Главные новости 16 августа: опять убиты бойцы ВСУ на Донбассе, Грымчак сможет выйти под залог

Четверо украинских военных погибли на Донбассе. Суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку. Пираты в Камеруне захватили судно с украинцами. Трамп хочет купить Гренландию. Украинцам выплатят денежную помощь до 24 августа. Такими были главные новости пятницы, 16 августа.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире.

Украина снова понесла непоправимые потери на Донбассе

В ночь с 14 на 15 августа погибли четверо военных ВСУ - Александр Колбун, Алексей Попко, Константин Гаврик и Василий Евстегнеев. Враг "хлебное перемирие" постоянно нарушает и обстреливает украинцев.

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20-летний Александр Колбун погиб в Луганской области 14 августа. Парень был родом из села Вовчицк Маневицкого района Волынской области и служил в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.



Погибший на Донбассе Александр Колбун / фото с Facebook

Командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев также погиб на Луганщине - в районе Золотого. 38-летний боец получил огнестрельное осколочное ранение в грудь в результате обстрела со стороны боевиков. Он был родом из села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области. У военного остались две дочери.

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Также в ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб днепрянин Алексей Попко. Он был военным 74-го отдельного разведывательного батальона. У него осталась жена и маленькая дочь.



Погибший на Донбассе Алексей Попко / фото с Facebook

Четвертый защитник, который погиб на Донбассе в ночь на 15 августа – 40-летний Константин Гаврик. Он получил смертельные ранения во время обстрела оккупантами опорного пункта украинских бойцов в районе населенного пункта Хутор Свободный. Боец погиб в канун своего дня рождения. Погибший военный был родом из города Токмака Запорожской области. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.



Погибший на Донбассе Константин Гаврик / фото с Facebook

Сколько бойцов Украина потеряла во время нового перемирия?

Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает прекращение ведения огня из любых видов вооружения. Украинцы придерживаются этих условий, зато оккупанты регулярно обстреливают позиции ВСУ.



6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты. Всего же за время перемирия погибли 12 бойцов Вооруженных сил Украины.

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Грымчаку избрали меру пресечения

Вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого рассматривал Деснянский районный суд Чернигова. Суд постановил: Юрий Грымчак будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен.

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За что задержали Грымчака и что ему грозит?

НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке в 480 тысяч долларов (интересно, что адвокат подозреваемых назвала их "календариками"). В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Гримчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В частности, чиновник должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

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Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Пираты захватили судно в Камеруне: на борту есть украинцы

Грузовое судно неизвестные захватили у берегов Камеруна 15 августа. Информация о составе экипажа судна "Мармалайта" – различается.

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Информагентство AFP сообщило, что два грузовых судна попали под обстрел в Гвинейском заливе, а их экипаж – похитили. Издание уверяло, что на борту одного из судов есть восемь украинцев и девять китайцев.

#UPDATE Nine Chinese and eight Ukrainian seamen were abducted when two merchant vessels came under attack in Cameroonian waters, sources say https://t.co/58VqsEqsbF — AFP news agency (@AFP) 16 серпня 2019 р.

В China News впоследствии отметили, что согласно данным посольства Китая в Камеруне, ни одного гражданина их страны не похищали.

#UPDATE No Chinese citizen kidnapped off Cameroon coast: Chinese embassy to Cameroon pic.twitter.com/10IZN8zosU — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 16 серпня 2019 р.

Однако на судне мог быть и только один украинец. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Консульская служба принимает меры для освобождения захваченного пиратами украинского моряка,

– отметил он.

Ряд СМИ и МИД России сообщили, что пираты захватили на "Мармалайта" восемь членов экипажа (судно, к слову, принадлежит датской компании "Ультрабалк", но странствовало оно под флагом Антигуа и Барбуды). Среди заложников – трое граждан России.

Представители флота Камеруна подтвердили информацию о похищении моряков 15 августа изданию France-Presse, но информации о точном количестве и национальности захваченных они пока не предоставили. Предполагают, что за нападением стоят нигерийские пираты.

Отметим, похищение судов пиратами из Нигерии – не редкость. В частности, в апреле 2019 года они ограбили судно, на котором находились граждане Украины.

Трамп хочет купить Гренландию? Датчане возмутились

Президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия. Более того – он уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова и его геополитического значения. Так писало Издание Wall Street Journal.

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Для чего Трампу Гренландия?

Он якобы видит возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. А некоторые из советников Трампа поддержали такую идею, назвав ее экономически целесообразной. Хотя были и другие – те, которые считают, что говорится о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуют. Насколько серьезно сам Трамп относится к этой идее – неизвестно.

Интересно, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Также возможность купить остров в 1867 году изучал госдеп США.

Что это за остров – Гренландия?

Это крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Его население – 56 тысяч человек. Формально территория Гренландии находится в составе Дании, но с широкой автономией. Правительство Гренландии занимается всеми внутренними вопросами, контролирует полезные ископаемые и даже частично внешнюю политику. За Данией остался контроль над обороной и финансами.

А что же датчане?

Крайне жестко высказался об идеях американского президента спикер Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен.

Если он по-настоящему задумывается над этим, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Мысль о продаже Данией 50 тысяч своих граждан в США совершенно смешная,

- заявил Есперсен.

Он уверен, что большинство населения Гренландии предпочтет иметь отношения с Данией, а не с Соединенными Штатами.

Не молчали и гренландцы, они тоже против.

Министерство иностранных дел Гренландии отреагировало за идею президента США Дональда Трампа купить остров.

Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым фронтиром для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи,

– сказали в МИД Гренландии.

Купить у Дании территории – возможно?

Да, возможно. В 1917 году США купили у Дании колонию Датская Вест-Индия за 25 миллионов долларов (сейчас это Американские Виргинские острова).

Украинцам выплатят денежную помощь до 24 августа

Ко Дню Независимости Украины Кабмин выплатит денежную помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам. Кроме этого, власти Киева окажет финансовую поддержку отдельным категориям социально незащищенных слоев населения столицы. Общая сумма единовременной помощи от правительства – 18,6 миллиона гривен.

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Кто и сколько получит помощи от Кабмина?

► Семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;

► 11 бойцов, получивших инвалидность на фронте, получат 5,6 миллиона гривен.

По информации заместителя председателя КГГА Марины Хонды, единовременную материальную помощь получат 336 тысяч 430 жителей Киева в 21 льготной категории.

Кто и сколько получит помощи от КГГА?

500 гривен выплатят:

► Детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека;

► Киевлянам, которые являются членами семей тех, кто погиб во время акций протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;

► Киевлянам, которые являются членами семей тех, кто посмертно получил звание Героя Украины;

► Киевлянам, которые являются членами семей тех, кто участвовал и погиб во время Антитеррористической операции;

► Праведникам Бабьего Яра;

► Репрессированным;

► Участникам народного ополчения в Киеве, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941 года до 19 сентября 1941 года;

► Родителям и матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.

330 гривен выплатят:

► Лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

► Лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи;

► Лицам, которые являются получателями помощи на детей, больных тяжелыми заболеваниями.

300 гривен выплатят:

► Киевлянам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года;

► Киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО.

290 гривен выплатят:

► Киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014.

280 гривен выплатят:

► Киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;

► Неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

► Лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату;

► Лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины;

► Неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью i группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

► Лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода, на уход за ним.

Внимание! С точным перечнем лиц, которые могут претендовать на разовую денежную помощь, можно ознакомиться здесь.