Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
На Рождественской ярмарке во Львове вспыхнул пожар и прогремели взрывы: пострадали 5 человек. Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП. Российские пранкеры попытались спровоцировать главу ПЦУ митрополита Епифания. В России произошел пожар на шахте: под землей заблокированы люди. Такими были главные новости субботы, 22 декабря, в Украине и мире.
Пожар на Рождественской ярмарке во Львове
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22 декабря в центре Львова вспыхнул пожар: загорелись палатки на Рождественской ярмарке возле Оперного театра. Также люди слышали взрывы, – скорее всего разорвало несколько газовых баллонов. Огонь удалось ликвидировать.
В результате инцидента пострадало четверо работников ярмарки, часть сейчас находится в ожоговом отделении Клинической больницы №8 города Львова. Двое из них в тяжелом состоянии в реанимации. Позже в больницу обратилась еще один пострадавший, его тоже госпитализировали.
Все пять человек имеют ожоги различных частей тела. Два человека госпитализированы в реанимационное отделение в связи с тяжестью состояния, трое госпитализированы в ожоговое отделение,
– рассказал начальник управления здравоохранения ЛГС Владимир Зуб.
Также он уточнил, что одному из пострадавших, который находится в реанимации, 50 лет.
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"Остальные – молодые люди, примерно 22-25 лет. Все четверо были (на ярмарке – 24 канал) во время выполнения каких-то работ и получили производственную травму. О пятом человеке получил информацию в телефонном режиме, что он самостоятельно обратился", – заметил начальник управления здравоохранения ЛГС.
Кроме того, комиссия Львовского городского совета по чрезвычайным ситуациям приняла решение о временном прекращении работы всех ярмарок города.
Комиссия приняла решение приостановить работу ярмарок на время работы районных комиссий по обследованию. Они должны до 17:00 23 декабря обследовать ярмарки на наличие газового оборудования и проверить состояние их противопожарной безопасности,
– сообщили там.
Решение о возобновлении работы ярмарок примут после обследования.
Отметим, что полиция уже открыла уголовное производство по факту этого инцидента. Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания, а также проводят досудебное расследование.
Смотрите видео: момент взрыва на Рождественской ярмарке во Львове
Добавим, что впоследствии стало известно, что спасать людей, пострадавших от пожара, бросился 24-летний мужчина в военной форме. Это герой боев за Авдеевку старший солдат Андрей Алямский.
К пострадавшим подбежал юноша в военной форме и начал оказывать первую домедицинскую помощь, разговаривать с ними, шутить, чтобы не теряли сознание,
– отметили в пресс-службе Минобороны.
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна указать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
Речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которого находится за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, которая осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины", который Верховная Рада приняла 20 декабря.
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"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать... то ли к новой автокефальной Православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", – отметил Порошенко.
По словам президента, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.
Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять. Реализация закона даст гражданам всю полноту информации,
– добавил гарант.
Российские пранкеры пытались спровоцировать главу ПЦУ
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Российские спецслужбы через пранкеров попытались совершить информационную провокацию против предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.
Они позвонили Епифанию от имени депутата Европейского парламента Дэвида Макалистера якобы для того, чтобы поздравить митрополита с новой должностью. Однако на самом деле попытались его спровоцировать.
21 декабря 2018 года был совершен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского Парламента. Постепенно во время разговора начали раздаваться провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и т. п,
– сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что митрополит Епифаний во время разговора выразил те же мысли, что и во всех публичных выступлениях. А когда понял, что его "разыгрывают", завершил разговор.
В ПЦУ подчеркнули, что это не первая попытка российских спецслужб навредить репутации духовенства украинской церкви.
"Раньше подобного рода провокации, организованные российскими спецслужбами, происходили неоднократно. Из опыта известно, что, не получив каких-то выгодных для себя ответов во время разговора, провокаторы осуществляют монтаж записи, компонуя отдельные слова и фразы. Поэтому в случае, когда в медиа появятся фрагменты разговора, аудитория должна учитывать вышесказанное и не доверять им", – подытожили в ПЦУ.
Пожар на российской шахте: 9 горняков заблокированы под землей
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В российском городе Соликамск, в Пермском крае, на руднике "Уралкалия" произошел пожар. Возгорание возникло на отметке в 340 метров под землей. 9 горняков в результате инцидента остаются заблокированными под землей.
Пожар возник на отметке 340 метров. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих,
– сообщил источник информагентства.
В шахте наблюдается сильное задымление. Известно, что в момент возникновения пожара в шахте велись работы по бетонированию, ими занималась подрядная организация.
Сейчас российские спасатели пытаются установить судьбу девяти рабочих, с которыми уже 10 часов отсутствует связь.
Пожар на российской шахте
"Спасатели пока не могут добраться к девяти людям. Им надо преодолеть 10 метров. Но в шахте высокая температура и сильное задымление. Связи с рабочими нет", – сообщили в российском МЧС.
Известно, что операция по спасению заблокированных горняков не будет прекращаться с наступлением ночи. В районе ее проведения дежурят девять "скорых", а городские реанимации – наготове.
"Щедрик" в Виндзорском замке
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Королевская семья продолжает покорять британцев яркими рождественскими сюрпризами. На днях в часовне Святого Георгия, где венчаются все потомки Елизаветы II, спели англоязычную версию песни "Щедрик".
Композицию легендарного Николая Леонтовича спел мужской хор.
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