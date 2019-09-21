Главные новости 21 сентября: 9 погибших в ДТП под Одессой и задержания активистов на Львовщине

Под Одессой грузовик столкнулся с маршруткой, погибли девять человек, еще четверо пострадали. Полиция силой разогнала активистов блокировавших вагоны с углем на Львовщине. В кабинете директора ГБР Романа Трубы обнаружили прослушку. В США разгорелся скандал из-за разговора Трампа и иностранного лидера, касавшегося Украины. Такими были главные новости субботы, 21 сентября.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 21 сентября.

Смертельное ДТП на одесской трассе

Под Одессой в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское около 14 часов произошло кровавое ДТП – грузовик столкнулся с маршруткой.

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На момент страшной аварии в ней находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте.

В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, которая ехала в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек

– рассказали в полиции.

Столкновение было настолько сильным, что у микроавтобуса снесло левую часть и он перевернулся. На место сразу прибыли спасатели, им пришлось вытаскивать погибших и пострадавших из маршрутки с помощью гидравлических инструментов.

Смертельное ДТП под Одессой: видео 18+ (Любовь Гордиевская)

Водитель автоцистерны остался жив и смог самостоятельно выбраться из поврежденной кабины. Однако, мужчина сильно хромал.

Водитель выбирается из бензовоза после ДТП маршруткой: смотрите видео

Четырех пострадавших, среди которых и водитель грузовика, с места трагедии забрала скорая. Двоих пассажиров маршрутки прооперировали и они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

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Очевидцы рассказывают, что тела погибших пассажиров забрали с места ДТП только через несколько часов. В их карманах постоянно звонили мобильные телефоны, а на место аварии съезжались люди, которые искали своих родных и близких.

По факту смертельного инцидента правоохранители возбудили уголовное дело – "статья о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".

В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек / фото Одесский курьер 18+, фейсбук

Блокада российского угля и задержания активистов на Львовщине

В селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" Львовской области активисты еще 1 сентября заметили вагоны с надписью "Росийские Железные Дороги". После этого участники боевых действий, шахтеры и жители остановили поезд и начали бессрочную акцию протеста. Возле станции они обустроили небольшой палаточный городок и начали круглосуточное дежурство.

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21 сентября правоохранители силой разогнали участников блокады. Кроме того, они задержали 28 человек, среди которых ветераны АТО и местные шахтеры. В немилость правоохранителей попал и первый командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Его адвокат рассказал, что часть активистов сильно избита.

На Львовщине полиция жестко разогнала активистов, которые блокировали российский уголь: видео

В то же время, в полиции сообщили, что в селе Селец неизвестные блокируют вагоны, загруженные углем. Из-за этого предприятие несет существенные финансовые убытки.

Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку активисты оказывали физическое сопротивление,

– добавили в полиции.

Там также отметили, что во время столкновений с активистами 5 правоохранителей получили телесные повреждения. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу.

Кроме того, полиция уже открыла уголовное производство за блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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Блокада российского угля на Львовщине / фото Нацполиции

Впоследствии Семенченко сообщил, что всех задержанных отпустили. Активисты продолжают держать блокаду.

Всех задержанных удалось вытянуть из полиции. Меня тоже отпустили. Составили протокол за административное правонарушение. Пострадавшим оказана медицинская помощь. И самое главное: прорвать блокаду ни спецназу, ни полиции, ни титушне – не удалось. Сбежалось местное население – отстояли,

– рассказал он.

Местные вышли защищать активистов на "Сосновку": видео

Прослушка в кабинете главы ГБР

В кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы нашли прослушку. Ее профессионально встроили в вентиляцию и заметили во время проветривания помещения.

"В моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких – выясняем, как и то, к кому она приведет", – рассказал Труба.

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В кабинет председателя Бюро расследований приехала следственно-оперативная группа Нацполиции, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Сам Труба предполагает, что прослушивание может быть связано с производствами ГБР, в которых фигурируют политики.

Мне интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением относительно открытия производств, в которых они фигурируют. На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями – да. В том числе, резонансных,

– добавил он.

Заметим, громкие производства ГБР касаются пятого президента Петра Порошенко. Он фигурирует по меньшей мере в 12 делах, которыми занимается Бюро. Во всех делах политик проходит как свидетель, подозрений ему не вручали. Порошенко несколько раз вызывали на допросы, однако не на все политик приходил.

Что известно о делах ГБР в отношении Порошенко?

После одного из допросов Порошенко рассказал, что следователи расспрашивали его о национализации "Приватбанка", захвата Россией украинских моряков возле Керченского пролива, о подписании Минских договоренностей, о судебной реформе и тому подобном.



Также Бюро интересуется отменой в 2016 году решение председателя одного из местных райгосадминистраций Николаевской области о зачислении 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения в земли запаса государственного значения. А также возможным фиктивной продажей завода "Кузница на Рыбальском".

Украинский скандал в США

В Соединенных Штатах разразился громкий скандал из-за жалобы американского разведчика, которую он подал генеральному инспектору. Она касается обещания Дональда Трампа относительно Украины, которую тот дал одному из мировых лидеров во время телефонного разговора. Скорее всего, речь идет о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Эта жалоба рассматривается как серьезное обвинение против президента Трампа после разговора с президенром Украины в июле. И написали ее именно через две недели после этого разговора. После диалога лидеров, Трамп сказал, что отношения стран улучшатся, если Украина таки завершит антикоррупционное расследование,

– отметил журналист The Washington Post Кэрол Ленек.

Американские СМИ пишут, что речь идет о расследовании и открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена Хантера и его роли в украинской газовой компании Burisma.

Компания Burisma – крупнейшая газодобывающая группа в Украине. Членом ее совета директоров был Хантер Байден – сын экс-вице-президента США и главного конкурента Трампа на выборах-2020 Джо Байдена.



Байден-младший будто бы ежемесячно получал по 50 тысяч долларов, не платил налогов и лоббировал скандального владельца компании Николая Злочевского, пока тот скрывается.

Поэтому в Конгрессе обеспокоены, что Трамп пытается давить на Зеленского военной помощью Украины, чтобы тот способствовал проведению расследования по делу Burisma. Оно очернит главного конкурента Трампа до выборов 2020 года, а также будет вмешательством Зеленского в президентскую гонку США.

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Сам Байден требует, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, которое до сих пор подвергается прямому нападению со стороны России, заставляя Украины нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

В то же время Трамп опровергает все обвинения и уже привычно для себя называет их "фейковыми новостями". Президент США убеждает, не выдвигал никаких незаконных требований к украинской власти во время телефонного разговора с Зеленским.

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться подальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование против его сына, или они не получат очень большое количество денег США. Они сфабриковали историю обо мне и замечательном обычном разговоре, который был у меня с новым президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным", – сказал Трамп.

Американский лидер также назвал "полной катастрофой" требование Байдена.

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Дружественность разговора Трампа и Зеленского подтвердил также глава МИД Украины Вадим Пристайко. Однако, он подтвердил, что Украину активно пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на которые надо было иметь довольно серьезные ответы,

– сказал Пристайко.

По его словам, Украина ценит помощь от обеих американских партий, и это позволяет нам гарантировать, что со сменой администрации Белого дома у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США.

Заметим, Украина постоянно получает помощь от США. Накануне нижняя палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая гарантирует выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Военная помощь США Украине за последние годы / инфографика 24 канала

Погода удивит: от заморозков к потеплению

Холодная осень пленила Украину: температура опустилась до +8 +10 градусов, а в Карпатах уже даже выпал первый снег. Однако, потеплению и солнечной погоде – быть!

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21 сентября в Украине почти прошли осадки, а уже 22 сентября придет тепло до +23 градусов. Во всех областях, кроме восточных, будет сухо, очень солнечно, но ветрено. Столбики термометров покажут комфортные +15 +23 градуса. Прохладнее будет только в восточных областях, там возможны дожди.

Несмотря на такую солнечную погоду, синоптики снова прогнозируют в Карпатах заморозки на поверхности грунта до 0 ..-3 градусов. Кроме того, в высокогорье может падать снег.

"22 сентября ночью в Карпатах и на Луганщине сильные заморозки до 0 ..-3 градусов. 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0 ..-3 градусов", – добавили синоптики.