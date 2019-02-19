Главные новости 19 февраля: Зайцева снова раскаивается и признает вину, смерть Лагерфльда

Алена Зайцева снова признала себя виновной в кровавом ДТП 2017 года. В сети обнародовали запись с якобы голосом Порошенко, который нецензурно выражался. Дональд Туск красноречиво обратился к украинцам. Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд. Дмитрий Гордон сделал ряд громких заявлений в интервью российскому журналисту. Такими были главные новости вторника, 19 февраля, в Украине и мире.

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева признала вину

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Главная подозреваемая в кровавом ДТП 2017 года в Харькове Алена Зайцева признала себя виновной по всем пунктам обвинения. К тому же пообещала никогда больше не садиться за руль. Соответствующие заявления Зайцева сделала во время судебного заседания.

Я действительно искренне каюсь, именно поэтому я признаю все иски. Я готова отвечать и нести наказание,

– отметила Зайцева.

Впрочем, это уже не впервые, когда Алена Зайцева признает свою вину. В частности, такое было в декабре 2017 года. "Я признаю свою вину в ДТП и готова понести наказание, которое назначит мне суд", – говорила тогда она практически тоже самое. Затем в марте 2018 года подозреваемая убеждала, что очень сожалеет о содеянном: "Я не знаю, как буду дальше жить с этим".

Что известно о ДТП на Сумской в Харькове:– трагедия случилась 18 октября 2017 года;

– столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg;

– внедорожник отлетел на тротуар и влетел в пешеходов;

– погибли 6 человек;

– автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева;

– водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов;

– судебные заседания по этому делу продолжаются до сих пор.

UPD: 15:50 // Дебати завершилися. Учасники процесу висловлюють думки. UPD: 15:40 // Прокурор у справі Максим Блохін заявив: обвинувачення просить для обох водіїв по 10 років ув'язнення. UPD: 15:30 // Захисниця Олени Зайцевої Юлія Козир просить суд при винесенні вироку врахувати пом'якшувальні обставини - це щире каяття та часткова компенсація збитків потерпілим. UPD: 14:40 // В суді виступає адвокат Олени Зайцевої Євген Мельниченко. UPD: 14:30 // Олена Зайцева на дебатах визнала провину. Сказала, що готова нести покарання, яке визначить їй суд. ___________________ У справі про аварію на Сумській заслухають захисників Олени Зайцевої та саму обвинувачену, якщо вона забажає. Сьогодні в Київському райсуді четвертий день дебатів. Минулого тижня заслухали потерпілих та адвокатів Геннадія Дронова. Останні просили виправдати водія Фольксвагена. Обвинувачення просить для обох водіїв по 10 років ув'язнення. Нагадаємо, аварія сталася у жовтні 2017. Тоді на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова зіштовхнулися Фольксваген та Лексус. Останній відкинуло на тротуар, де стояли пішоходи. Шестеро людей загинули. Ще шестеро – зазнали травм. Posted by UA: Харків on Tuesday, 19 February 2019

В сеть слили запись с бранью якобы Порошенко

Аудиозапись содержит разговор между двумя мужчинами. Голоса в ней – вроде бы похожи на голос главы Нацкомиссии по ценным бумагам Тимура Хромаева и голос Президента Украины Петра Порошенко. Последний возмущался постом "Хромаева" в Facebook о недостаточности реформ в банковском секторе страны.

Напомним, Тимур Хромаев был в эпицентре оффшорного скандала в 2016 году

Голос, похожий на Порошенко, звучал недовольно, а голос, похожий на Хромаева, – неуверенно и немного испуганно. Разговор проходил немного на повышенных тонах и довольно фамильярно. Часть фраз звучали на русском языке.

Голос, похожий на Порошенко: Ну, вы решили покритиковать мои реформы в банковском секторе, что я еще реформы не начинал.

Голос, похожий на Хромаева: Нет, я просто сказал, что...

Голос, похожий на Порошенко: Что, вам реформы не нравятся?

Голос, похожий на Хромаева: Нет, нет, Нет. Там произошло просто... Там журналисты...

