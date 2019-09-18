23:25
18 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
      Вєсті Кремля
      22:15, сегодня
      Вести.UA: Гонтарева против потусторонних сил Коломойского. Аваков, наркомания и Добкин
      Вєсті.UA
      21:30, сегодня
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Главные новости 18 сентября: в Киеве мужчина угрожал взорвать мост и требования Украины в Минске

      52 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 18 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 18 сентября / Коллаж 24 канала

      В Киеве бывший военный Алексей Белько угрожал взорвать мост Метро, его задержали. Украина на встрече в Минске согласилась реализовать так называемую формулу Штайнмайера о местных выборах на Донбассе, но выдвинула несколько условий. Бизнесмен Игорь Коломойский собирается подать в суд на ексглаву Нацбанка Валерию Гонтареву. В Карпатах выпал первый снег. Такими были главные новости 18 сентября.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 17 сентября.

      Попытки взорвать мост в Киеве

      В Киеве мужчина около 16 часов заехал на мост Метро на автомобиле Opel белого цвета. В центре моста он вышел из машины и начал угрожать все взорвать, а в руках держал сумку и неизвестное устройство.

      Самое важное: Мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве: что об этом известно

      Злоумышленником оказался 42-летний Алексей Белько. Он является выходцем из аннексированного Россией Крыма и служил в АТО. В июне 2019 года получил воинское звание старшего сержанта. Ранее он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области. Однако 3 месяца назад его уволили с военной службы.


      Подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Алексей Белько

      Из-за выходки Белько правоохранители сразу перекрыли мост в обоих направлениях. В столице произошел настоящий транспортный коллапс – возле моста образовались километровые пробки, а красная линия столичного метро работала только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

      На место инцидента сразу стянули все подразделения спецслужб, снайперов и бронированную технику. Правоохранители запустили беспилотник, но Белько начал стрелять из охотничьего оружия в воздух и сбил один квадрокоптер.

      Спецоперация задержания Алексея Белько / фото с фейсбука

      Интересно: Требовал поговорить с девушкой: как задерживали Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве

      Впоследствии спецподразделения Корд и Альфа приблизились к злоумышленнику и штурмовали его автомобиль, прикрываясь бронетранспортером. Им удалось задержать Белько, он не сопротивлялся стражам порядка.

      Его задержали. Мужчину доставили в отделение полиции, никто не пострадал,
      – сказал глава МВД Арсен Аваков.


      Задержание Алексея Белько / фото МВД Украины

      В целом в операции были задействованы около 300 полицейских и 300-350 нацгвардейцев. При мужчине не нашли взрывчатку или другие опасные устройства.

      К слову, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что Белько находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он не мог выразить адекватные требования следователям, только хотел поговорить со своей девушкой.

      К теме: Кто такой Алексей Белько – мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве

      Правоохранители открыли уголовное производство и подозревают его в подготовке теракта. Если вину Белько докажут – ему грозит пожизненное заключение. Сейчас его отправили в СИЗО.

      Задержание Алексея Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве: видео

       

      Требования Украины для реализации формулы Штайнмайера

      В Минске вечером 18 сентября прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

      Важно: Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку

      Украинская сторона подчеркнула, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера о местных выборах на Донбассе и выдвинула условия для этого:

      • полное прекращение огня на Донбассе;
      • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;
      • разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;
      • обеспечение на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;
      • установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и Минскими соглашениями.

      Также Украина подтвердила, что готова к разведению войск в районе населенных пунктов Золотого и Петровского. Россия в ответ на это прибегла к провокациям.

      Украина подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Взамен российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках,
      – отметила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

      В ходе заседания стороны обсудили вероятность нового освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией и работу над восстановлением моста в Станице Луганской.

      Предусматривающего формула Штайнмайера?
      В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:

      – Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;
      – происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;
      – реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращение контроля над государственной границей Украины.

      Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

      К тому же министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе еще 2 сентября во время встречи в нормандском формате.

      Советники "нормандской четверки" договорились о конкретном тексте, в котором написано, что закон об особом статусе вступает в силу в предыдущем формате на момент проведения выборов. Окончательно этот закон вступает в силу, когда ОБСЕ принимает решение о том, что выборы прошли в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ,
      – заявил Пристайко.

