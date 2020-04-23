Главные новости 23 апреля: неутешительный прогноз от НБУ, бензин подешевеет на 10-15%

Нацбанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине. В НБУ прогнозируют падение цены бензина на 10-15%. "Мрия" доставила в Украину груз из Китая, который может побить мировой рекорд. В Украине уже 7 170 случаев коронавируса. Такими были главные новости четверга, 23 апреля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 23 апреля:​

Падение украинской экономики в 2020 году

Актуально Что будет с украинской экономикой, сколько будет стоить доллар после коронавируса: прогноз правительства

Нацбанк ухудшил оценку динамики реального роста ВВП Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения.

В НБУ говорят, что негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет краткосрочным, но достаточно сильным. Карантин уже сократил деловую активность, потребление и занятость населения. В то же время уменьшение глобального спроса также ограничивает возможности экспорта страны.

НБУ уточняет, что его новый прогноз номинального ВВП на этот год составляет 3,97 триллиона гривен, а было 4,29 триллиона гривен. На следующий 2022 год – 4,36 триллиона гривен, а было 4,68 триллиона гривен при инфляции соответственно 6% (4,8%) и 5% (5%).

Обратите внимание! Правительство прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 4,8%, тогда как МВФ – на 7,7% в 2020 году с последующим восстановлением на 3,6% в 2021 году.

Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

На это будет влиять:

мягкая фискальная и монетарная политика;

увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса;

меры Национального банка по поддержке банковской системы.

Что будет с ценами

Нацбанк уверяет, что инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона. Удерживать ее на таком уровне поможет:

взвешенная монетарная политика Национального банка;

сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности.

Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, поэтому это помешает росту инфляции выше целевого уровня в текущем году.

Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители. В то же время ускорение инфляции с текущих показателей состоится прежде всего вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны.

Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются.

Важно! Правительство Украины на 2020 год повысило прогноз инфляции с 5,5% до 11,6%, тогда как МВФ ожидает ее на уровне 4,5% с ростом до 7,2% в следующем году.



Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

Цены на бензин стремительно падают

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В Украине стремительно падает цена на бензин и дизельное топливо. Эксперты утверждают, что таких цен не было с 2014 года и стоит ожидать значительного удешевления цен на заправках. Крупнейшие сети АЗС в Украине уже начали медленно снижать цены.

Сколько стоит бензин

Стоимость дизеля в мелком опте сейчас ниже 14 гривен за литр, в крупном опте – ниже 17 тысяч гривен за тонну. Заметно подешевел и бензин.

Так, по информации консалтинговой компании "А-95", оптовые цены на дизельное топливо не были такими низкими четыре года подряд. Популярный А-92 в мелком опте стоит ниже 13 гривен за литр.

Эксперты утверждают, что таких цен не было с 2014 года.

В то же время литр бензина А-95 стоит 14,2 гривны.

Сегодня оптовые цены значительно меньше розничных и такая разница может быть 6 и более гривен на литр. Некоторые специалисты считают, что розничные цены на бензин могут опуститься до уровня 17-18 гривен за литр на автомобильных заправках.

Одни из крупнейших сетей заправочных станций ОККО, WOG и Glusco уже 23 апреля снизили цены на топливо. На 50 копеек подешевели А-95, А-92 и дизельное топливо. Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях ОККО и WOG опустились до 24,49 гривны за литр, на бензин А-95 – до 25,49 гривны за литр.

Сеть Glusco снизила стоимость сразу на 1 гривну. Бензин А-92 и дизтопливо в этой сети продают по 21,95 гривны за литр, А-95 – по 22,95.

Аналитики считают, что цены на бензин и дизельное топливо снизились благодаря уменьшению стоимости нефти и за счет увеличенной предложения горючего.

Прогноз НБУ и аналитиков

По итогам 2020 года бензин будет стоить на 10-15% дешевле, прогнозирует Национальный банк.

