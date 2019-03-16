Главные новости 16 марта: многотысячный митинг на Майдане и забросанные "поросятами" полицейские

В Киеве "Нацкорпус" и "Нацдружины" митинговали под Администрацией Президента. Активисты-националисты забросали правоохранителей игрушечными поросятами в Полтаве. Женская сборная Украины завоевала бронзовые медали в эстафете на ЧМ по биатлону. МинВОТ обвинило Крымский мост в аварии с судном Maryland. В Полтаве уволили председателя ОГА. Такими были главные новости субботы, 16 марта, в Украине и мире

Многотысячные митинги в Киеве из-за скандала с "Укроборонпромом"

На Майдане Независимости в Киеве активисты "Нацкорпуса" и "Национальных дружин" провели очередную акцию с требованием справедливо наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме". Организаторы заявляют, что на митинг собрались около 10 тысяч человек. Однако в МВД отмечают, что участников не больше 2 тысяч.

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Требования митингующих неизменны – их представители "Нацкорпуса" озвучивали на других похожих акциях, проведенных в нескольких городах Украины после громкого коррупционного скандала. На акцию пришел и лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Если они в этот раз не услышат (требование привлечь к ответственности Гладковских – 24 канал), мы пойдем к ним домой,

– заявил он во время своего выступления.

По его словам, на митинг пришли около 5 тысяч "нацкорпусовцев". Кроме представителей "Нацкорпуса" и "Национальных дружин", которых на акции большинство, на Майдане собрались также жители других городов. Организаторы отмечают, что будут проводить митинги, пока расследование коррупционных схем в "Укроборонпроме" не завершится наказанием виновных.

Митинг на Майдане

Журналисты 24 канала также пытались поговорить с участниками митинга, однако они имеют четкий приказ не общаться со СМИ.

После ряда выступлений организаторов и активистов люди пошли к Администрации Президента. И участники, и организаторы акции подчеркивали, что все "будет происходить мирно". Однако без провокаций не обошлось – по дороге в АП митингующие забросали правоохранителей игрушечными розовыми свиньями.

Движение митингующих к Администрации Президента

Чего требует "Нацкорпус":

Взять под стражу и арестовать счета и имущество вероятных участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;

Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;

Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета

Смотрите видео, как бросали игрушки в полицейских:

Что известно о "Национальном корпусе"?

Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО "Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

Протесты в Полтаве во время визита Порошенко: "поросята" и автозаки

В Полтаве перед началом предвыборного митинга президента Петра Порошенко задержали около десятка человек. Случилось это после конфликта, который вспыхнул на Театральной площади.

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По словам очевидцев, группа молодых людей с полузакрытыми лицами начала бросать в сторону сцены бутылки. Кроме того, группа полтавчан, среди которых представитель "Нацкорпуса", держали в руках плакат со словами "Кандидатов много – мародер один".

Плакат на митинге в Полтаве: "Кандидатов много – мародер один"

Представители "Национальных дружин" бросали в правоохранителей игрушечных поросят с требованием привлечь к ответственности бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) за хищения в оборонной сфере. Поэтому полиция доставила около 10 человек в отделение, где выясняют цель их действий.

Смотрите видео, как в Полтаве задерживали активистов:

Женская сборная по биатлону на чемпионате мира завоевала долгожданную медаль

Во время чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде женская сборная Украины сумела финишировать на третьей позиции среди всех участников эстафеты.

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Первой среди украинок бежала Анастасия Меркушина. Она чисто отстрелялась на своих огневых рубежах и передала эстафету на второй позиции. Вита Семеренко уже в первой своей стрельбе сделала промах, поэтому украинки откатились на третью позицию. Сборную Италии же опередила США.

Настя Меркушина, сестры Валя и Вита Семеренко и Юля Джима – бронзовые призеры

И уже на третьей передаче эстафеты в лидерах были шведки. Американки стали вторые, а сборная Украины третьей. Только на этот раз отставание от лидеров составило 39,9 секунды – из-за двух промахов Юлии Джимы на второй стрельбе. При том что украинки в итоге сделали лишь пять промахов, что стало лучшим результатом в гонке.

On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund



Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 марта 2019 г.

В конце концов, Валя Семеренко третьей пересекла финишную прямую, выиграв финальный забег у сборной Германии на 0,5 секунд. Победу же в эстафете одержала сборная Норвегии, а сборная Швеции финишировала второй.

Коррупция в Полтавской ОГА: президент сменил руководителя области

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности руководителя ОГА. А впоследствии назначил исполняющим обязанности председателя Полтавской областной госадминистрации Романа Толстого. НАБУ подозревает Головко в получении значительной взятки.

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"Последнее слово, конечно, за судом, но мы должны создавать условия, чтобы расследования вызвали общественное доверие", – пояснил Порошенко свое решение.

Уже экс-руководителя ОГА Полтавской области Валерия Головко НАБУ подозревает в коррупции

Что случилось в Полтавской ОГА?

Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что, в частности, в августе 2017 года на бизнес-форуме в Полтаве представитель консорциумов "АЛВИ РОД" и "Укрбуддор" познакомился с Головко и Песоцким (заместитель Головко). После этого руководители ОГА взяли у этого предпринимателя взятку в 200 тысяч долларов, обещая не препятствовать ему вести бизнес на Полтавщине. Головко и Песоцкий убеждают, что не совершали никаких противоправных действий и не имеют никакого отношения к коррупции. Но в НАБУ другого мнения.

В крушении судна у берегов оккупированного Крыма виноват Крымский мост

Авария с судном Maryland вблизи берегов аннексированного полуострова произошла из-за обмеления канала. Причина этого – последствия незаконного строительства оккупантами Крымского моста. Об этом заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) и внутренне перемещенных лиц Украины.

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Maryland село на мель в районе поворота с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала во время прохождения через Керченский пролив. В ведомстве напомнили, что оккупанты установили ограничения по осадке судов на отметке 8 метров.