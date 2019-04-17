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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Главные новости 17 апреля: СБУ задержала российских диверсантов, Крючкова арестовали на 45 дней

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      Новости Украины сегодня 17 апреля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 17 апреля / Коллаж 24 канала

      СБУ задержала российскую диверсионно-разведывательную группу, которая совершила теракт в Киеве. Экс-нардепа Дмитрия Крючкова арестовали на 45 суток, но назначили залог лишь в 7 миллионов гривен. Зеленский и Порошенко достигли определенных договоренностей по дебатам. "Укрзализныця", возможно, покупает российские детали по завышенной в 5 раз цене. Такими были главные новости среды, 17 апреля.

      СБУ задержала российскую ДРГ, совершившую теракт в Киеве

      Служба безопасности Украины прекратила деятельность диверсионно-разведывательной группы из России и задержала семерых ее участников. Их подозревают в причастности к террористическому акту, который в апреле совершили в Голосеевском районе Киева. Об этом во время брифинга рассказал руководитель СБУ Василий Грицак.

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      Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос добавил, что задержанные – двое граждан РФ, кадровые офицеры военной разведки России. А еще пятеро – граждане Украины. В среду утром задержали еще одного гражданина Украины, который способствовал деятельности ДРГ.

      Задержаны причастные к покушению на убийство сотрудника разведчики Минобороны Украины в Голосеевском районе Киева в апреле 2019 года,
      – рассказал Матиос.

      24 канал писал о теракте в Голосеевском районе столицы. Его целью было убийство одного из офицеров контрразведки. На улице Вильямса взорвался автомобиль Chevrolet Evanda, который принадлежит офицеру украинских спецслужб, который принимает активное участие в Операции объединенных сил на Донбассе. К счастью, украинский офицер не пострадал. Зато многочисленные травмы получил сам подрывник, который скончался в больнице.

      Как ранее сообщал украинский журналист Юрий Бутусов, погибший вел наблюдение за автомобилем и действовал в составе преступной группы. Бутусов добавлял, что это не первый случай взрыва машины в Киеве и выразил надежду: то, что мужчину поймали на месте преступления прольет свет на все эти дела. Но мужчина умер, так и не придя в себя.

      Что еще рассказали в СБУ, о деятельности российских ДРГ в Украине?
      По словам главы СБУ Василия Грицака, российскими диверсионными группами в Украине командовал Башир Куштов – гражданин РФ.

      Координатором организации терактов – говорится об убийствах контрразведчика СБУ Александра Хараберюша, офицера ГРУ Минобороны Максима Шаповала и покушение на убийство офицера ГУР Кирилла Буданова – был помощник начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России на псевдо "Рустем".

      А настоящим организатором убийств является генерал-лейтенант ФСБ РФ и начальник департамента контрразведывательной деятельности Дмитрий Минаева.

      Суд арестовал Крючкова, но назначил "несоизмеримый нанесенным убыткам" залог

      45 суток под стражей с возможностью внести залог в 7 миллионов гривен – такую меру пресечения избрал Соломенский районный суд Киева екстрадованому из Германии Интерполом экс-нардепу Дмитрию Крючкову.

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      Его обвиняют в хищении средств из госбюджета в особо крупных размерах – свыше 300 миллионов гривен. К слову, прокуроры ходатайствовали в суде о назначении залога, "сопоставимому нанесенным убыткам". Однако суд решил иначе. Сам же Крючков виновным себя не считает.

      Напомним, журналисты программы "Схемы" провели расследование и обнаружили, что экс-нардеп Дмитрий Крючков через управляемую им компанию "Энергосеть" в 2015 году организовывал схемы вывода средств из государственных облэнерго. И делал это в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.


      Дмитрий Крючков в зале суда, 17 апреля 2019 года

      Что известно о деле Крючкова?
      В 2014 году бывший нардеп стал руководителем частной компании "Энергосеть". За год руководства Крючкова она взяла под контроль работу нескольких облэнерго. При этом Крючкова подозревают в организации схемы незаконного вывода средств с государственных счетов.

