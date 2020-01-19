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      Главные новости 19 января: помять жертв катастрофы МАУ, убийство ветерана АТО, саммит в Берлине

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      Главные новости 19 января / Коллаж 24 канала

      В Киеве встретили тела погибших в результате авиакатастрофы МАУ в Иране. Ночью в Киеве убили ветерана АТО из Одессы. В Берлине состоялся саммит по урегулированию конфликта в Ливии. В Украину не впустили российских актеров из-за незаконного посещения Крыма. Такими были главные новости воскресенья, 19 января, в Украине и мире.

      Самые важные новости за сегодня, 19 января, в Украине и мире.

      Прощание с жертвами авиакатастрофы в Иране

      Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули на родину. Церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ происходила в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь".

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      В аэропорту присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие чиновники.

      Гробы с телами погибших сопровождали специалисты, которые проводили идентификацию, судебно-медицинские эксперты, дипломаты и посол Украины в Иране. В аэропорту собрались несколько тысяч человек, среди которых родственники погибших, сотрудники авиакомпании МАУ.

      Прощание с жертвами авиакатастрофы в Иране: смотрите фото

      Хоронить погибших украинцев будут в понедельник, 20 января. С 27-летней бортпроводницей Екатериной Статник попрощаются в родной для девушки Херсонщине. А с 34-летним бортпроводником Игорем Матьковим – в Козельце на Черниговщине.

      К слову: Авиакатастрофа МАУ в Иране: число идентифицированных жертв выросло

      Самую молодую среди погибших в трагическом рейсе – 24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом. Всех остальных погибших будут хоронить в столице и на Киевщине.

      Авіакатастрофа в Ірані, список загиблих, українці
      Список погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ украинцев / инфографика 24 канала

      Что известно о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ: смотрите видео

      Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

      • 8 января украинский самолет авиакомпании МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Иранская власть признала, что ее ракеты сбили пассажирский самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.
      • 19 января самолет с телами погибшими украинцами прилетел на родину. До конца января Иран должен передать Украине черные ящики.

      авіакатастрофа літака МАУ, збиття літака в Ірані
      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

      Убийство ветерана АТО в Киеве

      В ночь на 19 января в Оболонском районе Киева у входа в кафе нашли мужчину с ножевым ранением в шею. К сожалению, он умер еще до приезда полиции и медиков.

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      Как сообщило местное издание "Информатор", у погибшего с собой было удостоверение ветерана боевых действий. В полиции также рассказали, что при нем были документы.

      Погибшим оказался 32-летний одессит. Он якобы самостоятельно дошел до входа в кафе и попросил о помощи уже после того, как ему нанесли ранение. Он также успел рассказать, что на него напали, но умер еще до приезда медиков.

      Правоохранители начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Кроме того, по факту происшествия открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией о самоубийстве. Вероятным виновникам грозит до 15 лет за решеткой.

      вбивство ветерана АТО у Києві
      Нож, с помощью которого предположительно убили мужчину, нашли у покойного

      Берлинский саммит по войне в Ливии

      В немецкой столице Берлине состоялся саммит, главной темой которого было обсуждение путей урегулирования конфликта в Ливии. Кроме сторон конфликта, на саммите также были представлены, в частности:

      • Ангела Меркель – канцлер Германии;
      • Эммануэль Макрон – президент Франции;
      • Владимир Путин – президент России;
      • Реджеп Эрдоган – президент Турции;
      • Майк Помпео – госсекретарь США;
      • Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании.

      Во время саммита политики, которые принимали в нем участие, согласовали финальный документ. Согласно ему, урегулирование ливийского конфликта предлагается разделить на шесть так называемых "корзин":

      • прекращение огня;
      • соблюдение оружейного эмбарго;
      • политический процесс;
      • реформа сектора безопасности;
      • экономическая реформа;
      • соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

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      Документ также предлагает всем участникам берлинского саммита отказаться от вмешательства в ливийский конфликт.

      Війна у Лівії, берлінський саміт
      Участники берлинского саммита относительно войны в Ливии

      Ливийский конфликт: коротко

      • Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, с тех пор как свергли диктатора Муаммара Каддафи, руководившего страной с 1969 года.
      • Признанное ООН правительство в Триполи пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.
      • Турция размышляла о вмешательстве в войну путем посылки туда своих войск. Против этого уже категорически выступили США.

      Война в Ливии: кто с кем и против кого

      Во внутриполитическом разрезе ливийский конфликт идет вокруг признанного в ООН главы правительства Ливии Фаиза аль-Сараджа и главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Фактически, последний создал в государстве "третье правительство" – после Президентского совета и правительства Национального согласия.

      Важно! Война в Ливии: кому нужна страна и выгоден конфликт

      Сараджа поддерживают Турция, которая вводит свои войска, а также богатый арабский Катар, который помог свергнуть режим Муаммара Каддафи. Турция, в частности, поставляет оружие Ливии, нарушая эмбарго ООН. Катар заявляет, что Хафтар создает препятствия для мирного урегулирования в стране.

      В то же время Хафтара, который стремится захватить власть, поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российские боевики ЧВК "Вагнера" воюют в составе армии Хафтара, а остальные страны отвергают идею политического ислама, стремясь, чтобы страной управляла сильная рука.

      Российских гастролеров не впустили в Украину

      Российским актерам Сергею Колесникову, Ларисе Удовиченко и Андрею Бутину запретили въезд в Украину. Случилось это в аэропорту Запорожья, куда россияне прилетели с гастролями. В Украину артисты прилетели из Польши.

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      Во время паспортного контроля представители российского шоу-бизнеса не смогли объяснить цель своего визита. Кроме этого, один из артистов посещал Крым после оккупации, что зафиксировано в базе данных пограничников.

      По данным местных СМИ, актеры Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин должны были выступить на сцене запорожского театра. Гастролеры привезли в город спектакль "Идея фикс", премьера которого должна была состояться 19 января.

      Сопровождал актеров их менеджер, которому тоже отказали в праве на въезд в Украину. Сейчас спектакль отменили. Кроме Запорожья, гастролеры должны были посетить Одессу, Полтаву и Киев.

      Ідея Фікс, російських акторів не впустили в Україну
      Афиша спектакля "Идея фикс", который так и не состоялся

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Публикации Борис Джонсон Реджеп Эрдоган Владимир Путин Майк Помпео Эммануэль Макрон Ангела Меркель Российские гастролеры Убийство Война в Ливии Ливия Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы Война на Донбассе АТО
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