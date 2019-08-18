Главные новости 17 августа: пожар в одесском отеле "Токио Стар" и продолжение дела Грымчака

В одесской гостинице "Токио Стар" произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 19 пострадали. Суд избрал меру пресечения помощнику Грымчака Игорю Овдиенко в виде содержания под стражей в течение 60 дней с возможностью внесения залога в 4 миллиона. СБУ закрыла дело о государственной измене одиозного Андрея Портнова. Такими были главные новости субботы, 17 августа.

Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире.

Смертельный пожар в Одессе

В ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел сильный пожар. Там находились порядка 200 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Спасатели боролись с ним более 3 часов и только в 4:32 смогли потушить пожар.

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Огонь унес жизни 9 человек. 7 из них погибли на месте пожара, еще один человек – в "скорой", а около 14 часов следователи нашли на месте пожара тело 9 погибшего. Кроме того, по меньшей мере 19 пострадавших, среди них – 1 ребенок и 2 иностранцев. Так, семь человек сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице, а двое – в состоянии средней тяжести.

В одесском отеле "Токио Стар" произошел смертельный пожар: внимание в видео присутствует нецензурная лексика (18+)

С места происшествия также эвакуировали около 150 человек. Часть спасенных людей пригласил в свой дом одессит. Он стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

Правоохранители выясняются все причины инцидента и рассматривают три версии пожара:

инсценировка пожара с целью сокрытия убийства;

нарушение правил пожарной безопасности;

неосторожное использование огня постояльцами отеля.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.



Пожар в одесской гостинице "Токио Стар"

Владелец отеля Вадим Черный заверил, что готов к ответственности, если окажется, что в трагических событиях есть его вина или вина работников отеля.

Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь,

– заверил хозяин гостиницы.

Важно: Руководство гостиницы "Токио Стар" не позволило провести плановую проверку в июле 2019 года. Причина в том, что владелец гостиницы сменил форму собственности, поэтому представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на проверку не был допущен.



Из-за этого к делу подключились следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве. Они расследуют ненадлежащее исполнение служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области.



Здание отеля после сокрушительного пожара

На трагедию уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших в одесском отеле. Гарант подчеркнул, что причиной пожара в гостинице "Токио Стар" стали халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, пренебрежительное отношение к человеческой жизни.

Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный – владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости,

– заявил украинский гарант.

В то же время, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже поручил немедленно провести полные проверки мест отдыха.

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В Одесской области 18 августа объявили днем траура по погибшим в пожаре в гостинице "Токио Стар". Органы госвласти, местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения, организации должны приспустить флаг Украины.

Пожар в отеле "Токио Стар" в Одессе: видео корреспондента 24 канала

Продолжение дела Грымчака

16 августа суд избрал меру пресечения для заместителя председателя МинВОТ Юрия Грымчака в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в 6 миллионов. По мнению суда, такая мера поможет предотвратить риски его бегства, уничтожения доказательств.

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Сейчас Грымчака отвезли в черниговский СИЗО.

Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Однако адвокаты подали апелляцию на решение суда о мере пресечения Грымчаку. Причиной стало то, что в постановлении было неправильно указано отчество подозреваемого – Михайлович вместо Николаевич. Суд признал, что в документах прокуратуры была ошибка в имени подозреваемого и постановил исправить ошибку.

Однако, и на этот раз не обошлось без ошибок. Так, судья не указала порядок вступления в силу постановления, которое предусмотрено законом, и сделала ошибку в фамилии адвокатки Грымчака Татьяны Матяш, написав ее фамилию "Мятяш".

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Несмотря на это, жена Грымчака Юлия заявила, что не будет вносить 6 миллионов гривен залога за мужа. Она пояснила, что эту сумму, вероятно, можно было собрать с помощью близких семьи. Но такая схема для них неприемлема, ведь Грымчака подозревают в экономическом преступлении.

Нет, никаких залогов. Ну, где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги, возможно бы, собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не насабирала бы денег. Те средства, которые были бы на карточке, что я с ними делала бы? Возвращала? Это схема неприемлема. Кроме того, у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит,

– сказала она.

Жена задержанного чиновника добавила, что сейчас в их семье "план "А" – выжить, а "план "Б" – это чтобы отец вернулся домой".

За что задержали Грымчака?НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взяткt размером в 480 тысяч долларов. В целом чиновники якобы требовали от предпринимателя значительно большую сумму – 1,1 миллиона долларов.



Они требовали средства за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В частности, чиновник должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

Также 17 августа Деснянский райсуд Чернигова вынес решение по приспешнику Грымчака – Игорю Овдиенко. Он также будет находиться под стражей минимум 60 дней. Правда, Овдиенко может выйти под залог, размер которого составляет 4 миллиона гривен.



Суд избрал меру пресечения приспешнику Грымчака Игорю Овдиенко

Несмотря на это, адвокат Овдиенко считает, что в любом случае он будет освобожден из мест лишения свободы из-за состояния здоровья. У него сахарный диабет и II группа инвалидности.

СБУ закрыла дело против Портнова

Экс-замглавы администрации президента-беглеца Януковича Андрея Портнова больше не обвиняют в государственной измене. СБУ закрыла дело против одиозного политика за отсутствием состава уголовного преступления.

Главное следственное управление СБУ в своем письме отметило, что не сообщало Андрею Портнову о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В розыск его не объявляли.

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Кроме того, прокуратура Крыма сообщила, что нет производств, в которых Портнов имел бы процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого. К тому же, обвинительный акт в отношении него в суд не направлялся.

Ответы из прокуратуры и СБУ на запросы адвокатов Портнова: фото

В чем обвиняли Портнова? Прокуратура начала проверять вероятное авторство Портнова постановления Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова еще в феврале 2018 года. Информация о том, что именно Портнов – автор этого постановления, содержится в "пленках Глазьева".



"Пленки Глазьева" – телефонный разговор между советником президента России Сергеем Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем", записанный украинской разведкой 1 марта 2014 года.



В разговоре Глазьев сообщает, что Верховный Совет Крыма должен принять какое-то постановление, которое подготовил Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прямо-таки хочет подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом".

День рождения Кузьмы "Скрябина"

Популярному артисту и легенде украинской музыки Андрею Кузьменко сегодня, 17 августа, исполнилось бы 51. Однако, 4,5 года назад страшное ДТП забрало его жизнь. Песни Кузьмы до сих пор не теряют актуальности, ведь для нас его музыка будет жить вечно.

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Мы предлагаем вспомнить тексты песен Андрея Кузьменко и заодно проверить, знаем ли мы, в какой песне звучали отдельные фразы.

О верном друге, невероятном коллеге и настоящем патриоте Украины сегодня вспоминают его друзья, близкие и поклонники.

"Сегодня день рождения Кузьмы Скрябина. Вспомнил, как это было когда-то. Первая песня Скрябина в моей памяти – Птицы. А какая ваша?", – пишет Святослав Вакарчук под архивным фото с Кузьмой.

Певица TAYANNA в память об Андрее Кузьменко представила кавер на песню группы "Скрябин" – "Дельфины" .

Кавер TAYANNA на песню Скрябина "Дельфины": вот здесь

Вспоминают Кузьменко также экс-участник и сооснователь группы "DZIDZIO" Лесик (Олег Турко), певица Наталья Могилевская, Ivan NAVI, DZIDZIO.