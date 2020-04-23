Главные новости 23 апреля: неутешительный прогноз от НБУ, бензин подешевеет на 10-15%
Нацбанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине. В НБУ прогнозируют падение цены бензина на 10-15%. "Мрия" доставила в Украину груз из Китая, который может побить мировой рекорд. В Украине уже 7 170 случаев коронавируса. Такими были главные новости четверга, 23 апреля.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 23 апреля:
Падение украинской экономики в 2020 году
Актуально Что будет с украинской экономикой, сколько будет стоить доллар после коронавируса: прогноз правительства
Нацбанк ухудшил оценку динамики реального роста ВВП Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения.
В НБУ говорят, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет краткосрочным, но достаточно сильным. Карантин уже сократил деловую активность, потребление и занятость населения. В то же время уменьшение глобального спроса также ограничивает возможности экспорта страны.
НБУ уточняет, что его новый прогноз номинального ВВП на этот год составляет 3,97 триллиона гривен, а было 4,29 триллиона гривен. На следующий 2022 год – 4,36 триллиона гривен, а было 4,68 триллиона гривен при инфляции соответственно 6% (4,8%) и 5% (5%).
Обратите внимание! Правительство прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 4,8%, тогда как МВФ – на 7,7% в 2020 году с последующим восстановлением на 3,6% в 2021 году.
Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.
Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.
На это будет влиять:
- мягкая фискальная и монетарная политика;
- увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса;
- меры Национального банка по поддержке банковской системы.
Что будет с ценами
Нацбанк уверяет, что инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона. Удерживать ее на таком уровне поможет:
- взвешенная монетарная политика Национального банка;
- сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности.
Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, поэтому это помешает росту инфляции выше целевого уровня в текущем году.
Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители. В то же время ускорение инфляции с текущих показателей состоится прежде всего вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны.
Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются.
Важно! Правительство Украины на 2020 год повысило прогноз инфляции с 5,5% до 11,6%, тогда как МВФ ожидает ее на уровне 4,5% с ростом до 7,2% в следующем году.
Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала
Цены на бензин стремительно падают
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В Украине стремительно падает цена на бензин и дизельное топливо. Эксперты утверждают, что таких цен не было с 2014 года и стоит ожидать значительного удешевления цен на заправках. Крупнейшие сети АЗС в Украине уже начали медленно снижать цены.
Сколько стоит бензин
- Стоимость дизеля в мелком опте сейчас ниже 14 гривен за литр, в крупном опте – ниже 17 тысяч гривен за тонну. Заметно подешевел и бензин.
- Так, по информации консалтинговой компании "А-95", оптовые цены на дизельное топливо не были такими низкими четыре года подряд. Популярный А-92 в мелком опте стоит ниже 13 гривен за литр.
- Эксперты утверждают, что таких цен не было с 2014 года.
- В то же время литр бензина А-95 стоит 14,2 гривны.
- Сегодня оптовые цены значительно меньше розничных и такая разница может быть 6 и более гривен на литр. Некоторые специалисты считают, что розничные цены на бензин могут опуститься до уровня 17-18 гривен за литр на автомобильных заправках.
- Одни из крупнейших сетей заправочных станций ОККО, WOG и Glusco уже 23 апреля снизили цены на топливо. На 50 копеек подешевели А-95, А-92 и дизельное топливо. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях ОККО и WOG опустились до 24,49 гривны за литр, на бензин А-95 – до 25,49 гривны за литр.
- Сеть Glusco снизила стоимость сразу на 1 гривну. Бензин А-92 и дизтопливо в этой сети продают по 21,95 гривны за литр, А-95 – по 22,95.
Аналитики считают, что цены на бензин и дизельное топливо снизились благодаря уменьшению стоимости нефти и за счет увеличенной предложения горючего.
Прогноз НБУ и аналитиков
- По итогам 2020 года бензин будет стоить на 10-15% дешевле, прогнозирует Национальный банк.
- АЗС реагируют на изменение цены нефти через 1-2 месяца. То есть существенного снижения цен уже в этом месяце ждать не стоит. Эксперт рынка Александр Киримов в комментарии сайту 24 канал прогнозирует самую низкую цену в мае.
- Такая задержка связана с тем, что импортеры топлива в Украине имеют законтрактованные объемы по цене день назад или месяц назад и они сначала должны продать дороже объем топлива.
- И если цены на бензин опустятся, то к этому не стоит привыкать. Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 10% суточного потребления по миру. И через некоторое время (2-3 месяца), если страны будут придерживаться этих ограничений, спрос и предложение выровняются, а цены на нефть развернутся и начнут расти.
- Курс гривны влияет на стоимость бензина, потому что Украина закупает как бензин, так и нефть, которые привязаны к иностранной валюте, а также акциз на бензин установлен в евро. Однако удешевление гривны нивелировалось падением цен на нефть.
