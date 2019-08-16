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      Главные новости 16 августа: опять убиты бойцы ВСУ на Донбассе, Грымчак сможет выйти под залог

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      Новости Украины сегодня 16 августа 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 16 августа / Коллаж 24 канала

      Четверо украинских военных погибли на Донбассе. Суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку. Пираты в Камеруне захватили судно с украинцами. Трамп хочет купить Гренландию. Украинцам выплатят денежную помощь до 24 августа. Такими были главные новости пятницы, 16 августа.

      Самые важные новости за сегодня в Украине и мире.

      Украина снова понесла непоправимые потери на Донбассе
      В ночь с 14 на 15 августа погибли четверо военных ВСУ - Александр Колбун, Алексей Попко, Константин Гаврик и Василий Евстегнеев. Враг "хлебное перемирие" постоянно нарушает и обстреливает украинцев.

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      20-летний Александр Колбун погиб в Луганской области 14 августа. Парень был родом из села Вовчицк Маневицкого района Волынской области и служил в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.


      Погибший на Донбассе Александр Колбун / фото с Facebook

      Командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев также погиб на Луганщине - в районе Золотого. 38-летний боец получил огнестрельное осколочное ранение в грудь в результате обстрела со стороны боевиков. Он был родом из села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области. У военного остались две дочери.

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      Также в ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб днепрянин Алексей Попко. Он был военным 74-го отдельного разведывательного батальона. У него осталась жена и маленькая дочь.


      Погибший на Донбассе Алексей Попко / фото с Facebook

      Четвертый защитник, который погиб на Донбассе в ночь на 15 августа – 40-летний Константин Гаврик. Он получил смертельные ранения во время обстрела оккупантами опорного пункта украинских бойцов в районе населенного пункта Хутор Свободный. Боец погиб в канун своего дня рождения. Погибший военный был родом из города Токмака Запорожской области. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.


      Погибший на Донбассе Константин Гаврик / фото с Facebook

      Сколько бойцов Украина потеряла во время нового перемирия?
      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает прекращение ведения огня из любых видов вооружения. Украинцы придерживаются этих условий, зато оккупанты регулярно обстреливают позиции ВСУ.

      6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты. Всего же за время перемирия погибли 12 бойцов Вооруженных сил Украины.

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      Грымчаку избрали меру пресечения

      Вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого рассматривал Деснянский районный суд Чернигова. Суд постановил: Юрий Грымчак будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен.

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      За что задержали Грымчака и что ему грозит?

      НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке в 480 тысяч долларов (интересно, что адвокат подозреваемых назвала их "календариками"). В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов.

      По словам генпрокурора Юрия Луценко, Гримчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В частности, чиновник должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

      Кто такой Юрий Грымчак: краткая биография и скандальные высказывания – в материале 24 канала.

      Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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      Пираты захватили судно в Камеруне: на борту есть украинцы

      Грузовое судно неизвестные захватили у берегов Камеруна 15 августа. Информация о составе экипажа судна "Мармалайта" – различается.

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      Информагентство AFP сообщило, что два грузовых судна попали под обстрел в Гвинейском заливе, а их экипаж – похитили. Издание уверяло, что на борту одного из судов есть восемь украинцев и девять китайцев.

      В China News впоследствии отметили, что согласно данным посольства Китая в Камеруне, ни одного гражданина их страны не похищали.

      Однако на судне мог быть и только один украинец. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

      Консульская служба принимает меры для освобождения захваченного пиратами украинского моряка,
      – отметил он.

      Ряд СМИ и МИД России сообщили, что пираты захватили на "Мармалайта" восемь членов экипажа (судно, к слову, принадлежит датской компании "Ультрабалк", но странствовало оно под флагом Антигуа и Барбуды). Среди заложников – трое граждан России.

      Представители флота Камеруна подтвердили информацию о похищении моряков 15 августа изданию France-Presse, но информации о точном количестве и национальности захваченных они пока не предоставили. Предполагают, что за нападением стоят нигерийские пираты.