      Журналисты "Схем" опубликовали ряд телефонных разговоров Крючкова и братьев Суркисов, в которых речь идет о контроле счетов государственных предприятий. Во время общения фигуранты обсуждают незаконные способы получения и сохранения контроля над областными энергоснабжающими компаниями: Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго.

      Детектив НАБУ Роман Войтюк назвал журналистам "Схем" сумму причиненного ущерба, которая фигурирует в производствах: "Крючковым и другими лицами (привлеченными к коррупционной схеме – 24 канал) причинен ущерб государству на общую сумму свыше 1,4 миллиарда гривен".

      В июле 2016 Крючкова объявили в розыск по делу против холдинговой компании "Энергосеть". По данным НАБУ, Крючков с 17 мая 2016 года изменил свое место жительства, привычный образ жизни, номера телефонов и скрывается от правоохранительных органов Украины за рубежом.

      В мае 2017 года суд заочно арестовал Крючкова. В апреле 2018 стало известно, что его задержали в Германии. А в мае того же года он вышел из немецкой тюрьмы под залог в 100 тысяч евро. В апреле 2019 года в Германии его задержали по запросу украинских правоохранителей и экстрадировали в Украину.

      Дмитрий Крючков виновным себя не признает

      Подробно о Дмитрии Крючкове: кто он такой и в каких хищениях его подозревают – читайте в материале 24 канала

      За что судят Крючкова: смотрите видео

      Дебаты между Зеленским и Порошенко: о чем договорились штабы кандидатов

      19 апреля состоятся дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Формат дебатов прописан в 62 статье Закона Украины "О выборах Президента Украины".

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      О чем говорит Закон?

      – Дебаты назначают, если Центральная избирательная комиссия назначит второй тур.

      – В дебатах принимают участие кандидаты лично.

      – Дебаты проводятся за деньги из государственного бюджета (1 час теледебатов стоит примерно 6 миллионов гривен).

      – Должны состояться дебаты в последнюю пятницу перед днем повторного голосования (19 апреля 2019 года) с 20.00 до 21.00.

      – Прямой эфир дебатов будет транслироваться из студии "UA: Перший" и на "UA: Українське радіо".

      – Другие каналы могут ретранслировать дебаты бесплатно.

      Дебаты можно будет также смотреть онлайн у нас на сайте или на YouTube-канале 24 канала.

      Что известно о формате дебатов?

      – За 10 минут до прямого эфира будет жеребьевка, которая определит, кто из кандидатов выступает первым.

      – Вступительное слово будет иметь каждый кандидат на 5 минут.

      – Дискуссия продлится 36 минут непрерывного эфирного времени.

      – В завершение состоится итоговое выступление каждого кандидата (не более, чем 5 минут).

      – Вопрос кандидата: до 1 минуты.

      – Ответ кандидата: до 3 минут.

      – Реплики кандидатов: до 30 секунд (при наличии эфирного времени).

      Если придет только один кандидат, все эфирное время для предвыборной агитации достанется именно ему.

      Дебати, Олімпійський, вибори, кандидати, Порошенко, Зеленський
      10 фактов о теледебатах кандидатов на пост президента

      О чем договорились Порошенко и Зеленский?
      На 19 апреля НСК "Олимпийский" уже заказан.

      Зеленский неоднократно подчеркивал, что он придет именно на стадион. В свою очередь, Петр Порошенко заявлял, что придет и на Общественное, и на "Олимпийский".

      ЦИК и Общественное будут рассматривать возможность изменения времени проведения дебатов на 21:00, чтобы кандидаты могли провести дебаты на "Олимпийском" отдельно и до эфира на "Общественном".

      Сейчас дебаты на НСК "Олимпийском" запланированы на 19:00, а на Общественном – на 20:00.

