00:09
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу

      13 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 23 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 22 января в Украине / Коллаж 24 канала

      Экс-президенту Украины Виктору Януковичу объявят приговор по делу о государственной измене. В Украине бушевала непогода, которая привела к ряду аварии и задержек авиарейсов. Ситуация с заболеваемостью корью в Украине грозит эпидемией. Такими были новости 23 января в Украине.

      Приговор Януковичу

      Экс-президенту Украины Виктору Януковичу, которого подозревают в государственной измене, объявят приговор утром 24 января. Соответствующее судебное слушание состоится в Оболонском райсуде Киева.

      Читайте также: Женщины Януковича: кто на самом деле был первой леди президента-беглеца

      Януковича обвиняют в пособничестве в умышленных действиях, совершенных для изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

      Адвокаты экс-президента отреагировали на сообщение о том, что Януковичу уже вот-вот объявят приговор. Так, адвокат экс-президента Александр Горошинский утверждает, что Оболонский райсуд Киева нарушил закон, поскольку не вовремя сообщил защитникам Януковича о судебном заседании. Поэтому, по словам адвокатов, Янукович не явится в суд ни лично, ни через видеосвязь.

      Непогода в Украине

      Украину накрыли сильные снегопады. Самая сложная ситуация возникла в центре и на юге страны. Большое количество снега вызвало пробки и транспортные коллапсы в Киеве, Виннице, Черкасской и Житомирской области. На некоторых трассах из-за снежных заносов машины вытаскивали спасатели. Так, только за полсуток 23 января в полицию поступило 851 сообщение о ДТП.

      Сильно пострадал от непогоды Киев. В столице из-за снега усложнилось движение на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе. Многих водителей это заставило оставить машину дома и пересесть на общественный транспорт. Также ограничили движение грузовиков, в частности, на въезде в Киев и на отдельных участках дорог общего пользования Киевской области.

      Київ негода снігопад
      Непогода в Киеве

      В аэропорту "Борисполь" большинство рейсов пришлось отменить, много самолетов кружили над аэропортом в ожидании, пока почистят взлетные полосы. Сейчас аэропорты Киева работают в обычном режиме.

      Из-за непогоды "Новая почта" и "Укрпочта" предупредили клиентов о возможном увеличении срока доставки посылок.

      Также замело Карпаты, где сохраняется опасность схода лавин.

      Опасность от кори растет

      В Украине продолжает расти число заболевших корью. Так, в Министерстве здравоохранения задумываются над объявлением епидепии. К концу недели комиссия должна принять соответствующее решение.

      Так, во Львове 5 младенцев заболели корью сразу после рождения. У новорожденных мгновенно возникло осложнение, а именно пневмония. Известно, что дети заразились корью от больных матерей, которые заболели еще во время родов.

      Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

      Когда есть эпидемия, тогда имеем больше полномочий, чтобы расширить перечень людей, которым будут предоставят бесплатную вакцину – чтобы они имели доступ к качественным вакцинам, которые уже закуплены государством,
      пояснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

      Что надо знать о кори: смотрите видео

       

      Количество больных корью неуклонно растет и в Одесской области. "Учебы нет, у нас карантин", – с такими словами 23 января в школы и садики не пустили детей в поселке Шевченково. Еще три дня назад детей с диагнозом "корь" было всего 14, теперь их уже почти полсотни.

      Очередную вспышка инфекции зафиксировали и в одной из школ-интернатов в Николаеве. Здесь заболело 9 воспитанников и 3 работников учреждения.

      Плохой ситуация остается на Львовщине. Ульяна Супрун сообщила, что Минздрав там начинает спецоперацию, чтобы вакцинировать почти 29 тысяч детей.

      Инцидент на съезде партии Тимошенко

      22 января Юлия Тимошенко на съезде своей партии "Батькивщина" объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. На мероприятии присутствовали аниматоры, которые показывали людям, когда нужно выражать эмоции и аплодировать. Об этом свидетельствуют видео в соцсетях, которые опубликовали участники съезда.

      Читайте также: У Тимошенко похвастались агитационным фильмом с Пауло Коэльо: тот ничего об этом не знал

      На одном из видео слышно, как девушка отдает указание другим аниматорам: "Заставлять людей хлопать. Быстро!".

      Также организаторы мероприятия раздавали людям флаги Украины.

      Смотрите видео со съезда партии "Батькивщина", которые опубликовали участники мероприятия:

      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Здоровье Корь Виктор Янукович Снег в Украине Новости Киева Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      сегодня , 00:00 Главные новости 23 января: непогода и корь в Украине, приговор Януковичу
      13
      Собака-морячка, которая не предала Украину
      23 января , 22:05 Собака-морячка, которая не предала Украину
      Повернись живим 1989
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4472
      Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      23 января , 20:30 Київ у полоні негоди: де була снігоприбиральна техніка?
      Артем Овдієнко 2199
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      23 января , 20:03 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
      Ірина Полицька 146910
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Кандидаты в мэры Киева: политическое прошлое в инфографике
       20 октября 2015 , 19:50
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Экс-тренер сборной Украины прокомментировал скандальное заявление Хацкевича о том, что Шахтер – не украинский клуб
       7 августа 2018 , 17:03
      Игрок сборной Украины забил очередные голы в Европе (видео)
       31 октября 2018 , 23:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук