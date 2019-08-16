Главные новости 16 августа: опять убиты бойцы ВСУ на Донбассе, Грымчак сможет выйти под залог
Четверо украинских военных погибли на Донбассе. Суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку. Пираты в Камеруне захватили судно с украинцами. Трамп хочет купить Гренландию. Украинцам выплатят денежную помощь до 24 августа. Такими были главные новости пятницы, 16 августа.
Самые важные новости за сегодня в Украине и мире.
Украина снова понесла непоправимые потери на Донбассе
В ночь с 14 на 15 августа погибли четверо военных ВСУ - Александр Колбун, Алексей Попко, Константин Гаврик и Василий Евстегнеев. Враг "хлебное перемирие" постоянно нарушает и обстреливает украинцев.
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20-летний Александр Колбун погиб в Луганской области 14 августа. Парень был родом из села Вовчицк Маневицкого района Волынской области и служил в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Погибший на Донбассе Александр Колбун / фото с Facebook
Командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев также погиб на Луганщине - в районе Золотого. 38-летний боец получил огнестрельное осколочное ранение в грудь в результате обстрела со стороны боевиков. Он был родом из села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области. У военного остались две дочери.
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Также в ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб днепрянин Алексей Попко. Он был военным 74-го отдельного разведывательного батальона. У него осталась жена и маленькая дочь.
Погибший на Донбассе Алексей Попко / фото с Facebook
Четвертый защитник, который погиб на Донбассе в ночь на 15 августа – 40-летний Константин Гаврик. Он получил смертельные ранения во время обстрела оккупантами опорного пункта украинских бойцов в районе населенного пункта Хутор Свободный. Боец погиб в канун своего дня рождения. Погибший военный был родом из города Токмака Запорожской области. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.
Погибший на Донбассе Константин Гаврик / фото с Facebook
Сколько бойцов Украина потеряла во время нового перемирия?
Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает прекращение ведения огня из любых видов вооружения. Украинцы придерживаются этих условий, зато оккупанты регулярно обстреливают позиции ВСУ.
6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты. Всего же за время перемирия погибли 12 бойцов Вооруженных сил Украины.
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Грымчаку избрали меру пресечения
Вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого рассматривал Деснянский районный суд Чернигова. Суд постановил: Юрий Грымчак будет находиться в СИЗО 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен.
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За что задержали Грымчака и что ему грозит?
НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке в 480 тысяч долларов (интересно, что адвокат подозреваемых назвала их "календариками"). В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, Гримчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В частности, чиновник должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.
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Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Пираты захватили судно в Камеруне: на борту есть украинцы
Грузовое судно неизвестные захватили у берегов Камеруна 15 августа. Информация о составе экипажа судна "Мармалайта" – различается.
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Информагентство AFP сообщило, что два грузовых судна попали под обстрел в Гвинейском заливе, а их экипаж – похитили. Издание уверяло, что на борту одного из судов есть восемь украинцев и девять китайцев.
В China News впоследствии отметили, что согласно данным посольства Китая в Камеруне, ни одного гражданина их страны не похищали.
Однако на судне мог быть и только один украинец. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
Консульская служба принимает меры для освобождения захваченного пиратами украинского моряка,
– отметил он.
Ряд СМИ и МИД России сообщили, что пираты захватили на "Мармалайта" восемь членов экипажа (судно, к слову, принадлежит датской компании "Ультрабалк", но странствовало оно под флагом Антигуа и Барбуды). Среди заложников – трое граждан России.
Представители флота Камеруна подтвердили информацию о похищении моряков 15 августа изданию France-Presse, но информации о точном количестве и национальности захваченных они пока не предоставили. Предполагают, что за нападением стоят нигерийские пираты.
Отметим, похищение судов пиратами из Нигерии – не редкость. В частности, в апреле 2019 года они ограбили судно, на котором находились граждане Украины.
