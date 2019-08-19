Главные новости 18 августа: стрельба на границе с Румынией и новая отсрочка для "евробляхеров"

Украинские пограничники открыли огонь на границе с Румынией. Зеленский инициирует законопроект об еще одной отсрочке для владельцев евроблях. В Днепре задержали пьяного майора полиции, который совершил ДТП и скрылся. Израильского наркоторговца-беглеца таки экстрадировали из Украины. Американцы рассекретили первый отчет разведки об аварии на ЧАЭС. Такими были главные новости воскресенья, 18 августа

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире.

Стрельба на границе Украины и Румынии

На украинско-румынской границе в ночь на 18 августа пограничники были вынуждены открыть огонь по автомобилю. Его водитель пытался прорваться в Румынию тараном и не реагировал на просьбы остановиться.

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"Ослепив охранников границы фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд. И таким образом создал явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Пограничники начали стрелять в воздух, но и это не остановило водителя. И тогда украинские правоохранители открыли огонь по колесам, только таким образом остановив автомобиль.

Продолжаются следственные действия и выяснение всех обстоятельств инцидента. А полиция обнародовала фото внедорожника, на котором двое украинцев пытались без проверки пересечь границу с Румынией.



Внедорожник, на котором двое мужчин хотели прорваться в Румынию/ Пресс-служба Нацполиции Черновицкой области

Водитель-нарушитель сказал, что в салоне есть раненый, и он теряет сознание. На место инцидента вызвали карету "скорой". Известно, что 24-летнего пассажира автомобиля с огнестрельным ранением доставили в Путильскую Центральную больницу.

Никакой информации о возможной контрабанде или любых других нарушениях со стороны водителя внедорожника нет. К тому же – неизвестно, почему он так спешил пересечь границу.

Последняя отсрочка для "евробляхеров"

Президент Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит штрафы для владельцев нерастаможенных автомобилей на европейских номерах до конца 2019 года. И это должна быть последняя отсрочка. Потом – начнут штрафовать, сказал кандидат от "Слуги народа" на пост главы транспортного комитета Верховной Рады Владислав Криклий.

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Он считает, что сейчас у многих владельцев просто нет документов на машину, поскольку несколько месяцев назад наблюдали аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Так, в 2019 зафиксировали 200 тысяч регистраций, в 2018 – 70 тысяч.

Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появиться через полгода? Поэтому, я думаю, это последняя отсрочка,

– сказал народный избранник.

Что такое "евробляха" и почему за нее надо платить? "Евробляха" – подержанный автомобиль, ранее завезенный из Европы без уплаты таможенного налога. Растаможка в Украине была делом недешевым. Иногда стоимость растаможки доходила до 10 тысяч долларов при стоимости авто в 2 тысячи долларов. Люди избегали этого налога, раз в три месяца выезжая за границу. Следствием этого были огромные очереди на границе.



Тогда Верховная Рада решила легализовать "евробляхи" и обязала владельцев автомобилей оплатить таможенный налог – сначала со скидкой 50%, а затем полностью. Перед этим депутаты пересмотрели формулу, по которой рассчитывается размер пошлины. Нерастаможенные автомобили считаются находящимися в режиме транзита.

Растаможить автомобиль владельцы "еврономеров" должны до 24 августа. С этой даты начинаются немалые штрафы за просрочку. У Зеленского же предлагают еще немножко отложить этот вопрос, чтобы люди успели оформить документы.

Интересно, что последний раз вопрос авто на еврономерах переносили три месяца назад. Тогда в правительственном квартале в Киеве владельцы "евроблях" устроили двухдневную акцию протеста.

Какие штрафы грозят "евробляхерам"?

просрочка от 10 до 20 суток – 17 тысяч гривен штрафа;

от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен штрафа;

свыше 30 суток, а также за утрату или разукомплектацию авто – 170 тысяч гривен (или автомобиль конфискуют по решению суда).



Новая схема налогообложения "евроблях" / Инфографика 24 канала

В Днепре задержали пьяного майора полиции, который совершил ДТП и скрылся

В Днепре задержали мужчину, который совершил тройное ДТП и скрылся с места аварии. Им оказался помощник начальника Запорожской областной полиции, майор Артур Филькинштейн. Депутат Запорожского областного совета, адвокат Ярослав Гришин сообщил, что авария произошла 17 августа в 13:00.

