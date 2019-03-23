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      Главные новости 23 марта: новый протест Нацкорпуса в Киеве, Гриценко видит Садового премьером

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      Новости Украины сегодня 23 марта 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 23 марта в Украине / Коллаж 24 канала

      "Национальный корпус" в очередной раз устроил пикет в Киеве: с настоящими свиньями, похоронными венками и требованиями к президенту. Анатолий Гриценко заявил, что видит премьером Андрея Садового, если сам станет президентом. Украинский лоукостер SkyUp начал продажу билетов на новые рейсы из аэропортов Запорожья и Харькова. Такими были главные новости 23 марта в Украине.

      Митинг "Нацкорпуса"

      Члены и сторонники партии "Национальный корпус" и "Нацдружин" снова требовали в Киеве наказания для виновных в хищениях в "Укроборонпроме". По данным полиции, участие в митинге приняли до 5 тысяч людей, а также немало правоохранителей с серьезной амуницией и техникой. Журналисты 24 канала пытались поговорить с участниками акции, однако они имели четкий приказ не общаться со СМИ.

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      Зато охотно общались с прохожими неизвестные люди в состоянии алкогольного опьянения и внешне похожие на бездомных. В "Нацкорпусе" открестились от этих людей и назвали их присутствие на акции проплаченным.

      В рамках акции "Нацкорпуса" ее участники выпустили возле Житнего рынка столицы около 20 настоящих свиней. На спинах животных были надписи с именами украинских политиков, в частности – президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана.

      Во время митинга его участники направились к Администрации Президента с криками "Вместе и до конца" и "Один на всех и все за одного". Параллельно с колонной двигались полиция коммуникации и работники службы спасения.

      Свои требования к президенту протестующие передали через заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. Однако одними только требованиями "Нацкорпус" не ограничился, с собой взяли также похоронные венки.

      "Сегодня на Банковую мы принесли похоронные венки, символизирующие политику режима Порошенко. Констатируем, что нынешняя власть убивает Украину, позволяя "свинарчукам" безнаказанно грабить нашу страну, тем самым уничтожая ее изнутри", – объяснили активисты.

      Под конец акции перед Администрацией Президента выставили манекен с отрубленными руками и фотографией экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Он фигурирует в расследовании журналистов о коррупционных сделках в оборонной сфере. Митинг завершился мирно, без столкновений и нарушений.

      Гриценко видит премьером Садового

      Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко заявил, что поддерживает кандидатуру лидера "Самопомочи", мэра Львова Андрея Садового на должность премьер-министра Украины.

      Меня часто спрашивали, кого я хотел бы видеть на посту премьер-министра Украины. Я хотел бы видеть Садового Андрея Ивановича, и я поддерживаю эту кандидатуру. Я уверен, что этот человек сделает достойное дело – теперь уже в общегосударственном масштабе,
      – сказал Гриценко 23 марта на митинге во Львове.

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      Политик объяснил, что Садовый знает экономику, социальную сферу, и что у людей наболело.

      Гриценко Садовий прем'єр-міністр

      Анатолий Гриценко и Андрей Садовый

      "Я помогу ему (Садовому). У нас не будет конфликта между президентской вертикалью и правительственной. Мы получим большинство в парламенте. Мы сделаем это трудное дело", – заверил Гриценко.

      В начале марта Садовый снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Гриценко. А 7 марта политики объявили об объединении усилий на выборах. Они даже подписали для этого соглашение, где единственное условие для Гриценко – быть честным в должности президента, если он победит на выборах.

      Новые рейсы SkyUp

      Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp начала продавать билеты на новые рейсы из аэропортов Запорожья и Харькова. Уже с конца мая украинцы смогут летать из Запорожья в Барселону, а из Харькова – в Барселону, Ларнаку, Римини и Кутаиси.

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      Авиарейсы из Запорожья

      Первые рейсы Запорожье – Барселона запланированы на 25 мая. Цены на билеты стартуют от 2864 гривен, но в день запуска рейса придется заплатить 3273 гривны в одно направление. Полеты будут проходить два раза в неделю – по средам и субботам.

      Авиарейсы из Харькова

      Первый рейс Харьков – Барселона также стартует с 25 мая и будет курсировать по средам и субботам. Цены стартуют от 3013 гривен в одну сторону.

      Рейсы Харьков – Ларнака – с 30 мая по четвергам, цена – от 2346 гривен;

      Харьков – Римини – со 2 июня по воскресеньям, цена – от 2617 гривен;

      Харьков – Кутаиси – со 2 июня по вторникам и пятницам, цены – от 2210 гривен.

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      Теги: Новости Украины авиация Новости политики Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко Андрей Садовой SkyUp Администрация Президента Коррупционные схемы в Укроборонпроме Протесты Национальный корпус Новости Киева
      Источник: 24 канал
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