Главные новости 22 ноября: "Приватбанк" не вернут Коломойскому, спасение моряков в Одессе

Водолазы спасли всех моряков танкера "Делфи", потерпевшего крушение в Одессе. Правительство настроено не возвращать "Приватбанк" Игорю Коломойскому. Нардепа Романа Иванисова из-за скандала с судимостью не восстановят во фракции. МВД разрешило фотографироваться на паспорт в головных уборах и очках. Такими были главные новости 22 ноября в Украине и мире.

Главные новости Украины и мира 22 ноября.

О возможности возвращения "Приватбанка" Коломойскому

Международный валютный фонд выдвинул Украине новые требования, без выполнения которых отказывается предоставлять кредит. Речь идет о принятии закона, который бы запретил возвращение банков бывшим владельцам. Так МВФ пытается получить гарантии, что олигарху Игорю Коломойскому не вернут "Приватбанк".

Читайте также: Топ-100 самых дорогих брендов Украины: рейтинг НВ и MPP Consulting

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что Игорь Коломойский не получит снова "Приватбанк", а правительство готово к любому развитию событий. По его словам, дело банка является показательным для Украины и всего мира.

Премьер несколько раз подчеркнул, что олигархи не оказывают политическое влияние на президента Украины Владимира Зеленского.



МВФ выдвинул Украине новые требования / delo.ua

Сейчас законопроекта, который требует МВФ, в Украине нет.

Накануне Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале писал, что принятие такого закона до каникул в МВФ, начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года – под вопросом. У Верховной Рады осталось две сессионные недели в этом году. Последний сессионный день – 20 декабря.

Важно! МВФ в Киеве обсуждает с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования на 5 – 10 миллиардов долларов. Эта программа будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности государства и введение глубоких структурных реформ.

Основное о деле "Приватбанка"

Правительство Украины 18 декабря 2016 года решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов).

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиарда гривен.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.

Об аварии танкера вблизи Одессы

В ночь на 22 ноября в Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался танкер "Делфи" под флагом Молдовы. Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать корабль.



Иванисов не сможет восстановиться в партии "Слуга народа" / 24 канал

Ранее председатель парламенськой фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Иванисов должен добровольно сложить мандат. Если после проверки достоверности инцидента, окажется, что информация ложная, Иванисова могут восстановить.

Что известно о скандале с Иванисовым?В сети появилась информация, что в 90-х действующего парламентария от "Слуги народа" Романа Иванисова осудили за изнасилование девушки неестественным способом. Тогда Роману Иванисову было 17 лет.

Накануне генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что судимость Иванисов якобы погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом. Но потом пресс-служба ГПУ опровергла это заявление и сказала, что информация о подтверждении погашенной судимости Иванисов не является подтвержденной.

Новые стандарты на фото в паспорт

Министерство внутренних дел и Миграционная служба ввели новые стандарты фотографирования на документы. Изменения приняли для того, чтобы учесть интересы и религиозные традиции представителей всех вероисповеданий.

Интересно: Минцифры ищет "лицо" электронных водительских удостоверений

В МВД отмечают, что фото в головном уборе допускается, если лицо носит головной убор в повседневной жизни по религиозным убеждениям.

В головном уборе можно делать фото на паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу и вида на временное или постоянное проживание.

МВД разрешило фотографироваться в

головных уборах;

искусственных предметах;

материалах на основании медицинских показаний (например очки).



МВД разрешило фотографироваться в головных уборах и очках / mvs.gov.ua

В то же время, головные уборы не должны изменять форму отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.