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Майор Артур Филькинштейн навеселе и на Toyota протаранил автомобили Honda и Opel. К счастью, в масштабной аварии никто не пострадал. Виновному водителю грозит штраф более 10 тысяч гривен и лишение прав на один год.

Смотрите показательные фото задержания майора полиции Филькинштейна:

К слову, в июне пьяный полицейский устроил смертельное ДТП под Херсоном. В результате аварии погибла семья с 9-летней девочкой.

ДТП С УЧАСТИЕМ ПОЛИЦЕЙСКИХ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ:

Израильского наркоторговца-беглеца все же экстрадировали из Украины

Вторая попытка экстрадиции наркобарона Амоса Дов Сильвера в Израиль увенчалась успехом. Произошло это в ночь на 18 августа. Об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь",

– написала Сарган на своей Facebook-странице.

Известно, что иностранца отправили рейсовым самолетом в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа". Сейчас мужчину выдали компетентным органам Израиля.

Что известно о побеге израильского наркобарона? Амос Дов Сильвер – основатель крупнейшей онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass. Во время экстрадиции из Украины в Израиль ему удалось сбежать от пограничников и СБУ. Случилось это тогда, когда с него сняли электронный браслет, чтобы обвиняемый мог пройти металлодетектор перед посадкой на самолет в Тель-Авив. Однако преступника довольно быстро задержали повторно – в Умани. Трое работников СБУ, которые во время первой экстрадиции позволили наркобарону сбежать, сейчас задержаны.



Сильвер во время задержания в Умани

Интересно, что задержание Амоса Дов Сильвера было частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками. А убежать от украинских правоохранителей ему удалось буквально накануне запланированного визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Украину.

Как именно сбежал наркобарон Сильвер: видео

Появилось видео, как несколько мужчин, среди них и Амос Дов Силвер, проходят контроль безопасности в аэропорту. На наркобароне, которого сотрудники СБУ привезли в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль, не было наручников.

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В видео можно увидеть, как Сильвер быстро одел куртку, немного постоял и (пока охрана аэропорта осматривала вещи лиц, которые его сопровождали) незаметно отошел в сторону. Делал вид, что относит контейнер для вещей.

Отнес, но на этом не остановился – просто вышел из зоны проверки безопасности и исчез из поля зрения камер наблюдения.

Смотрите видео, как наркоторговец Сильвер сбежал от СБУ:

К слову, Амос Дов Силвер является основателем международной сети массового распространения марихуаны Telegrass через мессенджер Telegram. К сети привлечены более 100 тысяч человек. Telegrass обеспечивает анонимную доставку марихуаны и возможность оценивать продукт и поставщиков. Ежемесячные прибыли сети оценивают в более чем 15 миллионов евро.

Американцы рассекретили первый отчет разведки об аварии на ЧАЭС

В США просто не могли поверить в информацию всего о двоих погибших, исходя из масштабов разрушения. Об этом говорится в первом отчете разведки США о катастрофе на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. Отчет опубликовала американская неправительственная организация "Национальный архив безопасности".

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Обычная дневная смена на советском реакторе насчитывает около ста человек. На ночной смене дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью – до 70 человек,

– говорится в документе.

Также в отчете американцы предполагают: большинство персонала должны были сразу эвакуировать, а вот для уменьшения последствий катастрофы определенные группы все равно бы оставили возле реактора. На самом же деле – никакой эвакуации после взрыва не произошло.



Отчет разведки США

Кроме того, масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был вблизи реактора, погибли: "Нам кажется, что все, кто находился вблизи энергоблока до взрыва либо умерли, либо получили летальные дозы радиационного облучения".

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Из-за собственного ошибочного предположения, что пожарные находились вблизи ЧАЭС еще до взрыва, американцы отмечают: "СССР не смог эвакуировать пожарных из летальной зоны радиационного облучения. Это также указывает на жертвы".

Что известно об аварии на Чернобыльской АЭС? В ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять, который расположен в Киевской области, произошла техногенная экологически-гуманитарная катастрофа. Из-за перегрева реактора произошло два тепловых взрыва и последующее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.



Реактор был полностью разрушен, а в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв, мощностью в 300 Хиросим, замалчивался, но после сообщений из Швеции, где были обнаружены радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация.



Из Киевской области было эвакуировано около 130 тысяч человек, а по официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.



Чернобыль в цифрах: инфографика 24 канала