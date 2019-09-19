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      Главные новости 19 сентября: новый рынок земли, близкий роспуск Киевсовета и газовые переговоры

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      Новости Украины сегодня 19 сентября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 19 сентября / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская земля принадлежит украинцам – покупать или продавать ее будут только они. Кличко просит парламент распустить Киевсовет. В Брюсселе завершился первый этап газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза и уже есть первые результаты. Такими были главные новости пятницы, 19 сентября.

       

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

      Земля – ​​украинцам

      Важно: Рада проголосовала за закон о госслужбе: какие изменения ждут украинцев

      Глава государства встретился с украинскими аграриями. Тогда же он отметил, что украинская земля принадлежит украинцам. Поэтому продавать или покупать ее после введения рынка земли смогут только украинцы и украинские компании.

      В то же время Владимир Зеленский назвал бредом спекуляции о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вагонами вывезут украинскую землю.

      Земля – ​​это собственность граждан, но у них наконец должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю. Полноценное – это право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей,
      – подчеркнул президент.

      А вместо этого механизма, по словам президента, появился масштабный процветающий теневой рынок. В который вовлечены миллионы гектаров земли и десятки миллиардов гривен.

      Вот в таких странах, например, нет рынка земли:

      • КНДР;
      • Таджикистан;
      • Венесуэла;
      • Куба;
      • Конго;
      • Украина.

      "В 21 веке вопрос права собственности граждан на землю является риторическим. Задача у нас только одна – найти оптимальную модель, от которой выигрывают простые украинцы", – добавил Зеленский.

      Чтобы разобраться, что нам даст рынок земли и сколько на этом можно заработать, пройди наш тест.

      Что известно о рынке земли в Украине?
      Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

      Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

      Знайте больше: Рада окончательно приняла законопроект о реформе прокуратуры: что это значит

      Внеочередные выборы в Киеве приближаются

      Виталий Кличко попросил парламент распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы. Мэр Киева объяснил, что кворума для работы Киевсовета нет. На заседание зарегистрировалось только 38 депутатов из 120.

      И теперь пусть депутаты идут и рассказывают киевлянам, как они работали и почему они думают, что их выберут снова,
      – подчеркнул он.

      Заявление Кличко о роспуске Киевсовета: смотрите видео

      Киевсовет фактически прекратил работать с декабря прошлого года. Верховная Рада может принять законопроект "О столице" в ближайшие два месяца, он должен вернуть Киеву самоуправление. После этого, по замыслу властей, в течение 60 дней назначат выборы мэра столицы. Следовательно, внеочередные местные выборы в Киеве могут состояться еще до конца 2019 года, а именно – 8 декабря.

      Коротко о ситуации с КГГА: что нужно знать?
      Должности главы КГГА и городского головы Киева почти всегда были совмещенными. До 2010 года избранный мэр Киева становился и главой КГГА.

      Однако, когда столицу возглавил Леонид Черновецкий (2006-2012), власть задумалась, как ограничить (хотя бы частично) этого человека в полномочиях. Именно тогда, в 2010 году, решили "разделить" должности городского головы и председателя КГГА между двумя лицами.

      До 2014 года президент-беглец Виктор Янукович назначал глав КГГА отдельно. Однако после революции Достоинства и победы на местных выборах Кличко в 2014 году новоизбранный президент Петр Порошенко назначил его еще и председателем городской администрации.

      Мнение: Почему Кличко выгодно распустить Киевсовет: объяснение политолога

      Договору о транзите газа – быть?

      В Брюсселе завершились давно анонсированные трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза. Длились они недолго – всего 40 минут. Следующий этап планируют провести в конце октября, однако Россия выразила готовность заключить договор о транзите газа с Украиной.

      Коротко первые итоги:

      • Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
      • Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
      • Там предложили "план Б" – продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.

      Намерение России по итогам переговоров в Брюсселе озвучил и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

      Переговоры были конструктивными, стороны слышат друг друга. Мы занимаем активную позицию относительно безопасности поставок газа. Украина приехала с решениями, которые были приняты на Кабинете министров (о анбандлинге – 24 канал),
      – отметил он.

      Отметим, Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. Одновременно премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европе.

      Что еще говорят: Если не удастся: как Европа подготовилась к остановке транзита газа через Украину

      Допрос киевского "минера"

      Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве, допросили. Допрос этот больше напоминал исповедь, а видео опубликовал Арсен Аваков.

      Во время допроса Белько пояснил, что основной целью его поступка было то, чтобы в его жизни "закончилась черная полоса, которая продолжается сейчас". Никаких политических требований у него не было.

      В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что лично обратится в суд, чтобы Белько отпустили на поруки. Ему помогут пройти курс реабилитации от наркотиков и начать жить заново.

      Послушав историю этого человека, я понял, что это и наша с вами ответственность тоже. Хочу, чтобы у этого человека появилась возможность начать сначала и жить заново,
      – пояснил Аваков.

      Мужчине не будут выдвигать подозрение в подготовке теракта. Белько будут привлекать по двум статьям: хулиганство и ложное сообщение о минировании.

      Это интересно: Суд отменил домашний арест Ефремову и позволил снять электронный браслет

      Видео допроса Александра Белько:

      Что известно об Александре Белько, который угрожал взорвать мост в Киеве?
      В среду, 18 сентября, мужчина на мосту Метро собственным авто частично заблокировал движение и угрожал все подорвать. Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов.

      Из-за инцидента движение в столице было парализовано. Полиция отправила на место инцидента все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника.

      Следует знать: Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить

      Осторожно, пробки!

      Традиционно – каждую осень. И не только осень. Киев вошел в топ городов мира с самыми большими пробками. В час пик утром и вечером до каждого полчаса в пути добавляется 30 минут из-за ожидания в тянучках. Чтобы везде успеть и не просить прощения за опоздание, надо подсчитывать время.


      Пробки в Киеве / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Минировании моста в Киеве Газовый конфликт Газ Новости политики Новости России Владимир Зеленский Транспорт Арсен Аваков Президент Украины Мораторий на продажу земли Рынок земли Законодательство Верховная Рада Виталий Кличко КГГА
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