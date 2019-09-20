Главные новости 20 сентября: отсрочка штрафов для евроблях и мера пресечения Белько

Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для евроблях. Алексею Белько, ветерану АТО, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, избрали меру пресечения. Рада приняла в первом чтении законопроект о проверке государственных соцвыплат. В Луцком гарнизонном военном госпитале ночью произошел серьезный пожар. Такими были главные новости пятницы, 20 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 20 сентября.

Отсрочка для евроблях

Президент Украины подписал закон, который предусматривает отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации до 20 ноября 2019 года. Верховная Рада поддержала законопроект №1030 в целом 12 сентября.

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Следовательно, срок, в течение которого владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов, увеличили на 90 дней – с 270 до 360 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100-процентным ставкам акцизного сбора.

С 22 августа, согласно ранее принятому закону, вступила в силу норма о жестких штрафных санкциях для владельцев "евроблях", которые не успели растаможить свое транспортное средство. Теперь штрафы стали значительно больше.

• 17 тысяч гривен штрафа – за превышение от 10 до 20 суток;

• 85 тысяч гривен – за превышение от 20 до 30 суток;

• 170 тысяч гривен или конфискация ТС – за превышение более чем на 30 суток.



Новая схема налогообложения "евроблях" / Инфографика 24 канала

Белько избрали меру пресечения

Алексею Белько, ветерану АТО, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве в среду, избрали меру пресечения. Его будут держать под стражей ближайшие два месяца, однако он имеет возможность выйти под залог в размере 288 тысяч 150 гривен.

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Допросили Алексея Белько 19 сентября. Тогда он объяснил, что основной целью его поступка было то, чтобы в его жизни "закончилась черная полоса, которая продолжается сейчас". При этом никаких политических требований у него не было.

Белько – выходец из аннексированного Россией Крыма. В июне 2019 года получил воинское звание старшего сержанта. Ранее он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи военной части А 3628, которая находится в Броварах Киевской области. Однако 3 месяца назад его уволили с военной службы.

В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 2 килограмма взрывчатки и много боеприпасов.

Белько в зале суда: смотрите видео

Пенсии и льготы: начнутся ли проверки

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о проверке государственных соцвыплат – речь идет о пенсиях, пособиях, льготах, субсидиях, стипендиях. Если законопроект поддержат в целом – государство сможет получить возможность мониторить тех, кто получает от государства деньги и в случае нарушений назначать дополнительную проверку и возвращать незаконно выплаченные деньги обратно.

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Под проверку попадут пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Информация о них попадет в единую систему. Материальное положение будут изучать, если человек получает:

пенсию, льготу, субсидию, стипендию; денежную выплату из государственного бюджета; денежную выплату из местного бюджета; от Фонда социального страхования.

В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. К тому же закон защищает собранные данные. И если кто-то ее передаст, например, кредитной организации для обработки потенциальных клиентов или мошенникам – за это придется нести ответственность согласно закону.

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Подобные реестры существуют в различных органах власти и сейчас. Например, уже создали реестр субсидиантов. Разница в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощь от государства. Это упростит процедуру проверки.



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Пожар в Луцке

В Луцком гарнизонном военном госпитале в ночь на 20 сентября произошел серьезный пожар. Огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа. Спасателям пришлось эвакуировать 91 человека. К счастью, обошлось без жертв.

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Масштабный пожар мог случиться из-за короткого замыкания. По крайней мере, такая версия пока является ведущей.



Масштабный пожар в Луцком военном госпитале

По факту инцидента уже открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Причина возгорания и убытки устанавливаются.

Пожар в военном госпитале в Луцке: видео спасателей