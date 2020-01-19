Главные новости 19 января: помять жертв катастрофы МАУ, убийство ветерана АТО, саммит в Берлине

В Киеве встретили тела погибших в результате авиакатастрофы МАУ в Иране. Ночью в Киеве убили ветерана АТО из Одессы. В Берлине состоялся саммит по урегулированию конфликта в Ливии. В Украину не впустили российских актеров из-за незаконного посещения Крыма. Такими были главные новости воскресенья, 19 января, в Украине и мире.

Самые важные новости за сегодня, 19 января, в Украине и мире.

Прощание с жертвами авиакатастрофы в Иране

Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, вернули на родину. Церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ происходила в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь".

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В аэропорту присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие чиновники.

Гробы с телами погибших сопровождали специалисты, которые проводили идентификацию, судебно-медицинские эксперты, дипломаты и посол Украины в Иране. В аэропорту собрались несколько тысяч человек, среди которых родственники погибших, сотрудники авиакомпании МАУ.

Прощание с жертвами авиакатастрофы в Иране: смотрите фото

Хоронить погибших украинцев будут в понедельник, 20 января. С 27-летней бортпроводницей Екатериной Статник попрощаются в родной для девушки Херсонщине. А с 34-летним бортпроводником Игорем Матьковим – в Козельце на Черниговщине.

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Самую молодую среди погибших в трагическом рейсе – 24-летнюю бортпроводницу Марию Микитюк похоронят на Прикарпатье, откуда она родом. Всех остальных погибших будут хоронить в столице и на Киевщине.



Список погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ украинцев / инфографика 24 канала

Что известно о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ: смотрите видео

Коротко о катастрофе МАУ в Иране:

8 января украинский самолет авиакомпании МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Иранская власть признала, что ее ракеты сбили пассажирский самолет. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

19 января самолет с телами погибшими украинцами прилетел на родину. До конца января Иран должен передать Украине черные ящики.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Убийство ветерана АТО в Киеве

В ночь на 19 января в Оболонском районе Киева у входа в кафе нашли мужчину с ножевым ранением в шею. К сожалению, он умер еще до приезда полиции и медиков.

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Как сообщило местное издание "Информатор", у погибшего с собой было удостоверение ветерана боевых действий. В полиции также рассказали, что при нем были документы.

Погибшим оказался 32-летний одессит. Он якобы самостоятельно дошел до входа в кафе и попросил о помощи уже после того, как ему нанесли ранение. Он также успел рассказать, что на него напали, но умер еще до приезда медиков.

Правоохранители начали досудебное расследование, в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Кроме того, по факту происшествия открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" с дополнительной квалификацией о самоубийстве. Вероятным виновникам грозит до 15 лет за решеткой.



Нож, с помощью которого предположительно убили мужчину, нашли у покойного

Берлинский саммит по войне в Ливии

В немецкой столице Берлине состоялся саммит, главной темой которого было обсуждение путей урегулирования конфликта в Ливии. Кроме сторон конфликта, на саммите также были представлены, в частности:

Ангела Меркель – канцлер Германии;

Эммануэль Макрон – президент Франции;

Владимир Путин – президент России;

Реджеп Эрдоган – президент Турции;

Майк Помпео – госсекретарь США;

Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании.

Во время саммита политики, которые принимали в нем участие, согласовали финальный документ. Согласно ему, урегулирование ливийского конфликта предлагается разделить на шесть так называемых "корзин":

прекращение огня;

соблюдение оружейного эмбарго;

политический процесс;

реформа сектора безопасности;

экономическая реформа;

соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

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Документ также предлагает всем участникам берлинского саммита отказаться от вмешательства в ливийский конфликт.



Участники берлинского саммита относительно войны в Ливии

Ливийский конфликт: коротко

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, с тех пор как свергли диктатора Муаммара Каддафи, руководившего страной с 1969 года.

Признанное ООН правительство в Триполи пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.

Турция размышляла о вмешательстве в войну путем посылки туда своих войск. Против этого уже категорически выступили США.

Война в Ливии: кто с кем и против кого

Во внутриполитическом разрезе ливийский конфликт идет вокруг признанного в ООН главы правительства Ливии Фаиза аль-Сараджа и главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Фактически, последний создал в государстве "третье правительство" – после Президентского совета и правительства Национального согласия.

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Сараджа поддерживают Турция, которая вводит свои войска, а также богатый арабский Катар, который помог свергнуть режим Муаммара Каддафи. Турция, в частности, поставляет оружие Ливии, нарушая эмбарго ООН. Катар заявляет, что Хафтар создает препятствия для мирного урегулирования в стране.

В то же время Хафтара, который стремится захватить власть, поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российские боевики ЧВК "Вагнера" воюют в составе армии Хафтара, а остальные страны отвергают идею политического ислама, стремясь, чтобы страной управляла сильная рука.

Российских гастролеров не впустили в Украину

Российским актерам Сергею Колесникову, Ларисе Удовиченко и Андрею Бутину запретили въезд в Украину. Случилось это в аэропорту Запорожья, куда россияне прилетели с гастролями. В Украину артисты прилетели из Польши.

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Во время паспортного контроля представители российского шоу-бизнеса не смогли объяснить цель своего визита. Кроме этого, один из артистов посещал Крым после оккупации, что зафиксировано в базе данных пограничников.

По данным местных СМИ, актеры Сергей Колесников, Лариса Удовиченко и Андрей Бутин должны были выступить на сцене запорожского театра. Гастролеры привезли в город спектакль "Идея фикс", премьера которого должна была состояться 19 января.

Сопровождал актеров их менеджер, которому тоже отказали в праве на въезд в Украину. Сейчас спектакль отменили. Кроме Запорожья, гастролеры должны были посетить Одессу, Полтаву и Киев.



Афиша спектакля "Идея фикс", который так и не состоялся