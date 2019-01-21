Главные новости 21 января: пожар на судах у Керченского пролива, дебаты в ПАСЕ по Азову

Вблизи Керченского пролива загорелось два судна, шедших под флагом Танзании. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов приняло решение о дебатах с принятием резолюции о последствиях агрессии Кремля против Украины. В Одессе рядом с рестораном "Арт-Шат" прогремел взрыв: это могла быть имитация покушения на застройщика. Такими были главные новости 21 января в Украине и мире.

Смертельный пожар судов у Керченского пролива

Вечером 21 января вблизи Керченского пролива загорелось два судна "Канди" и "Маэстро", которые шли под флагом Танзании. К спасательной операции в РФ привлекли 10 кораблей. На борту "Канди" находилось 17 человек, из них 9 – граждане Турции, 8 – граждане Индии, а на борту "Маэстро" – 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 граждан Индии.

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Пожар на судах вблизи Керченского пролива: смотрите видео

Мы получили информацию, что на одном из двух судов, которые располагались рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар заметили на одном судне, а затем огонь перекинулся на другое,

– отметили в Росморречфлоте.

По последней информации, в результате инцидента погибло по меньшей мере 10 человек, вместе с тем 14 моряков удалось спасти. Судьба семи человек остается неизвестной.



Суда, которые загорелись у Керченского пролива, шли под флагом Танзании

Как пишут российские СМИ, причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности при передаче топлива с одного судна на другое.

Определяющие для Украины дебаты в ПАСЕ

Руководящий орган (Бюро) Парламентской ассамблеи Совета Европы решил 24 января провести дебаты относительно агрессии Кремля на Азове. Также во время мероприятия будет принята соответствующая резолюция, которая будет иметь название "Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

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Известно, что заседание Бюро проходило в закрытом режиме. Однако по данным его участников, подавляющее большинство депутатов поддержали вынесение вопроса в зал в формате "срочных дебатов", что предполагает принятие резолюции.

Окончательное же решение о "срочных дебатах" должен принять сессионный зал, и обычно ее утверждение является формальным.

По словам председателя правления Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергея Тарана, дебаты в ПАСЕ относительно кризиса в Азовском море не означают, что все решится быстро.

В Украине немного инструментов для влияния на ситуацию с захватом Россией наших кораблей и моряков в Керченском проливе. Один из них – дипломатия. С ее помощью мы можем убеждать мировое сообщество о продлении санкций против России, даже если эти санкции не выгодны самому Западу. В вопросе Керченского пролива – так же, поскольку Россия нарушила все возможные нормы международного права,

– отметил эксперт в комментарии 24 канала.

В то же время он отметил, что западные лидеры в этом вопросе проявляют общую позицию, поэтому вполне реально, что произойдет усиление антироссийских санкций.

"Слушания в ПАСЕ не означают, что проблема в Азовском море решится. Это способ продвижения нашей позиции. Мы – не одни в борьбе с Россией. Вообще есть дипломатическая блокада против России. Это и заявления Трампа о невозможности встречи с Путиным, вероятность экономических санкций против российских кораблей. Это задача-максимум. Но, когда об этом говорят западные лидеры, то есть перспектива, что санкции усилят. Плюс увеличение США военной помощи Украине. Кремль отреагирует, особенно в случае, если российские корабли попадут под санкции и РФ начнет терять деньги", – убеждает Таран.

Что такое ПАСЕ Это один из двух главных уставных органов Совета Европы. В его состав входят представители парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении.

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Резонансный взрыв в Одессе

Днем 21 января в Одессе в Ванном переулке близ ресторана "Арт-Шат" прогремел взрыв, в результате чего один человек пострадал, однако от дальнейшей госпитализации отказался.

По информации местного издания "Думская", это могла быть имитация покушения на известного одесского застройщика Олега Невзорова, который собственно проходил мимо заведение со своим знакомым.

Как рассказал начальник полиции Одесской Дмитрий Головин, по предварительным данным, сработало устройство, мощность которого составляет около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.



Место взрыва в Одессе

По его словам, заряжена взрывчатка была или пиротехнической смесью, или порохом. В то же время взрыв был осуществлен радиоуправляемым устройством без поражающего элемента.

Кроме того, главный милиционер Одесской области отметил, что правоохранители имеют несколько рабочих версий относительно взрыва.

"Одна из версий связана с делом жилого комплекса "Золотой берег" – известного в городе долгостроя, на проблеме которого неоднократно подчеркивали общественные активисты", – констатировал руководитель ГУ ЧП в Одесской области.

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Годовщина обороны Донецкого аэропорта

21 января в Украине отметили четвертую годовщину выхода защитников из Донецкого аэропорта. Также состоялось чествование памяти "киборгов" – военных и добровольцев, погибших при защите стратегически важного сооружения.

Заметим, что героическая и кровавая оборона продолжалась 242 дня. Российско-террористические войска рекордно долго не могли выбить оттуда украинскую армию, применяя все имеющееся оружие.

Годовщина выхода "киборгов" из Донецкого аэропорта: история героической обороны

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?

Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых яростных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками, бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибло 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект был полностью разрушен и он был непригодным для обороны.



Оборона терминалов аэропорта продолжалась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

"Киборгам" посвящается