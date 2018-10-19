Главные новости 18 октября: новые детали трагедии в Керчи, Рада приняла бюджет на 2019 год
Появились списки пострадавших и погибших во время теракта в политехническом колледже в оккупированной Керчи. Парламент принял решение о передаче Андреевской церкви Константинополю. Верховная Рада одобрила проект бюджета на 2019 год. Такими были главные новости четверга, 18 октября, в Украине и мире.
Новые детали кровавого теракта в Керчи
17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.
По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.
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Сегодня, 18 октября, представитель оккупантов заявила, что все жертвы взрыва и массовой стрельбы в политехническом колледже в Керчи опознаны. Среди них 15 студентов, из которых 6 несовершеннолетних и 5 взрослых человек. Также, в сети обнародовали список пострадавших. Более 40 из них остаются в больницах, пятеро – в крайне тяжелом состоянии, врачи пытаются стабилизировать их для того, чтобы перевести в московские клиники.
Смотрите видео о массовом убийстве в Керчи:
Среди погибших и сам стрелок Владислав Росляков. Согласно официальной информации, после совершения теракта парень покончил с собой выстрелом из ружья в подбородок.
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Однако пользователи сети подозревают, что преступника могли убить. Так, в сети были опубликованы фото мертвого Рослякова с чистым подбородком и целым лицом. При этом на боку стрелка виднелись раны от попаданий пуль, неизвестно кем прикрытые книгой.
Фото мертвого Рослякова
Друзья Рослякова по соцсетям рассказали, что он писал им, что "круто было бы устроить бойню". В переписке парень также фантазировал о расправе над сверстниками и учителями. Кроме того, во время его общения с друзьями, проскакивает и намек на романтические увлечения. Росляков также рассуждал о преимуществах смерти от выстрела дробовика – "Мозг выпадет из головы. Ее порвет".
Как рассказала мать стрелка Галина Рослякова, за несколько дней до того, как устроить трагедию, ее сын пересматривал видео со стрельбой в разных школах.
Отметим, что следствие по делу о массовом убийстве уже назначило посмертную психиатрическую экспертизу Рослякову.
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Перед стрельбой парень приобрел оружие и 150 патронов. Охотничье ружье напавшего было легально зарегистрировано.
"Влад Росляков покупает патроны в оружейном магазине "Сокол". Легально, спокойно, много. Через четыре дня он устроит массовое убийство в политехе", – говорится в подписи к видео.
Также в сети появилось видео последних минут перед массовым расстрелом подростков в Керчи. На нем видно, как Росляков идет по территории колледжа и заходит в здание через запасной вход.
Последние метры перед входом, последние минуты перед бойней. Перед колледжем никого нет – все сидят на парах. Тишина,
– говорится подписи к видео.
Отмечается, что парень перелез через забор, тогда зашел в здание через запасную дверь и поднялся на второй этаж. Там он переоделся, достал оружие и пошел по этажам, где и начал стрельбу.
Смотрите видео, как Владислав Росляков заходит на территорию колледжа в Керчи:
Кроме того, президент РФ Владимир Путин назвал причину теракта в Керчи. Он отметил, что причиной таких действий стрелка послужила глобализация и добавил, что все началось с известных трагических событий в США.
В соцсетях, в интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают, – подчеркнул российский президент.
Андреевскую церковь отдадут в пользование Константинополю
Парламент принял решение о передаче Андреевской церкви в качестве жеста доброй воли в постоянное пользование церкви Вселенскому патриархату.
Однако, как отметили в Национальном заповеднике "София Киевская", в состав которого и входит церковь, она останется в государственной собственности, а с Константинополем будет заключен договор о пользовании храмом согласно с действующим украинским законодательством.
В заповеднике добавили, что реставрация святыни будет продолжена до ее полного завершения, а после этого церковь вновь откроют для посещений. Кроме того, весь штат сотрудников Национального заповедника и в дальнейшем будет продолжать свою работу по охране памятников.
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Как рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий передача культурных памятников Украины, в частности церквей, не является чем-то уникальным. Поэтому Андреевскую церковь могут передать Константинополю на основе заключенного соглашения с Кабмином.
Это можно быстро сделать. Передача в пользование, тем более культурной ценности, осуществляется на основе соглашения. Следовательно, другая сторона должна заключить соглашение либо с Кабинетом министров, либо с музеем "София Киевская". Сам механизм будет определяться Кабинетом министров, потому что это в их компетенции,
– отметил депутат.
Кроме того, по мнению экспертов, с юридической точки зрения проблем с передачей храма нет.
"Передача Андреевской церкви Константинополю – символический акт. В решении синода 11 октября было заявлено, что Константинопольский патриархат восстанавливает свое присутствие в Украине. Поэтому нужен был объект для такого присутствия. Это обмен положительными символическими жестами, чтобы создать материальные предпосылки для практической реализации процесса объединения украинского православия и активного присутствии Константинопольского патриархата в Украине и Киеве", – отметил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Парламент одобрил бюджет на 2019 год
Верховная Рада Украины одобрила проект бюджета на 2019 год в первом чтении. В частности, за проект постановления проголосовали 242 народных депутатов (из 226 необходимых), и одобрили все выводы и предложения к нему.
В бюджет заложены такие макропоказатели:
Рост ВВП: 3%
Инфляция: 7,4%
Курс: 29,4 гривны за доллар
Минимальная зарплата: 4173 гривны
Прожиточный минимум на одно лицо в месяц: с 1 января 2019 года — 1853 гривны, с 1 июля — 1936 гривен, с 1 декабря — 2027 гривен.
Доходы госбюджета: 1,29 триллиона гривен.
Расходы: 1,094 триллиона гривен.
Проект Госбюджета-2019: ключевые показатели
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Экономический эксперт Андрей Новак рассказал, что ускорения бюджетного процесса в сравнении с прошлыми годами связано с требованиями миссии Международного валютного фонда. В сентябре во время посещения Украины, она дала четкий сигнал – очередной транш мы получим лишь после того, как Верховная Рада окончательно примет государственный бюджет на 2019 год.
Очевидно, украинское правительство ощущает острую потребность в деньгах от МВФ, поэтому и ускоряет бюджетный процесс,
– пояснил Новак.
Он отметил, что такое требование МВФ является вполне понятнім, поскольку его представители хотят защитить себя от "сюрпризов" и неожиданных идей парламента в процессе принятия госбюджета.
Фильм "Донбасс" вышел в прокат
В прокат вышел самый ожидаемый украинский фильм "Донбасс". Он уже объездил международные кинофестивали в Европе и Канаде, а Украина выдвинула его на премию "Оскар" в номинации лучший иноязычный фильм.
В Киеве состоялась презентация фильма "Донбасс": видео
Драма базируется на реальных историях оккупированного Востока, где в центре внимания территория и его обитатели.
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"Донбасс" состоит из 13-ти новелл, которые рассказывают о жизни в непризнанной Новороссии. Каждая история имеет документальную основу. В России ленту, скорее всего, так и не покажут. Ни один дистрибьютор не захотел купить право на прокат.
Также в широкий прокат фильм параллельно выходит и в Польше. Далее – показ на кинофестивале в Испании, Швеции и в Соединенных штатах.
Официальный трейлер фильма "Донбасс"