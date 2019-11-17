Главные новости 17 ноября: путь захваченных кораблей в Одессу и новая жертва взрывов в Балаклее

Украинские буксиры уже подошли к юго-восточному побережью оккупированного Крыма, где должны забрать захваченные корабли. Умер третий военный, пострадавший от взрывов в Балаклее 15 ноября. Следствие по делам Майдана с 20 ноября временно остановят. Сборная Украины на выезде вырвала ничью в матче с Сербией. Такими были главные новости 17 ноября.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире.

Путь домой захваченных украинских кораблей

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Буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", которые отправились за захваченными украинскими кораблями, уже подошли к юго-восточному побережью оккупированного Крыма. Там они должны забрать их у России.

Суда еще вчера, 16 ноября, вышли из портов Южного, Черноморска и Одессы и отправились в сторону оккупированного Крыма. Сейчас они стоят в Черном море примерно в 35-40 километрах от оккупированной Ялты, свидетельствуют данные системы AIS.

Передача малых бронированных катеров ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые Россия захватила в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива, должна пройти в нейтральных водах.

ФСБ России утверждает, что передача состоится 18 ноября, раньше же прогнозировали, что корабли вернутся на день раньше.

В то же время эксперты объясняют, что захваченные Россией два украинских катера и буксир передачи будут идти в Одессу не менее 43 часов.

То есть шли к месту, где сейчас, 1,5 суток, обратно будут идти не меньше, идут 6 узлов, то есть 6*1,852 = 11 километров в час. В один конец 260-270 миль, если встретятся где-то на траверзе Судака, какое-то время займет процедура, то есть после передачи будут идти не менее 260:6 = 43 часа. Если все пойдет нормально и погода сохранится тихая,

– объясняют они.



Украинские суда подошли к оккупированному Крыму, где заберут захваченные корабли

Возвращение захваченных кораблей: основное

16 ноября росСМИ сообщили, что Россия вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военные корабли скоро вернутся в Украину. Однако конкретную дату он не назвал.

Утром 17 ноября украинские военные корабли покинули оккупированную Керчь и вышли в Черное море. Их сопровождают корабли российских пограничников.

В Черном море в районе крымского мыса Тарханкут их ждут буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир".

Накануне советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военные корабли скоро вернутся в Украину. Однако конкретной даты он не назвал.

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Россия должна была отдать Украине захваченные в ноябре 2018 года украинские корабли еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло. Пленные моряки вернулись вместе с 11 другими заключенными Кремля 7 сентября в рамках обмена с Россией.

Третья жертва новых взрывов в Балаклее

В Харькове умер еще один военный, получивший тяжелые ранения при взрывах 15 ноября на военном складе в Балаклее. Скорее всего, это солдат Денис Янчевский. Он был в тяжелом состоянии, за его жизнь два дня боролись медики Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

К большому сожалению, 17 ноября скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе в Балаклее,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Денис служил в 91-м отдельном полку специального обеспечения, который дислоцируется в Ахтырке Сумской области.

В Генштабе добавили, что четверо военных, которые также получили ранения при взрывах, сейчас находятся на лечении в медучреждениях. Угрозы для их жизни нет.

Что произошло в Балаклее?

Там 15 ноября снова взрывались боеприпасы в районе военного склада. В сети местные публиковали фото и видео, на которых видно, что со стороны склада валит густой дым, и взрываются снаряды. Из-за взрывов на военных складах вблизи Балаклеи 15 ноября погибли двое украинских военнослужащих. Еще пятеро пострадали.



В Минобороны объяснили, что на арсенале проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте – котловане. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать. Именно из-за утилизации прозвучали около 20 взрывов.



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклеи и выразил соболезнования семьям погибших военных.

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Крупнейшие взрывы на военных складах в Украине / Инфографика 24 канала

Непонятная ситуация с расследованием дел Майдана

Расследование дел Майдана – под угрозой. Фактически оно прекратилось еще в октябре, однако с 20 ноября любые следственные действия официально станут невозможными.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская сообщила, что Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.

Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября 2019 года Верховная Рада не проголосовала ... "не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября в нас все же "черная дыра". Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие – останавливается,

– написала она на своей фейсбук-странице.

Правозащитница напомнила, что накануне голосования изменений в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана, пострадавшие, раненые, участники Революции Достоинства пришли напомнить о важности этих дел и необходимости немедленного голосования поправки. Однако "ВР наплевала на все это, депутаты пошли домой".

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В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка в интетрвью одному из изданий пояснил, что "дела Майдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей – и так могло еще длиться годами".

Глава ГПУ также отметил, что "прокуроры хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела". В то же время он заверил, что "не собирается похоронить все эти дела".

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Что надо знать о расследовании дел Майдана?

Расследованиями дел Майдана все эти годы занимался отдел специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка. 19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что спустя 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.



21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениям, совершенным во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана теперь должно было расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новообразованный департамент в Генпрокуратуре.



23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными. 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших во время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.

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Украина вырвала ничью в матче с Сербией

Сборная Украины на выезде вырвала ничью в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года с Сербией – 2:2.

Голы: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 56 – Яремчук, 32, Беседин, 90+3

Сборная Украины очень неудачно начала матч, заработав уже на 8-й минуте пенальти в собственные ворота – Матвиенко сыграл рукой в ​​своей штрафной. Тадич с 11-тиметровой отметки пробил по центру, а Пятов упал в угол – 1:0.

Все же Украине удалось сравнять счет еще в первом тайме. Коваленко отдал на правый фланг, где Цыганков принял передачу партнера и навесил в штрафную хозяев. Роман Яремчук опередил защитников и пробил головой в левый угол – 1:1.

На 56-й минуте сербы вновь вышли вперед, когда украинцы оставили сразу двух игроков-сербов на дальней штанге. Караваев не дотянулся до навеса, а Митрович сумел принять мяч и пробить мимо Пятова под дальнюю штангу с острого угла – 2:1.

На 90+3 минуте Украина все же вырвала ничью в этом поединке. Украинцы штурмовали ворота, и Артем Беседин из центра штрафной пробил с разворота – после рикошета мяч влетел в угол.



Украина вырвала ничью в матче с Сербией / Источник: ffu.ua

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Таким образом, сборная Сербии не смогла преодолеть Украину в этой отборочной кампании на Евро-2020. Однако матч с Сербией уже ничего не решал для подопечных Андрея Шевченко, ведь они досрочно гарантировали себе первое место в группе.