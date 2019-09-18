Главные новости 18 сентября: в Киеве мужчина угрожал взорвать мост и требования Украины в Минске

В Киеве бывший военный Алексей Белько угрожал взорвать мост Метро, его задержали. Украина на встрече в Минске согласилась реализовать так называемую формулу Штайнмайера о местных выборах на Донбассе, но выдвинула несколько условий. Бизнесмен Игорь Коломойский собирается подать в суд на ексглаву Нацбанка Валерию Гонтареву. В Карпатах выпал первый снег. Такими были главные новости 18 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 17 сентября.

Попытки взорвать мост в Киеве

В Киеве мужчина около 16 часов заехал на мост Метро на автомобиле Opel белого цвета. В центре моста он вышел из машины и начал угрожать все взорвать, а в руках держал сумку и неизвестное устройство.

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Злоумышленником оказался 42-летний Алексей Белько. Он является выходцем из аннексированного Россией Крыма и служил в АТО. В июне 2019 года получил воинское звание старшего сержанта. Ранее он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области. Однако 3 месяца назад его уволили с военной службы.



Подозреваемый в подготовке теракта в Киеве Алексей Белько

Из-за выходки Белько правоохранители сразу перекрыли мост в обоих направлениях. В столице произошел настоящий транспортный коллапс – возле моста образовались километровые пробки, а красная линия столичного метро работала только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

На место инцидента сразу стянули все подразделения спецслужб, снайперов и бронированную технику. Правоохранители запустили беспилотник, но Белько начал стрелять из охотничьего оружия в воздух и сбил один квадрокоптер.

Спецоперация задержания Алексея Белько / фото с фейсбука

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Впоследствии спецподразделения Корд и Альфа приблизились к злоумышленнику и штурмовали его автомобиль, прикрываясь бронетранспортером. Им удалось задержать Белько, он не сопротивлялся стражам порядка.

Его задержали. Мужчину доставили в отделение полиции, никто не пострадал,

– сказал глава МВД Арсен Аваков.



Задержание Алексея Белько / фото МВД Украины

В целом в операции были задействованы около 300 полицейских и 300-350 нацгвардейцев. При мужчине не нашли взрывчатку или другие опасные устройства.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что Белько находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он не мог выразить адекватные требования следователям, только хотел поговорить со своей девушкой.

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Правоохранители открыли уголовное производство и подозревают его в подготовке теракта. Если вину Белько докажут – ему грозит пожизненное заключение. Сейчас его отправили в СИЗО.

Задержание Алексея Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве: видео

Требования Украины для реализации формулы Штайнмайера

В Минске вечером 18 сентября прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Украинская сторона подчеркнула, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера о местных выборах на Донбассе и выдвинула условия для этого:

полное прекращение огня на Донбассе;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения на Востоке;

обеспечение на оккупированных территориях работы украинской ЦИК, политпартий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским, международным законодательством и Минскими соглашениями.

Также Украина подтвердила, что готова к разведению войск в районе населенных пунктов Золотого и Петровского. Россия в ответ на это прибегла к провокациям.

Украина подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Взамен российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках,

– отметила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В ходе заседания стороны обсудили вероятность нового освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией и работу над восстановлением моста в Станице Луганской.

Предусматривающего формула Штайнмайера?

В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:



– Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

– происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

– реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращение контроля над государственной границей Украины.



Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

К тому же министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе еще 2 сентября во время встречи в нормандском формате.

Советники "нормандской четверки" договорились о конкретном тексте, в котором написано, что закон об особом статусе вступает в силу в предыдущем формате на момент проведения выборов. Окончательно этот закон вступает в силу, когда ОБСЕ принимает решение о том, что выборы прошли в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ,

– заявил Пристайко.

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Кроме того, командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к полному разведению сил на оккупированном Донбассе. Однако пророссийские боевики также должны выполнить соответствующие условия и отойти от линии соприкосновения.

Проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны,

– отметил Кравченко.

В то же время, министр обороны Украины Андрей Загороднюк добавил, что силы вдоль всей линии разграничения на Донбассе не будут разводить одновременно. Все будет происходить постепенно и параллельно с пророссийскими боевиками.

Как прошло первое разведение войск на Донбассе?

Разведение сил в Станице Луганской начали проводить в конце июня. Договоренности относительно таких действий были достигнуты Трехсторонней контактной группой в Минске еще в 2016 году. Однако выполнить их удалось только сейчас. По словам президента Зеленского – это первый шаг к восстановлению мира. Впоследствии ТКГ собралась еще раз и договорилась о "хлебном перемирии", а также – демонтаже оборонных сооружений и разминировании участков вблизи полуразрушенного моста в Станице Луганской. Сейчас возле моста продолжаются ремонтные работы.

Конфликт Коломойского и Гонтаревой обостряется

Конфликт между олигархом Игорем Коломойским и бывшей главой Нацбанка Валерией Гонтаревой разгорелся с новой силой. Бизнесмен собирается подать в суд на Гонтареву. Сейчас он консультируется с юристами и находится на стадии предсудебной подготовки.

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Коломойский уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней по другим судам бегать буду,

– сказал он.

К слову, с августа этого года с Гонтаревой и ее семьей начали происходить всякие проблемы. Сначала бывшую руководительницу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Затем женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки сожгли в Киеве.

Последнее несчастье – пожар в доме Гонтаревой под Киевом, который был зарегистрирован на ее мужа Олега. Загородный дачный дом неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. Гонтарева назвала произошедшее "террором" и связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы АП Януковича Андрей Портнов.

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Гонтарева считает, что является "врагом номер один" Игоря Коломойского. Все – из-за национализации Приватбанка. Сам олигарх утверждает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Сейчас правоохранители рассматривают только одну версию пожара – умышленный поджог.



Нападения на Гонтареву и ее родных / инфографика 24 канала

Первый снег в Украине

Холодная осень на полную разгулялась в Украине. 18 сентября в Карпатах даже выпал первый осенний снег в этом году. Мелкий снегопад заметили на горе Поп Иван, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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На горе существенно похолодало, а около 8 часов утра температура воздуха опустилась до 0 градусов. Кроме того, в горах было ветрено.



В Карпатах выпал первый снег

К слову, в этом году снег в украинских Карпатах выпал ранее всего за последние 11 лет. В предыдущие годы снегопады начинались или в октябре, или в конце сентября.

Когда в Украине выпадал первый снег: видео