Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания

На Рождественской ярмарке во Львове вспыхнул пожар и прогремели взрывы: пострадали 5 человек. Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП. Российские пранкеры попытались спровоцировать главу ПЦУ митрополита Епифания. В России произошел пожар на шахте: под землей заблокированы люди. Такими были главные новости субботы, 22 декабря, в Украине и мире.

Пожар на Рождественской ярмарке во Львове

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22 декабря в центре Львова вспыхнул пожар: загорелись палатки на Рождественской ярмарке возле Оперного театра. Также люди слышали взрывы, – скорее всего разорвало несколько газовых баллонов. Огонь удалось ликвидировать.

В результате инцидента пострадало четверо работников ярмарки, часть сейчас находится в ожоговом отделении Клинической больницы №8 города Львова. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации. Позже в больницу обратилась еще один пострадавший, его тоже госпитализировали.

Все пять человек имеют ожоги различных частей тела. Два человека госпитализированы в реанимационное отделение в связи с тяжестью состояния, трое госпитализированы в ожоговое отделение,

– рассказал начальник управления здравоохранения ЛГС Владимир Зуб.

Также он уточнил, что одному из пострадавших, который находится в реанимации, 50 лет.

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"Остальные – молодые люди, примерно 22-25 лет. Все четверо были (на ярмарке – 24 канал) во время выполнения каких-то работ и получили производственную травму. О пятом человеке получил информацию в телефонном режиме, что он самостоятельно обратился", – заметил начальник управления здравоохранения ЛГС.

Кроме того, комиссия Львовского городского совета по чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном прекращении работы всех ярмарок города.

Комиссия приняла решение приостановить работу ярмарок на время работы районных комиссий по обследованию. Они должны до 17:00 23 декабря обследовать ярмарки на наличие газового оборудования и проверить состояние их противопожарной безопасности,

– сообщили там.

Решение о возобновлении работы ярмарок примут после обследования.

Отметим, что полиция уже открыла уголовное производство по факту этого инцидента. Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания, а также проводят досудебное расследование.

Смотрите видео: момент взрыва на Рождественской ярмарке во Львове

Добавим, что впоследствии стало известно, что спасать людей, пострадавших от пожара, бросился 24-летний мужчина в военной форме. Это герой боев за Авдеевку старший солдат Андрей Алямский.

К пострадавшим подбежал юноша в военной форме и начал оказывать первую домедицинскую помощь, разговаривать с ними, шутить, чтобы не теряли сознание,

– отметили в пресс-службе Минобороны.

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна указать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которого находится за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины", который Верховная Рада приняла 20 декабря.

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"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать... то ли к новой автокефальной Православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", – отметил Порошенко.

По словам президента, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять. Реализация закона даст гражданам всю полноту информации,

– добавил гарант.