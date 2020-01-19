Главные новости 19 января: помять жертв катастрофы МАУ, убийство ветерана АТО, саммит в Берлине
В Киеве встретили тела погибших в результате авиакатастрофы МАУ в Иране. Ночью в Киеве убили ветерана АТО из Одессы. В Берлине состоялся саммит по урегулированию конфликта в Ливии. В Украину не впустили российских актеров из-за незаконного посещения Крыма. Такими были главные новости воскресенья, 19 января, в Украине и мире.
Самые важные новости за сегодня, 19 января, в Украине и мире.
Прощание с жертвами авиакатастрофы в Иране
Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули на родину. Церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ происходила в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь".
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В аэропорту присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие чиновники.
Гробы с телами погибших сопровождали специалисты, которые проводили идентификацию, судебно-медицинские эксперты, дипломаты и посол Украины в Иране. В аэропорту собрались несколько тысяч человек, среди которых родственники погибших, сотрудники авиакомпании МАУ.
Прощание с жертвами авиакатастрофы в Иране: смотрите фото
Хоронить погибших украинцев будут в понедельник, 20 января. С 27-летней бортпроводницей Екатериной Статник попрощаются в родной для девушки Херсонщине. А с 34-летним бортпроводником Игорем Матьковим – в Козельце на Черниговщине.
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Самую молодую среди погибших в трагическом рейсе – 24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом. Всех остальных погибших будут хоронить в столице и на Киевщине.
Список погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ украинцев / инфографика 24 канала
Что известно о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ: смотрите видео
Коротко о катастрофе МАУ в Иране:
- 8 января украинский самолет авиакомпании МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Иранская власть признала, что ее ракеты сбили пассажирский самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.
- 19 января самолет с телами погибшими украинцами прилетел на родину. До конца января Иран должен передать Украине черные ящики.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала
Убийство ветерана АТО в Киеве
В ночь на 19 января в Оболонском районе Киева у входа в кафе нашли мужчину с ножевым ранением в шею. К сожалению, он умер еще до приезда полиции и медиков.
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Как сообщило местное издание "Информатор", у погибшего с собой было удостоверение ветерана боевых действий. В полиции также рассказали, что при нем были документы.
Погибшим оказался 32-летний одессит. Он якобы самостоятельно дошел до входа в кафе и попросил о помощи уже после того, как ему нанесли ранение. Он также успел рассказать, что на него напали, но умер еще до приезда медиков.
Правоохранители начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Кроме того, по факту происшествия открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией о самоубийстве. Вероятным виновникам грозит до 15 лет за решеткой.
Нож, с помощью которого предположительно убили мужчину, нашли у покойного
Берлинский саммит по войне в Ливии
В немецкой столице Берлине состоялся саммит, главной темой которого было обсуждение путей урегулирования конфликта в Ливии. Кроме сторон конфликта, на саммите также были представлены, в частности:
- Ангела Меркель – канцлер Германии;
- Эммануэль Макрон – президент Франции;
- Владимир Путин – президент России;
- Реджеп Эрдоган – президент Турции;
- Майк Помпео – госсекретарь США;
- Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании.
Во время саммита политики, которые принимали в нем участие, согласовали финальный документ. Согласно ему, урегулирование ливийского конфликта предлагается разделить на шесть так называемых "корзин":
- прекращение огня;
- соблюдение оружейного эмбарго;
- политический процесс;
- реформа сектора безопасности;
- экономическая реформа;
- соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.
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Документ также предлагает всем участникам берлинского саммита отказаться от вмешательства в ливийский конфликт.
Участники берлинского саммита относительно войны в Ливии
Ливийский конфликт: коротко
- Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, с тех пор как свергли диктатора Муаммара Каддафи, руководившего страной с 1969 года.
- Признанное ООН правительство в Триполи пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.
- Турция размышляла о вмешательстве в войну путем посылки туда своих войск. Против этого уже категорически выступили США.
Война в Ливии: кто с кем и против кого
Во внутриполитическом разрезе ливийский конфликт идет вокруг признанного в ООН главы правительства Ливии Фаиза аль-Сараджа и главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Фактически, последний создал в государстве "третье правительство" – после Президентского совета и правительства Национального согласия.
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Сараджа поддерживают Турция, которая вводит свои войска, а также богатый арабский Катар, который помог свергнуть режим Муаммара Каддафи. Турция, в частности, поставляет оружие Ливии, нарушая эмбарго ООН. Катар заявляет, что Хафтар создает препятствия для мирного урегулирования в стране.
В то же время Хафтара, который стремится захватить власть, поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российские боевики ЧВК "Вагнера" воюют в составе армии Хафтара, а остальные страны отвергают идею политического ислама, стремясь, чтобы страной управляла сильная рука.
Российских гастролеров не впустили в Украину
Российским актерам Сергею Колесникову, Ларисе Удовиченко и Андрею Бутину запретили въезд в Украину. Случилось это в аэропорту Запорожья, куда россияне прилетели с гастролями. В Украину артисты прилетели из Польши.
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Во время паспортного контроля представители российского шоу-бизнеса не смогли объяснить цель своего визита. Кроме этого, один из артистов посещал Крым после оккупации, что зафиксировано в базе данных пограничников.
По данным местных СМИ, актеры Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин должны были выступить на сцене запорожского театра. Гастролеры привезли в город спектакль "Идея фикс", премьера которого должна была состояться 19 января.
Сопровождал актеров их менеджер, которому тоже отказали в праве на въезд в Украину. Сейчас спектакль отменили. Кроме Запорожья, гастролеры должны были посетить Одессу, Полтаву и Киев.
Афиша спектакля "Идея фикс", который так и не состоялся
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