      Важно: У Зеленского рассказали, когда начнется завершение войны на Донбассе

      Кроме того, командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к полному разведению сил на оккупированном Донбассе. Однако пророссийские боевики также должны выполнить соответствующие условия и отойти от линии соприкосновения.

      Проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны,
      – отметил Кравченко.

      В то же время, министр обороны Украины Андрей Загороднюк добавил, что силы вдоль всей линии разграничения на Донбассе не будут разводить одновременно. Все будет происходить постепенно и параллельно с пророссийскими боевиками.

      Как прошло первое разведение войск на Донбассе?
      Разведение сил в Станице Луганской начали проводить в конце июня. Договоренности относительно таких действий были достигнуты Трехсторонней контактной группой в Минске еще в 2016 году. Однако выполнить их удалось только сейчас. По словам президента Зеленского – это первый шаг к восстановлению мира. Впоследствии ТКГ собралась еще раз и договорилась о "хлебном перемирии", а также – демонтаже оборонных сооружений и разминировании участков вблизи полуразрушенного моста в Станице Луганской. Сейчас возле моста продолжаются ремонтные работы.

      Конфликт Коломойского и Гонтаревой обостряется

      Конфликт между олигархом Игорем Коломойским и бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой разгорелся с новой силой. Бизнесмен собирается подать в суд на Гонтареву. Сейчас он консультируется с юристами и находится на стадии предсудебной подготовки.

      Важно: Что связывает Коломойского и Гонтареву: ответ политолога

      Коломойский уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

      Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней по другим судам бегать буду,
      – сказал он.

      К слову, с августа этого года с Гонтаревой и ее семьей начали происходить всякие проблемы. Сначала бывшую руководительницу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Затем женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки сожгли в Киеве.

      Последнее несчастье – пожар в доме Гонтаревой под Киевом, который был зарегистрирован на ее мужа Олега. Загородный дачный дом неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. Гонтарева назвала произошедшее "террором" и связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы АП Януковича Андрей Портнов.

      К теме: Мне угрожали последние пять лет, – Гонтарева о том, что предшествовало пожару в ее доме

      Гонтарева считает, что является "врагом номер один" Игоря Коломойского. Все – из-за национализации Приватбанка. Сам олигарх утверждает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Сейчас правоохранители рассматривают только одну версию пожара – умышленный поджог.

      Напади на Гонтареву та її рідних
      Нападения на Гонтареву и ее родных / инфографика 24 канала

      Первый снег в Украине

      Холодная осень на полную разгулялась в Украине. 18 сентября в Карпатах даже выпал первый осенний снег в этом году. Мелкий снегопад заметили на горе Поп Иван, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

      Вам будет интересно: Бабье лето 2019: когда оно придет и сколько будет длиться

      На горе существенно похолодало, а около 8 часов утра температура воздуха опустилась до 0 градусов. Кроме того, в горах было ветрено.


      В Карпатах выпал первый снег

      К слову, в этом году снег в украинских Карпатах выпал ранее всего за последние 11 лет. В предыдущие годы снегопады начинались или в октябре, или в конце сентября.

      Когда в Украине выпадал первый снег: видео

       

      blog_ava
      Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      сегодня
      40055
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Снег в Украине Валерия Гонтарева Игорь Коломойский Вадим Пристайко Андрей Загороднюк Владимир Кравченко Минские договоренности Арсен Аваков Криминальные новости Минировании моста в Киеве Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро
      сегодня , 17:52 В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро
      3806
      Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      сегодня , 23:03 Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      40036
      Главные новости 18 сентября: в Киеве мужчина угрожал взорвать мост и требования Украины в Минске
      сегодня , 23:02 Главные новости 18 сентября: в Киеве мужчина угрожал взорвать мост и требования Украины в Минске
      52
      Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 511
      Вероятность кризиса выше с каждым днем, – Фурса о том, начнется ли экономический коллапс
      сегодня , 20:01 Вероятность кризиса выше с каждым днем, – Фурса о том, начнется ли экономический коллапс
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук