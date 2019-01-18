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      Главные новости 18 января: ядерные ракеты России возле Украины и расследования о Зеленском

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      Новости Украины 18 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 18 января в Украине и мире / Коллаж 24 канал

      18 января стало известно, что Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер" вблизи границы с Украиной. Журналисты опубликовали интересное расследование о Владимире Зеленском, который собрался идти в президенты. В военной части Хмельницкой области вспыхнул секс-скандал. "Укрзализныця" поднимает цены на свои услуги. Такими были главные новости 18 января в Украине и мире.

      Российские "Искандеры" возле Украины

      Спутниковые снимки показывают, что Россия в Краснодаре за 430 километров от границы с Украиной развернула ракеты и пусковые установки "Искандер".

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      Радиус действия баллистических ракет составляет около 500 километров. Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

      Аналогичные ракеты Россия развернула у границы с Монголией в Улан-Удэ на своем юге. Там, в частности, зафиксировали не менее 4 пусковых установок и системы перезарядки для них.

      Росія Іскандери Україна
      Российские "Искандеры" у границ с Украиной

      Расследование о Зеленском

      Шоумен и вероятный кандидат в президенты Владимир Зеленский передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании с условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. Об этом свидетельствует расследование журналистов программы "Схемы".

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      Так, на видео зафиксировали, что после общения с журналистами Зеленский садится в собственный Range Rover, за которым отправляется машина сопровождения – микроавтобус Volkswagen Multivan с одесскими номерами. Эти номера зарегистрированы на ОАО "Синтез Ойл".

      Компания по перевалке и транспортировке нефти "Синтез Ойл" записана на 4 кипрские фирмы и входит в состав одесского комплекса, контролируемого условной группой "Приват" Коломойского.

      Зеленський Коломойський розслідування Схеми
      Владимир Зеленский

      В ноябре 2018 года Коломойский в интервью программе KishkiNa заявлял, что не контролирует и не влияет на студию "Квартал 95" Зеленского. Бизнесмен утверждал, что его с шоуменом связывают только деловые отношения – контракт канала "1+1" Коломойского с продакшеном Зеленского, продукцию которого канал транслирует в своем эфире.

      Секс-скандал в армии

      В Хмельницкой области 24-летняя лейтенантка Виктория Сикал пожаловалась на командира воинской части А1358 Виктора Иванива. Женщина утверждает, что командир части в течение года активно за ней ухаживал, обещая взамен "легкую службу". На отказ женщины командир реагировал публичными оскорблениями.

      При разговоре он хватал меня за руки, гладит по ноге, прижимает к себе и принуждает к контакту,
      – рассказала Сикал.

      21 декабря лейтенантка обратилась с заявлением в полицию Винницкой области, поскольку это дело отказались регистрировать на Хмельнитчине. Полиция заявление зарегистрировала, но передумала его расследовать. Винницкие правоохранители передают дело о сексуальном домогательстве в воинскую часть своим коллегам на Хмельнитчине. Объясняют решение тем, что инцидент произошел на территории области.

      Смотрите видео, на котором лейтенантка Сикал рассказывает о сексуальных домогательствах командира и его коллег:

      "Укрзализныця" поднимает цены на свои услуги

      С 15 января "Укрзализныця" увеличила цены на некоторые услуги для пассажиров. В частности, в поездах выросла стоимость комплекта постельного белья, чая, кофе и питьевой воды.

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      Так, комплект постельного белья в вагонах СВ и в международных поездах теперь стоит 60 гривен, а в купейных и плацкартных – 50 гривен. До подорожания стоимость была 30 гривен.

      Единая цена на чай, кофе или бутылку воды объемом пол-литра теперь составляет 10 гривен.

      В "Укрзализныце" объяснили, что вынуждены были пересмотреть цены из-за резкого роста стоимости материалов, горючего, электроэнергии, влияющих на себестоимость услуг.

      Укрзалізниця послуги подорожчання ціни
      В украинских поездах выросли цены на напитки и постельное белье

      Теги: Новости Украины Новости России Железная дорога Цены Укрзализниця Вооруженные силы Украины Новости Хмельницкого Секс-скандал Расследования Игорь Коломойский Владимир Зеленский Оружие
      Источник: 24 канал
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      Главные новости 18 января: ядерные ракеты России возле Украины и расследования о Зеленском
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