Трамп хочет купить Гренландию? Датчане возмутились
Президент США Дональд Трамп вынашивает идею выкупить у Дании остров Гренландия. Более того – он уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова и его геополитического значения. Так писало Издание Wall Street Journal.
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Для чего Трампу Гренландия?
Он якобы видит возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. А некоторые из советников Трампа поддержали такую идею, назвав ее экономически целесообразной. Хотя были и другие – те, которые считают, что говорится о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуют. Насколько серьезно сам Трамп относится к этой идее – неизвестно.
Интересно, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Также возможность купить остров в 1867 году изучал госдеп США.
Что это за остров – Гренландия?
Это крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Его население – 56 тысяч человек. Формально территория Гренландии находится в составе Дании, но с широкой автономией. Правительство Гренландии занимается всеми внутренними вопросами, контролирует полезные ископаемые и даже частично внешнюю политику. За Данией остался контроль над обороной и финансами.
А что же датчане?
Крайне жестко высказался об идеях американского президента спикер Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен.
Если он по-настоящему задумывается над этим, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Мысль о продаже Данией 50 тысяч своих граждан в США совершенно смешная,
- заявил Есперсен.
Он уверен, что большинство населения Гренландии предпочтет иметь отношения с Данией, а не с Соединенными Штатами.
Не молчали и гренландцы, они тоже против.
Министерство иностранных дел Гренландии отреагировало за идею президента США Дональда Трампа купить остров.
Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым фронтиром для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи,
– сказали в МИД Гренландии.
Купить у Дании территории – возможно?
Да, возможно. В 1917 году США купили у Дании колонию Датская Вест-Индия за 25 миллионов долларов (сейчас это Американские Виргинские острова).
Украинцам выплатят денежную помощь до 24 августа
Ко Дню Независимости Украины Кабмин выплатит денежную помощь семьям погибших участников АТО и пострадавшим бойцам. Кроме этого, власти Киева окажет финансовую поддержку отдельным категориям социально незащищенных слоев населения столицы. Общая сумма единовременной помощи от правительства – 18,6 миллиона гривен.
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Кто и сколько получит помощи от Кабмина?
► Семьи 11 погибших воинов получат 13 миллионов гривен;
► 11 бойцов, получивших инвалидность на фронте, получат 5,6 миллиона гривен.
По информации заместителя председателя КГГА Марины Хонды, единовременную материальную помощь получат 336 тысяч 430 жителей Киева в 21 льготной категории.
Кто и сколько получит помощи от КГГА?
500 гривен выплатят:
► Детям-сиротам и детям, над которыми установлена опека;
► Киевлянам, которые являются членами семей тех, кто погиб во время акций протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
► Киевлянам, которые являются членами семей тех, кто посмертно получил звание Героя Украины;
► Киевлянам, которые являются членами семей тех, кто участвовал и погиб во время Антитеррористической операции;
► Праведникам Бабьего Яра;
► Репрессированным;
► Участникам народного ополчения в Киеве, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941 года до 19 сентября 1941 года;
► Родителям и матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.
330 гривен выплатят:
► Лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
► Лицам, которые являются получателями государственной социальной помощи;
► Лицам, которые являются получателями помощи на детей, больных тяжелыми заболеваниями.
300 гривен выплатят:
► Киевлянам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года;
► Киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО.
290 гривен выплатят:
► Киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014.
280 гривен выплатят:
► Киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в акциях протеста в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014;
► Неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает размера двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
► Лицам, которые являются получателями временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату;
► Лицам, которые являются получателями компенсации за предоставление социальных услуг в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины;
► Неработающим трудоспособным лицам, которые являются получателями ежемесячной компенсационной выплаты по уходу за лицом с инвалидностью i группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;
► Лицам, которые являются получателями ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения требует постоянного постороннего ухода, на уход за ним.
Внимание! С точным перечнем лиц, которые могут претендовать на разовую денежную помощь, можно ознакомиться здесь.