Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу объявят приговор по делу о государственной измене. В Украине бушевала непогода, которая привела к ряду аварии и задержек авиарейсов. Ситуация с заболеваемостью корью в Украине грозит эпидемией. Такими были новости 23 января в Украине.

Приговор Януковичу

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене, объявят приговор утром 24 января. Соответствующее судебное слушание состоится в Оболонском райсуде Киева.

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Януковича обвиняют в пособничестве в умышленных действиях, совершенных для изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Адвокаты экс-президента отреагировали на сообщение о том, что Януковичу уже вот-вот объявят приговор. Так, адвокат экс-президента Александр Горошинский утверждает, что Оболонский райсуд Киева нарушил закон, поскольку не вовремя сообщил защитникам Януковича о судебном заседании. Поэтому, по словам адвокатов, Янукович не явится в суд ни лично, ни через видеосвязь.

Непогода в Украине

Украину накрыли сильные снегопады. Самая сложная ситуация возникла в центре и на юге страны. Большое количество снега вызвало пробки и транспортные коллапсы в Киеве, Виннице, Черкасской и Житомирской области. На некоторых трассах из-за снежных заносов машины вытаскивали спасатели. Так, только за полсуток 23 января в полицию поступило 851 сообщение о ДТП.

Сильно пострадал от непогоды Киев. В столице из-за снега усложнилось движение на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе. Многих водителей это заставило оставить машину дома и пересесть на общественный транспорт. Также ограничили движение грузовиков, в частности, на въезде в Киев и на отдельных участках дорог общего пользования Киевской области.



Непогода в Киеве

В аэропорту "Борисполь" большинство рейсов пришлось отменить, много самолетов кружили над аэропортом в ожидании, пока почистят взлетные полосы. Сейчас аэропорты Киева работают в обычном режиме.

Из-за непогоды "Новая почта" и "Укрпочта" предупредили клиентов о возможном увеличении срока доставки посылок.

Также замело Карпаты, где сохраняется опасность схода лавин.

Опасность от кори растет

В Украине продолжает расти число заболевших корью. Так, в Министерстве здравоохранения задумываются над объявлением епидепии. К концу недели комиссия должна принять соответствующее решение.

Так, во Львове 5 младенцев заболели корью сразу после рождения. У новорожденных мгновенно возникло осложнение, а именно пневмония. Известно, что дети заразились корью от больных матерей, которые заболели еще во время родов.

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Когда есть эпидемия, тогда имеем больше полномочий, чтобы расширить перечень людей, которым будут предоставят бесплатную вакцину – чтобы они имели доступ к качественным вакцинам, которые уже закуплены государством,

– пояснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Что надо знать о кори: смотрите видео

Количество больных корью неуклонно растет и в Одесской области. "Учебы нет, у нас карантин", – с такими словами 23 января в школы и садики не пустили детей в поселке Шевченково. Еще три дня назад детей с диагнозом "корь" было всего 14, теперь их уже почти полсотни.

Очередную вспышка инфекции зафиксировали и в одной из школ-интернатов в Николаеве. Здесь заболело 9 воспитанников и 3 работников учреждения.

Плохой ситуация остается на Львовщине. Ульяна Супрун сообщила, что Минздрав там начинает спецоперацию, чтобы вакцинировать почти 29 тысяч детей.

Инцидент на съезде партии Тимошенко

22 января Юлия Тимошенко на съезде своей партии "Батькивщина" объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. На мероприятии присутствовали аниматоры, которые показывали людям, когда нужно выражать эмоции и аплодировать. Об этом свидетельствуют видео в соцсетях, которые опубликовали участники съезда.

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На одном из видео слышно, как девушка отдает указание другим аниматорам: "Заставлять людей хлопать. Быстро!".

Также организаторы мероприятия раздавали людям флаги Украины.

Смотрите видео со съезда партии "Батькивщина", которые опубликовали участники мероприятия: