародер один"
Представители "Национальных дружин" бросали в правоохранителей игрушечных поросят с требованием привлечь к ответственности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) за хищения в оборонной сфере. Поэтому полиция доставила около 10 человек в отделение, где выясняют цель их действий.
Смотрите видео, как в Полтаве задерживали активистов:
Женская сборная по биатлону на чемпионате мира завоевала долгожданную медаль
Во время чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде женская сборная Украины сумела финишировать на третьей позиции среди всех участников эстафеты.
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Первой среди украинок бежала Анастасия Меркушина. Она чисто отстрелялась на своих огневых рубежах и передала эстафету на второй позиции. Вита Семеренко уже в первой своей стрельбе сделала промах, поэтому украинки откатились на третью позицию. Сборную Италии же опередила США.
Настя Меркушина, сестры Валя и Вита Семеренко и Юля Джима – бронзовые призеры
И уже на третьей передаче эстафеты в лидерах были шведки. Американки стали вторые, а сборная Украины третьей. Только на этот раз отставание от лидеров составило 39,9 секунды – из-за двух промахов Юлии Джимы на второй стрельбе. При том что украинки в итоге сделали лишь пять промахов, что стало лучшим результатом в гонке.
В конце концов, Валя Семеренко третьей пересекла финишную прямую, выиграв финальный забег у сборной Германии на 0,5 секунд. Победу же в эстафете одержала сборная Норвегии, а сборная Швеции финишировала второй.
Коррупция в Полтавской ОГА: президент сменил руководителя области
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности руководителя ОГА. А впоследствии назначил исполняющим обязанности председателя Полтавской областной госадминистрации Романа Толстого. НАБУ подозревает Головко в получении значительной взятки.
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"Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследования вызвали общественное доверие", – пояснил Порошенко свое решение.
Уже экс-руководителя ОГА Полтавской области Валерия Головко НАБУ подозревает в коррупции
Что случилось в Полтавской ОГА?
Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что, в частности, в августе 2017 года на бизнес-форуме в Полтаве представитель консорциумов "АЛВИ РОД" и "Укрбуддор" познакомился с Головко и Песоцким (заместитель Головко). После этого руководители ОГА взяли у этого предпринимателя взятку в 200 тысяч долларов, обещая не препятствовать ему вести бизнес на Полтавщине. Головко и Песоцкий убеждают, что не совершали никаких противоправных действий и не имеют никакого отношения к коррупции. Но в НАБУ другого мнения.
В крушении судна у берегов оккупированного Крыма виноват Крымский мост
Авария с судном Maryland вблизи берегов аннексированного полуострова произошла из-за обмеления канала. Причина этого – последствия незаконного строительства оккупантами Крымского моста. Об этом заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) и внутренне перемещенных лиц Украины.
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Maryland село на мель в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала во время прохождения через Керченский пролив. В ведомстве напомнили, что оккупанты установили ограничения по осадке судов на отметке 8 метров.
Из-за незаконного строительства моста и его неправильной конструкции происходит заиливание дна и откладывание песка в районе Керченского пролива. Причиной этого могут быть большое количество опор Керченского моста, которые занимают значительную площадь дна в проливе, а также препятствуют естественному перетеканию воды в Черное море.
Высота судна Maryland составляет 13,9 метра, а его максимальная осадка – 7,7 метра. Технические характеристики судна позволяли беспрепятственно осуществить выход из Азовского моря, однако незаконно построенный мост в очередной раз стал препятствием для свободного прохода судов в Черное море.
Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?
Россия построила мост через Керченский пролив между Таманским полуостровом (Краснодарский край РФ) и Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения – 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.
У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Результаты космической съемки свидетельствуют, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.
По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили мост на скорую руку. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.