Голос, похожий на Порошенко: Я читал вас лично. И хотел уточнить, Тимур, это ваш или не ваш (пост – 24 канал).

Голос, похожий на Хромаева: Это мой.

Голос, похожий на Порошенко: Я умею читать, Тимур. Я просто хотел узнать – это ваша точка зрения или фейк. Это ваша точка зрения. Все, я понял.

Голос, похожий на Хромаева: Это по поводу общей реформы. Вот и все.

Голос, похожий на Порошенко: Общей реформы какой? Бл*дь, Тимур, где тебе реформы не хватает?!

Голос, похожий на Хромаева: Мне везде хватает, Петр Алексеевич. Простите. Здесь реально недопонимание.

Запись опубликовал украинский журналист Александр Дубинский. В собственной речи к видео он отметил, что аудио записывал Хромаев и "случайно его потерял".

#Дубинскийзашкваривает Порошенко. Как и обещал, публикую полный аудио-файл, где голос, похожий на Порошенко, спрашивает у голоса, похожего на Хромаева - "где тебе еще, бдь, реформ не хватет?". Ценность данного аудио в том, что оно демонстрирует нам всем, чем занимается президент воюющей страны с разрушенной экономикой: сидит в фейсбучике, и ищет, кто его осмелился покритиковать. Главнокомандующий фейсбуком. Меня лично особенно позабавил момент, когда радетель за "мову" вдруг переходит на русский язык и мат. Предлагаю всем поделиться данным роликом, и принять участие во флешмобе - рассказать Петру, "где же нам еще, бдь, реформ не хватает". Под каждым его сообщением в соцсетях. Соответствующие картинки для вас добавил в комментарии. Разбирайте и тиражируйте! #гдетебеещеблядьреформнехватает Опубліковано Dubinsky.pro Вівторок, 19 лютого 2019 р.

Журналисты 24 канала обратились в Администрацию Президента Украины с просьбой прокомментировать появление такой записи. Подчеркиваем! 24 канал не обладает неоспоримыми доказательствами, которые бы указывали на подлинность аудиозаписи, и просит критично относиться к подобному контенту, особенно накануне президентских выборов!

Дональд Туск обратился к украинцам: "Без Украины нет Европы"

Украина отмечает пятую годовщину вооруженной агрессии России, которая началась в 2014 году с незаконной аннексии Крыма и кровавой войны на Донбассе. В Верховной Раде состоялось специальное заседание, во время которого с мощной речью выступил Президент Европейского совета Дональд Туск.

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Он подчеркнул, что украинцы выстояли в самый трудный для своей страны момент в истории и решительно противостоят враждебности Кремля. Туск обратился к присутствующим в парламенте на украинском языке и подчеркнул, что Евросоюз всегда поддерживает независимость Украины и проевропейские стремления граждан

Вы устояли и будете оставаться гордыми и несокрушимыми вопреки плохим намерениям злого соседа и вопреки равнодушию и лицемерию многих влиятельных игроков мировой политической сцены,

– сказал Туск.

В речи он отметил ряд важных моментов:

Евросоюз поддерживает Украину, признает ее европейские стремления. Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций в отношении России, пока та не выполнит свои обязательства. Ребята из Небесной сотни вошли в пантеон не только украинских, а и европейских героев. Украина еще в 2014 году доказала свою истинную европейскость.

Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их быть Европой, учитесь у них, что такое Европа. Проще говоря, нет Европы без Украины,

– отметил Туск.

В конце речи Дональд Туск обратился с важными советами к власти Украины:

Не нанесите друг другу чрезмерный ущерб на ближайших выборах. Вдумчиво обойдите соблазны радикального национализма и популизма, как вы это делали до сих пор. Стройте вместе добропорядочное государство и не прекращайте позитивные изменения, даже если они болезненны для кого-то. Поверьте в молодежь.

Дональд Туск подытожил свою речь благодарностью Украине и героям, которые отдали жизнь и продолжают бороться за ее независимость и суверенность: "Пусть живет память о героях вашей истории. Да здравствует солидарная и объединенная Европа. Да здравствует независимая и соборная Украина".

