Появились списки пострадавших и погибших во время теракта в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Парламент принял решение о передаче Андреевской церкви Константинополю. Верховная Рада одобрила проект бюджета на 2019 год. Такими были главные новости четверга, 18 октября, в Украине и мире.

Новые детали кровавого теракта в Керчи

17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

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Сегодня, 18 октября, представитель оккупантов заявила, что все жертвы взрыва и массовой стрельбы в политехническом колледже в Керчи опознаны. Среди них 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних и 5 взрослых человек. Также, в сети обнародовали список пострадавших. Более 40 из них остаются в больницах, пятеро – в крайне тяжелом состоянии, врачи пытаются стабилизировать их для того, чтобы перевести в московские клиники.

Смотрите видео о массовом убийстве в Керчи:

Среди погибших и сам стрелок Владислав Росляков. Согласно официальной информации, после совершения теракта парень покончил с собой выстрелом из ружья в подбородок.

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Однако пользователи сети подозревают, что преступника могли убить. Так, в сети были опубликованы фото мертвого Рослякова с чистым подбородком и целым лицом. При этом на боку стрелка виднелись раны от попаданий пуль, неизвестно кем прикрытые книгой.



Фото мертвого Рослякова

Друзья Рослякова по соцсетям рассказали, что он писал им, что "круто было бы устроить бойню". В переписке парень также фантазировал о расправе над сверстниками и учителями. Кроме того, во время его общения с друзьями, проскакивает и намек на романтические увлечения. Росляков также рассуждал о преимуществах смерти от выстрела дробовика – "Мозг выпадет из головы. Ее порвет".

Как рассказала мать стрелка Галина Рослякова, за несколько дней до того, как устроить трагедию, ее сын пересматривал видео со стрельбой в разных школах.

Отметим, что следствие по делу о массовом убийстве уже назначило посмертную психиатрическую экспертизу Рослякову.

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Перед стрельбой парень приобрел оружие и 150 патронов. Охотничье ружье напавшего было легально зарегистрировано.

"Влад Росляков покупает патроны в оружейном магазине "Сокол". Легально, спокойно, много. Через четыре дня он устроит массовое убийство в политехе", – говорится в подписи к видео.

Также в сети появилось видео последних минут перед массовым расстрелом подростков в Керчи. На нем видно, как Росляков идет по территории колледжа и заходит в здание через запасной вход.

Последние метры перед входом, последние минуты перед бойней. Перед колледжем никого нет – все сидят на парах. Тишина,

– говорится подписи к видео.

Отмечается, что парень перелез через забор, тогда зашел в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж. Там он переоделся, достал оружие и пошел по этажам, где и начал стрельбу.

Смотрите видео, как Владислав Росляков заходит на территорию колледжа в Керчи:

Кроме того, президент РФ Владимир Путин назвал причину теракта в Керчи. Он отметил, что причиной таких действий стрелка послужила глобализация и добавил, что все началось с известных трагических событий в США.

В соцсетях, в интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают, – подчеркнул российский президент.