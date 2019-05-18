Главные новости 18 мая: годовщина трагедии крымских татар и ожидание инаугурации Зеленского

В 75-ю годовщину Украина чтит память жертв депортации крымских татар. Инаугурация все ближе – по этому поводу Владимир Зеленский обратился к украинцам с извинениями. Акции "кто заказал Катю Гандзюк" провели по меньшей мере 40 городах Украины и 10 мировых столицах. Весенняя непогода наделала беды в нескольких областях. Такими были главные новости субботы, 18 мая, в Украине и мире.

Годовщина трагедии крымскотатарского народа

Украина 18 мая чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа. Россия начала депортацию в этот же день 1944 года, а длилась она до начала июня. По официальным данным, было депортировано 183 144 крымских татар, однако реальное число депортированных превышает 400 тысяч человек.

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Специалисты доказали, что все это было этнической чисткой, которую устроили в СССР. Во время выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. Многих из них застрелили советские карательные отряды, открывали огонь на поражение в случае сопротивления людей.

В этот день к украинцам обратился новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они вновь стали жертвами репрессий – как и те, кто остался верен Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли – с ними ежедневно,

– написал он на своей странице в Facebook.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина освободит родину крымских татар от оккупации, по крайней мере он в это верит.

"И пусть, каким долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!"– сказал президент.

К слову, в России не замедлила с традиционно дерзкой реакцией. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Владимира Зеленского в "деменции" (старческого слабоумия) и процитировал слова лидера страны-оккупанта Путина: "От дохлого осла вам уши, а не Крым".

В этот день о трагедии по депортации и геноциде крымских татар вспомнили и другие политики, в частности Петр Порошенко, Ульяна Супрун, Арсений Яценюк и Владимир Арьев. Не остались в стороне от этой темы и популярные певцы – Джамала, которая, между прочим, имеет крымскотатарское происхождение, и Святослав Вакарчук.

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Как происходила депортация крымских татар: смотрите видео

Инаугурация все ближе

Дата инаугурации Владимира Зеленского неуклонно приближается, а тем временем жители столицы уже предупреждают о ряде неудобств. Так, 20 мая перекроют центр города через церемонию и приезд многих иностранных гостей. а перекрывать начнут уже с 18 мая.





Какие улицы перекроют в Киеве до инаугурации Зеленского: схема

По этому поводу Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он попросил прощения у киевлян за неудобства и подчеркнул, что хотел,. чтобы инаугурация прошла 19 мая.

Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться. Но я хочу вам сказать, что будет достаточно много иностранных гостей, поэтому значительную часть Киева будет перекрыта. ...Извините, пожалуйста. Извините нас, извините Верховную Раду,

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что нардепам этого не забудет: "Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им".

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Новое видеообращение Владимира Зеленского:

Когда состоится инаугурация Владимира Зеленского?

Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского в соответствии с решением нардепов, которое поддержали 315 человек. Церемония состоится 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на событие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.



Избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, что проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов.

Кто заказал Катю Гандзюк?

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Акции "Кто заказал Катю Гандзюк" 18 мая проводят по меньшей мере в 40 городах Украины и 10 мировых столицах. Масштабную акцию в поддержку погибшей херсонской активистки запланировали ее друзья, знакомые и неравнодушные. Так хотят привлечь внимание к делу, которое в последнее время все меньше, по их мнению, волнует правоохранителей.

Они отмечают, что уже через два дня властные кабинеты займет команда Владимира Зеленского. Именно поэтому активисты пришли к Администрации Президента. В частности, к будущему гаранту обратился отец Гадзюк, чтобы тот определился и решил, на чьей он стороне.

Вы готовы бороться с тысячами продажных чиновников, вы станете на их сторону? Скоро нужно ответить на вопрос: вы с нами или вы против нас,

– спросил Виктор Гадзюк.



Отец Екатерины Гандзюк Виктор

Присутствующие напомнили будущему президенту вопрос, который он сам ставил Петру Порошенко, – кто саботирует расследование покушений на активистов и убийства Екатерины Гандзюк. Близкие убитой активисты напомнили Зеленскому, что теперь эта ответственность лежит на его плечах.



Активисты пришли к Администрации Президента в Киеве



"Кто заказал Катю Гадзюк?"под АП

Сотня активистов собрались на площади в Харькове. Там также призвали власти к прозрачному расследованию. Пришли люди из 10 общественных организаций – даже те, на кого уже нападали: : Евгений Лисичкин и Дмитрий Булах – представители Харьковского антикоррупционного центра. Такие акции прошли, в частности, в Одессе, Мариуполе, Днепре, Львове, Полтаве, Лондоне, Брюсселе, Париже и в городах Канады.



Активисты в Харькове требуют расследования убийства Гадзюк



Акция "Кто заказал Катю Гадзюк" в Одессе

Что известно об убийстве Кати Гандзюк?31 июля исполняется уже год с момента жестокого нападения на Катерину. Ее облили кислотой во дворе собственного дома. Позже от полученных ожогов она скончалась в больнице. Дело сейчас расследует СБУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.



Причастными к убийству адвокаты погибшей считают: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Непогода натворила беду в Украине

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Украина страдает от непогоды. От смерча на Житомирщине пострадало более 100 гектаров леса. Ураган пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу. Деревья были уничтожены за считанные минуты.



Разрушенный непогодой лес на Житомирщине

Стихия "сумела" уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные деревья, а также разрыть теплицы, в которых выращивают посадочный материал, сообщили инженеры местных лесхозов. Гибель такого количества деревьев может быть оценено как чрезвычайная ситуация местного масштаба.

На Ивано-франковщине наводнение – в селе Микуличин вода перелилась на автодорогу, заблокировала движение на ней, затопила 60 домов и территории возле них.



Водой затопило приусадебные участки на Прикарпатье

В поселке Краище на Прикарпатье вода разрушила 800 метров автодороги. Поэтому сейчас нет транспортного сообщения с частью населенного пункта.



Наводнение на Прикарпатье

В Тысменице реки Стримба и Ворона вышли из берегов и тоже затопили помещения людей. По отдельным улицам можно передвигаться только на лодках.



Наводнение в Тисменивке

А вот в Кропивницком - ливень. В ночь на 18 мая в городе и области лили сильные дожди с градом, грозами и шквалом. Спасатели вытащили 5 автомобилей с осложненных участков дорог.



Затопленные дороги в Кропивницком

Однако синоптики успокаивают – тепло идет в Украину. Настраиваться на дожди и даже грозы в данный момент стоит только жителям западных областей.