Обратите внимание! Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть упал на примерно 20 миллионов баррелей в день. Цены на нефть побили 20-летние рекорды. Такое падение цен прежде всего угрожает американским компаниям, которые производят дорогую нефть.
Ситуация с нефтью / Инфографика 24 канала
"Мрия" доставила груз
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Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая, который по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса. Самолет встречал лично Президент Украины Владимир Зеленский.
Что привезли из Китая
- "Мрия" доставила в Украину 12 миллионов масок, 260 тысяч защитных очков и 100 тысяч защитных костюмов.
- Через неделю "Мрия" выполнит еще один рейс для доставки груза в Украину.
- Стоимость рейса составляет до 1 миллиона долларов.
Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец рассказал об объеме груза:
- вес – 103 тонны;
- объем – 1 300 кубометров.
Обратите внимание! Представители "Антонова" сообщили президенту, что на сегодня "в металле" есть второй самолет, похожий на Ан-225. Достройку его еще в 2012 году оценивали в 460 миллионов долларов со старыми аналоговыми технологиями. Сейчас для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.
Реакция Зеленского
Зеленский в своем новом видеообращении напомнил, что украинцы часто забывают, что имеют кем и чем гордиться, а это – неправильно.
Так, украинская "Мрия" совершила уже несколько вылетов и передала свыше 2 тысяч тонн различных грузов в США, страны Европы и Ближнего Востока. Так Украина помогает миру бороться с COVID-19 и это признают в других странах.
Самолеты "Антонова" в борьбе с пандемией
- Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" в ближайшее время проведут минимум 11 рейсов, чтобы доставить в США медсредства.
- 18 апреля Ан-225 "Мрия" доставил во Францию медоборудование из Китая.
- 14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.
- 8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Данию медсредства.
- 8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов.
- 25 марта Ан-124 "Руслан" доставил в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус.
Смотрите видео прибытия "Мрии":
Хроника коронавируса: последние новости Украины и мира
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Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 7 170 случаев COVID-19. Из них 578 за последние сутки – это антирекорд Украины от начала эпидемии. Такую большую цифру связывают с массовыми нарушениями карантина на Вербное воскресенье и Пасху.
- 187 человек умерли от коронавируса: 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 504 человека выздоровели.
- Коронавирус подтвердили у 1 368 медиков в Украине. Из-за такого большого количества всех медиков, которые контактируют с больными COVID-19, будут тестировать каждые 5 дней.
- В Вооруженных силах Украины подтвердили 46 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. Шестеро уже выздоровели.
- За границей от COVID-19 лечатся 150 украинцев. 56 наших граждан выздоровели, 7 умерли.
Возвращение украинских медиков из Италии
После почти трех недель работы в больницах Италии украинские врачи 23 апреля вернулись домой. Медики помогали своим итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.
По словам самих врачей, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от местных жителей. Люди узнавали их на улицах и в супермаркетах. Они благодарили медиков за то, что те откликнулись и помогают.
Благодарность выразили и монахини монастыря Святой Кьяри. Они написали на адрес посольства письмо.
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо также поблагодарил украинских врачей за помощь в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что Италия никогда не забудет о помощи.
После возвращения в Украину медики рассказали, что в Италии на равных работали с местными медиками. Общались с ними на латыни, а работали по графику 6 часов утром, 6 часов вечером или 12 часов ночью.
Еще один врач рассказал, что разница с Украиной была ощутима еще на подлете к Италии. Мол, там полностью пустые дороги, а машин практически не было.
Украинские врачи вылетают домой из Италии / Фото Евгения Перелыгина
Что известно о поездке украинских врачей в Италию?4 апреля 20 медиков полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19 и набираться от них опыта в лечении коронавирус. Украинских врачей отправили самолетом Нацгвардии Ан-74. Они находились в регионе Марке. Сначала они должны были пробыть в Италии 14 дней, однако впоследствии срок немного продлили.
Какова ситуация с коронавирусом в мире
- В мире подтверждено 2 666 071 случаев COVID-19. 187 505 человек умерли от коронавирус, 735 367 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (854 573), Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (159 877) и Германия (151 195).
- США готовятся ко второй волне эпидемии осенью. Трамп считает, что она будет слабее, чем первая. Штаты перестали выдавать Green Card иностранцам – чтобы американские безработные имели больше шансов трудоустроиться после карантина.
- Ангела Меркель убеждена, что мы находимся лишь в начале пандемии и нам придется жить с ней долго. Болезнь остановит только вакцина. В Германии третий день подряд растет число новых случаев. Подтверждают слова Меркель и в ВОЗ: COVID-19 еще долго будут циркулировать в мире, а большинство стран находятся на ранних стадиях борьбы с пандемией.
- Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение из-за коронавирус. Он продлится до 9 мая. Напомним, испанские курорты в этом году будут закрыты для иностранцев.
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