Умер знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд, знаменитый немецкий модельер, дизайнер и креативный директор модного дома Chanel, умер в возрасте 85 лет. Последние несколько недель здоровья модельера значительно ухудшилось. Позже инсайдеры сообщили, что у дизайнера была онкологическая болезнь. Поэтому причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Что известно о знаменитом дизайнере бренда Chanel Карле Лагерфельде – читайте в материале 24 канала

Лагерфельд одевал многих звезд Голливуда и был одним из самых влиятельных людей в модной индустрии. Еще 22 января впервые за время работы в Chanel с 1983 года Карл Лагерфельд не вышел к зрителям после показа Chanel. Тогда не было никаких официальных комментариев, но представители намекнули, что он чувствовал себя усталым.



Карл Лагерфельд

Гордон

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон дал развернутое интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю. В эфире прозвучало немало категоричных суждений по острым для украинского общества темам.

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Об агентах Кремля, которые работают в Украине.

– Руководители украинских силовых ведомств, спецслужб, их заместители – они все знают фамилии людей, работающих на Кремль в Украине. Но, согласно неписаным законам спецслужб, ни один руководитель ни одной спецслужбы в мире никогда не называет фамилий агентов – своих или принадлежащих другим спецслужбам.

– Мне не страшно называть фамилии агентов Кремля в Украине. Но если я их назову– вам станет страшно. Это очень уважаемые фамилии. А мне нравится жизнь, и я хотел бы жить дальше.

О Викторе Медведчуке как талантливом враге Украины.

очень талантливый человек;

честный враг Украины;

человек, близко связанный с Путиным и наиболее доверенное лицо Путина по Украине;

человек, который добра Украине не желает;

человек, который сотрудничал с молодых лет с КГБ и имеет давние связи в этом ведомстве.

Об "обреченных на дружбу" россиянах и украинцев.

– Украинцы, россияне и белорусы не являются одним народом, как об этом часто заявляет президент РФ Владимир Путин. Они абсолютно разные, хотя и обречены на дружбу. Но стоит помнить, что Кремль совершил преступление, когда вмешался во внутренние дела Украины и начал войну на Донбассе.

– Россия начала войну против Украины в очень трудное для последней время. Действительно братская страна никогда так бы не поступила. Если РФ отдаст Донбасс и Крым, публично извинится перед Украиной за смерти, горе и развал экономики, которые она повлекла, покается и уйдет с украинских территорий – тогда будет мир, дружба и все остальное.

Об аннексии Россией Крыма.

– Россия планировала захватить власть в Крыму еще в 1994 году и к этому все было готово. По нашим агентурным данным, готовился захват органов власти – СБУ и МВД. Они расположены в Симферополе в одном месте. Ночью украинская группа "Альфа" вылетела в Крым, заняла все правительственные помещения. Крымских депутатов вывезли в Киев.

– Тогда Россией руководил Борис Ельцин, а он был в дружеских отношениях с Президентом Украины Леонидом Кучмой. Захват Крыма в то время был невозможным. А сейчас стал возможным. Конечно, об этом знали, все теоретически к тому шло. Но представить, что наши русские братья придут к нам и заберут нашу территорию – никто не мог.

О российской пропаганде и "журналистах"-пропагандистах.

– В России есть миллионы расчетливых, умных людей, которые способны воспринимать адекватно информацию. И хотят ее слышать. Именно для них я прихожу на программу "60 минут". Хотя вообще программа – это вершина пропагандистского искусства. Где в беззащитные головы доверчивых людей буквально вбивается то, что нужно, согласно задачам Кремля. Если бы Геббельс выжил, он застрелился бы еще раз – после просмотра "60 минут".

– Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев – профессионалы и мастера своего дела, мастера пропаганды высочайшего уровня. Негодяи с большой буквы. Бойцы "информационного спецназа", который убивает людей. Автомат они, возможно, в руках никогда и не держали. Но на их руках – кровь украинцев. Потому что именно после их слов многие россияне брали автоматы и шли убивать украинцев.

Смотрите видео полного интервью Гордона: