Главные новости 17 марта: паника в Мариуполе и предложение Жириновского по Крыму

В НАБУ сказали, кого касаются 87 страниц дела о "хищениях в "оборонке". Жители Мариуполя запаниковали из-за странного зарева над заводом "Азовсталь". На Харьковщине обнаружили тело контрактника с колото-резаными ранами. Одиозный Жириновский предложил переименовать Крым. Путин собирается в Крым. Такими были главные новости воскресенья, 17 марта, в Украине и мире.

Разъяснение НАБУ по 87 страницам материалов, связанных с хищением в "оборонке"

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В Национальном антикоррупционном бюро Украины дали разъяснения по 87 страницам материалов, полученных от Генеральной прокуратуры в 2017 году. В разъяснении НАБУ говорится о том, что на днях СМИ опубликовали те же 87 страниц материалов, которые Генпрокуратура весной 2017 года передала в Антикоррупционное бюро.

Основная часть переписки в этих 87 страницах касается расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам. Речь идет о хищении газа и завладении средствами "Укрзализныци".

По первому делу досудебное следствие завершено, сумма ущерба установлена – 1,4 миллиарда гривен. Фамилии депутатов не называются, но по намекам можно предположить, что речь идет о братьях Дубневичах. Во втором производстве дело в отношении двух фигурантов направлено в суд.

Подробнее про эти материалы и спор между НАБУ и ГПУ на сайте 24 канала.

Паника в Мариуполе

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Жители Мариуполя вечером 17 марта начали распространять информацию о том, что на местном заводе "Азовсталь", вероятно, произошел пожар. Они сообщали о столбе дыма и огне, который якобы видели над предприятием. Кроме того, люди слышали странный грохот и вспышки в районе завода.

Также жители Мариуполя уверяли что видели огонь над заводом в разных концах города и добавляли: что-то горит между мартеновским и доменным цехом.

Жители сняли видео странного зарева над "Азовсталью":

Азовсталь!!! Вспышки, грохот. Опубліковано Дмитром Чичерою Неділя, 17 березня 2019 р.

В свою очередь, в пресс-службе группы "Метинвест", в состав которой входит "Азовсталь", опровергли информацию о пожаре. Там отметили: с 18:00 до 19:00 на заводе проводили ежедневный слив побочных продуктов производства, а именно шлака, на трех участках. По словам спикеров предприятия, эта процедура является обязательной в производстве и она не составляет повышенной нагрузки на окружающую среду.

Учитывая темное время суток, образовалось яркое зарево, которое могли видеть жители города и другие люди на видео, которое распространили в социальных сетях с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар. Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и чрезвычайных ситуаций на предприятии нет,

– заверили в "Метинвесте".

На Харьковщине нашли тело контрактника

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В лесу поселка Клугино-Башкировка Харьковской области обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Он был военнослужащим контрактной службы. Известно, что тело солдата обнаружили в лесополосе, недалеко от военной части, в которой он служил.

Правоохранители сообщили, что на теле покойного – множественные колото-резаные раны шеи и рук, кровоподтеки в области грудной клетки.

Родился мужчина в 1982 году в Луганской области. Проходил военную службу по контракту в Чугуеве. Ему было 37 лет. По факту инцидента следователи начали расследование по статье об умышленном убийстве. Сейчас они устанавливают обстоятельства совершения преступления и круг причастных. Военные, со своей стороны, назначили служебное расследование. В СМИ появилась информация, что военного могли убить еще месяц назад. Однако бригада, где служил мужчина, опровергает это. По их информации, солдат отсутствовал на службе с 14-го по 15 марта. Причину смерти правоохранители назовут после проведения соответствующих экспертиз.

Жириновский предложил переименовать Крым

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Скандальный российский политик Владимир Жириновский, известный в том числе своими украинофобными заявлениями, вновь отличился. На этот раз он предложил переименовать аннексированній Россией Крым в Таврическую область.

Депутат Госдумы считает, что Российская Федерация должна быть унитарным государством, а все республики – ликвидированными. То есть они должны стать областями, в том числе и оккупированный полуостров.

Убрать слово федерация, а оно звучит у нас, убрать слово республики, в том числе и Крым. Таврическая область. А то придумали – Республика Крым. Это на каком языке Крым? Вы знаете, что такое Крым? Это тюркское слово "порезанный". Крым, потому что полуостров весь порезан. Вот название почему идет, турецкое название. Значит, турецкий флаг убрали, а название оставили. Таврида – вот это все,

– заявил Жириновский.

Кстати, в Крым собрался президент РФ Владимир Путин. 18 марта он собирается принять участие в торжествах по случаю 5-й годовщины аннексии Крыма. На это уже отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он назвал Путина вором и бандитом, который решил вернуться на место преступления (аннексированный полуостров – 24 канал).