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      Главные новости 19 ноября: батл Зеленского и Тимошенко, Ляшко избрали меру пресечения

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      Главные новости 19 ноября / Коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко устроили перепалку в фейсбуке. Лидер "Батькивщины" перешла в оппозицию. Олегу Ляшко избрали меру пресечения. Его взяли на поруки депутаты Верховной Рады. В военной части на Львовщине произошел пожар, погиб офицер. Экология Крыма постоянно ухудшается. Из-за оккупации РФ полуостров накрыла сильная засуха.

      Главные новости Украины и мира за вторник, 19 ноября.

      Переход Тимошенко в оппозицию

      К теме: Сеть о ссоре Зеленского и Тимошенко: назовите фамилию президента, с которым бы ужилась Тимошенко

      Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, которые еще полгода назад думали о сотрудничестве, разошлись как в море корабли.

      Все началось с сообщения Зеленского о переходе Тимошенко в оппозицию, который она анонсировала накануне. Причина перехода в оппозицию – президент не взял на правящие должности людей, которые ему из собственной команды предлагала лидер "Батькивщины".

      Зеленский написал, что Тимошенко пришла и обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "Слугой народа", если ее люди получат определенные должности. Зеленский отказал Тимошенко.

      Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе... Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького",
      – написал Зеленский.

      Тимошенко ответила президенту, вспомнив его концертное прошлое и выступления на корпоративах.

      Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино,
      – написала Тимошенко.

      Напомним, Тимошенко лоббировала назначение "своего человека" в Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины в обмен на поддержку инициатив Президента Украины Владимира Зеленского в парламенте.

      Это интересно: Тимошенко против президентов: к кому шла в оппозицию лидер "Батькивщины"

      Тимошенко против президентов: к кому шла в оппозицию лидер "Батькивщины"

      Мера пресечения Ляшко

      Смотрите также: В Ляшко бросили вазелином перед заседанием суда: видео

      Лидеру "Радикальной партии" Олег Ляшко, который устроил драку с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом, суд избрал меру пресечения в виде личного поручительства народными депутатами Викторией Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаилом Волынцем (фракция "Батькивщина").

      Олег Ляшко останется на свободе на время проведения расследования. Соответствующее решение Бориспольский районный суд принял 19 ноября. Накануне экс-нардепу вручили подозрение в Бориспольской прокуратуре.

      Суд обязал Ляшко прибывать по требованию к следователю прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства, воздержаться от общения с потерпевшим или свидетелями лично или через других лиц.

      Лидер "Радикальной партии" считает дело сфабрикованным и настаивает на открытии уголовного производства против Геруса. Избрание меры пресечения Ляшко назвал "попыткой давления".

      Почему Ляшко подрался с Герусом?

      Все произошло в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Ляшко не понравилось то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. Герус и был автором соответствующей поправки к закону.

      Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

      Смотрите видео драки Ляшко с Герусом:

      Трагический пожар на Львовщине

      Актуально: В военной части на Львовщине произошел пожар, погиб офицер: фото

      В одной из воинских частей на Львовщине, что в городе Старычи Яворивского района, произошел серьезный пожар.

      Во время пожара погиб временно исполняющий обязанности командира воинской части Алексей Останин 1975 года рождения. Еще один военный с ожогами попал в реанимацию, он в тяжелом состоянии.

      Что известно об Алексее Останине?

      Алексей Останин был начальником ракетного артиллерийского вооружения.

      У него осталась жена, сын и дочь. Жена Останина также служит в военной части, но в Яворове на Львовщине.


      Погибший в Старычах майор Алексей Останин / фото с фейсбука

      Согласно декларации военного, в 2018 году его зарплата составила почти 200 тысяч гривен. У супругов есть квартира во Львове.

      Почему в военной части вспыхнул пожар?

      Вероятной предварительной причиной пожара в воинской части является короткое замыкание. В помещении, где возник пожар, были только военные, несущие службу. Сейчас точную причину возгорания выясняют правоохранители.

      По факту пожара следователи открыли уголовное производство по статье о "небрежном отношении к военной службе, совершенное в условиях особого периода".


      Пожар в воинской части в Старычах / фото ДСНС

      Исчезнувшее озеро в Крыму

      Экология Крыма постоянно ухудшается. Из-за российской оккупации полуостров накрыла сильная засуха. Теперь в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.

      Печальные фото экологической катастрофы появились в твиттере.

      Озера в Кизиловом больше нет. А раньше было. И это не засуха целенаправленно уничтожила гавань,
      – говорится в подписи к фото.

      Как видно на опубликованных фотографиях, воды в озере не осталось вовсе. На ее месте теперь высохшая почва, иногда растет трава.


      В Кизиловом высохло озеро


      Вот таким было озеро в Кизиловом несколько лет назад

      Насколько серьезны в Крыму проблемы с водой?

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекращены.
      • Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова
        – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.
      • Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за нехваткой воды.
      • Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными.
      • Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске.
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      19 ноября
      12853
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Олег Ляшко ВО Батькивщина Экология Новости Львова Андрей Герус – новости Пожар в воинской части на Львовщине Пожар Новости Крыма Аннексия Крыма ТОП
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