      Отметим, похищение судов пиратами из Нигерии – не редкость. В частности, в апреле 2019 года они ограбили судно, на котором находились граждане Украины.

      Трамп хочет купить Гренландию? Датчане возмутились

      Президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия. Более того – он уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова и его геополитического значения. Так писало Издание Wall Street Journal.

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      Для чего Трампу Гренландия?

      Он якобы видит возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. А некоторые из советников Трампа поддержали такую идею, назвав ее экономически целесообразной. Хотя были и другие – те, которые считают, что говорится о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуют. Насколько серьезно сам Трамп относится к этой идее – неизвестно.

      Интересно, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Также возможность купить остров в 1867 году изучал госдеп США.

      Что это за остров – Гренландия?
      Это крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Его население – 56 тысяч человек. Формально территория Гренландии находится в составе Дании, но с широкой автономией. Правительство Гренландии занимается всеми внутренними вопросами, контролирует полезные ископаемые и даже частично внешнюю политику. За Данией остался контроль над обороной и финансами.

      А что же датчане?

      Крайне жестко высказался об идеях американского президента спикер Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен.

      Если он по-настоящему задумывается над этим, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Мысль о продаже Данией 50 тысяч своих граждан в США совершенно смешная,
      - заявил Есперсен.

      Он уверен, что большинство населения Гренландии предпочтет иметь отношения с Данией, а не с Соединенными Штатами.

      Не молчали и гренландцы, они тоже против.

      Министерство иностранных дел Гренландии отреагировало за идею президента США Дональда Трампа купить остров.

      Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым фронтиром для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи,
      – сказали в МИД Гренландии.

      Купить у Дании территории – возможно?
      Да, возможно. В 1917 году США купили у Дании колонию Датская Вест-Индия за 25 миллионов долларов (сейчас это Американские Виргинские острова).

      Украинцам выплатят денежную помощь до 24 августа

      Ко Дню Независимости Украины Кабмин выплатит денежную помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам. Кроме этого, власти Киева окажет финансовую поддержку отдельным категориям социально незащищенных слоев населения столицы. Общая сумма единовременной помощи от правительства – 18,6 миллиона гривен.

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      Кто и сколько получит помощи от Кабмина?

      ► Семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;
      ► 11 бойцов, получивших инвалидность на фронте, получат 5,6 миллиона гривен.

      По информации заместителя председателя КГГА Марины Хонды, единовременную материальную помощь получат 336 тысяч 430 жителей Киева в 21 льготной категории.

      Кто и сколько получит помощи от КГГА?

      500 гривен выплатят:

      ► Детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека;
      ► Киевлянам, которые являются членами семей тех, кто погиб во время акций протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
      ► Киевлянам, которые являются членами семей тех, кто посмертно получил звание Героя Украины;
      ► Киевлянам, которые являются членами семей тех, кто участвовал и погиб во время Антитеррористической операции;
      ► Праведникам Бабьего Яра;
      ► Репрессированным;
      ► Участникам народного ополчения в Киеве, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941 года до 19 сентября 1941 года;
      ► Родителям и матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.

      330 гривен выплатят:

      ► Лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
      ► Лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи;
      ► Лицам, которые являются получателями помощи на детей, больных тяжелыми заболеваниями.

      300 гривен выплатят:

      ► Киевлянам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года;
      ► Киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО.

      290 гривен выплатят:

      ► Киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014.

      280 гривен выплатят:

      ► Киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
      ► Неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
      ► Лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату;
      ► Лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины;
      ► Неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью i группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
      ► Лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода, на уход за ним.

      Внимание! С точным перечнем лиц, которые могут претендовать на разовую денежную помощь, можно ознакомиться здесь.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Гримчак Водный транспорт Деньги Государственное бюро расследований Судьи Задержание Юрия Грымчака Коррупция День Независимости Новости США Дания Дональд Трамп Пираты Камерун Новости Одессы Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
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