      Дебаты на стадионе как форма предвыборной агитации – полное право кандидатов, закон этого не запрещает. Но и наказание за отсутствие на дебатах на Общественном не предусматривает. Поэтому пока точно неизвестно, где и как будут проходить дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

      "Укрзализныця" покупает российские детали по завышенной в 5 раз цене

      ПАО "Укрзализныця" закупает детали российского производства по завышенной в 2-5 раз в цене. Происходят такие закупки через создание искусственных условий на тендерах для нужных фирм. Например, в сентябре 2018 года филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" провела тендер на закупку локомотивных скоростемеров и запчастей к ним на общую сумму 25 миллионов 500 тысяч гривен. Об этом написал проект "Железная дорога без коррупции".

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      Участие в тендере приняли 2 участника – ООО "Электротех" и ООО "НТП "Трансинвест". Их предложения отличались только на 1 тысячу гривен, но "конкуренты" не снижали цены. Обе фирмы подали идентичные справки и листы согласования и предлагали продукцию одного производителя – ОАО "Электромеханика" из российского города Пенза.

      Анализ цен показал, что стоимость продукции существенно отличается от цены на эти товары в России, подчеркнули в "Железной дороге без коррупции". Так, скоростемер 3СЛ2М железная дорога покупала по 86 тысяч гривен. А в России он в розницу стоит 38 тысяч рублей (около 17 тысяч гривен). Таким образом "Укрзализныця" закупила детали почти в 5 раз дороже, чем их продает производитель.

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      Скоростемеры 3СЛ2М, которые "Укрзализныця" купила в России за 86 тысяч гривен за штуку

      При этом в Украине не производят локомотивные скоростемеры и запчасти для них. Ведь для этого надо пройти долгую процедуру согласования производства и допуска к применению. Кроме того, в конце 2018 года "Центр обеспечения производства" решил увеличить объем заказа до 30,1 миллиона гривен. Из-за этого переплата могла вырасти до 2/3 ее стоимости.

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      Кстати, ООО "НТП "Трансинвест" было зарегистрировано в Киеве в середине 2014 года. Зарегистрировал компанию житель оккупированного Крыма Максим Ковальчук. По месту регистрации найти компанию невозможно: в документах указан только номер четырехэтажного административного здания – улица Приорская, 21.

      Несмотря на это, в ноябре 2018 года "Центр обеспечения производства" заказал фирме запчасти к дизелям тепловозов за 4,26 миллиона гривен. И компании были поставлены запчасти производства российского ОАО "Коломенский завод".

      Согласно заключенного договора, цена одной форсунки дизеля Д-49 составляла 10 тысяч 800 гривен. В Украине такие форсунки продают по 1 тысячи 800 гривен,
      – утверждают авторы публикации.

       

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      Запчасть к дизелю, которую "Укрзализныця" купила в России за 10 тысяч 800 гривен

      В общем на этом контракте "Укрзализныця" переплатила более чем в 5 раз. С такой же накруткой были закуплены и контакторы для локомотивов, отмечают расследователи. "Всего за 5 лет своего существования "НТП "Трансинвест" заключило договоры с "УЗ" на сумму 450 миллионов гривен. При этом против фирмы открыт ряд производств, которые ведут в ГПУ, и в НАБУ, и в Донецкую полицию", – отметили авторы расследования. И это – лишь один пример из целого ряда подобных.

      6 спортсменов вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира

      Еженедельный американский журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли сразу шестеро спортсменов.

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      В список вошли полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах, баскетболист Леброн Джеймс, теннисистка Наоми Осака, гольфист Тайгер Вудс, футболистка Алекс Морган и легкоатлетка Кастер Семеня. Однозначно – заслужили.

       

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      Теги: Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком Порошенко и Зеленский Выборы Президента 2019 Украина – Россия Новости Киева Расследования Дмитрий Крючков Укрзализниця Деньги Коррупция Теракт СБУ
      Источник: 24 канал
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