АЗС реагируют на изменение цены нефти через 1-2 месяца. То есть существенного снижения цен уже в этом месяце ждать не стоит. Эксперт рынка Александр Киримов в комментарии сайту 24 канал прогнозирует самую низкую цену в мае.

Такая задержка связана с тем, что импортеры топлива в Украине имеют законтрактованные объемы по цене день назад или месяц назад и они сначала должны продать дороже объем топлива.

И если цены на бензин опустятся, то к этому не стоит привыкать. Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это примерно 10% суточного потребления по миру. И через некоторое время (2-3 месяца), если страны будут придерживаться этих ограничений, спрос и предложение выровняются, а цены на нефть развернутся и начнут расти.

Курс гривны влияет на стоимость бензина, потому что Украина закупает как бензин, так и нефть, которые привязаны к иностранной валюте, а также акциз на бензин установлен в евро. Однако удешевление гривны нивелировалось падением цен на нефть.

Обратите внимание! Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть упал на примерно 20 миллионов баррелей в день. Цены на нефть побили 20-летние рекорды. Такое падение цен прежде всего угрожает американским компаниям, которые производят дорогую нефть.



Ситуация с нефтью / Инфографика 24 канала

"Мрия" доставила груз

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Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая, который по объему претендует на Книгу рекордов Гиннеса. Самолет встречал лично Президент Украины Владимир Зеленский.

Что привезли из Китая

"Мрия" доставила в Украину 12 миллионов масок, 260 тысяч защитных очков и 100 тысяч защитных костюмов.

Через неделю "Мрия" выполнит еще один рейс для доставки груза в Украину.

Стоимость рейса составляет до 1 миллиона долларов.

Президент госпредприятия "Антонов" Александр Донец рассказал об объеме груза:

вес – 103 тонны;

объем – 1 300 кубометров.

Обратите внимание! Представители "Антонова" сообщили президенту, что на сегодня "в металле" есть второй самолет, похожий на Ан-225. Достройку его еще в 2012 году оценивали в 460 миллионов долларов со старыми аналоговыми технологиями. Сейчас для грузовых перевозок его достраивать нецелесообразно.

Реакция Зеленского

Зеленский в своем новом видеообращении напомнил, что украинцы часто забывают, что имеют кем и чем гордиться, а это – неправильно.

Так, украинская "Мрия" совершила уже несколько вылетов и передала свыше 2 тысяч тонн различных грузов в США, страны Европы и Ближнего Востока. Так Украина помогает миру бороться с COVID-19 и это признают в других странах.

Самолеты "Антонова" в борьбе с пандемией

Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан" в ближайшее время проведут минимум 11 рейсов, чтобы доставить в США медсредства.

18 апреля Ан-225 "Мрия" доставил во Францию медоборудование из Китая.

14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.

8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Данию медсредства.

8 апреля Ан-124 "Руслан" доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов.

25 марта Ан-124 "Руслан" доставил в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус.

Смотрите видео прибытия "Мрии":

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Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 7 170 случаев COVID-19 . Из них 578 за последние сутки – это антирекорд Украины от начала эпидемии. Такую большую цифру связывают с массовыми нарушениями карантина на Вербное воскресенье и Пасху.

. Из них 578 за последние сутки – это антирекорд Украины от начала эпидемии. Такую большую цифру связывают с массовыми нарушениями карантина на Вербное воскресенье и Пасху. 187 человек умерли от коронавируса: 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 504 человека выздоровели.

94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 504 человека выздоровели. Коронавирус подтвердили у 1 368 медиков в Украине. Из-за такого большого количества всех медиков, которые контактируют с больными COVID-19, будут тестировать каждые 5 дней.

В Вооруженных силах Украины подтвердили 46 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. Шестеро уже выздоровели.

За границей от COVID-19 лечатся 150 украинцев. 56 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

Возвращение украинских медиков из Италии

После почти трех недель работы в больницах Италии украинские врачи 23 апреля вернулись домой. Медики помогали своим итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.

По словам самих врачей, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от местных жителей. Люди узнавали их на улицах и в супермаркетах. Они благодарили медиков за то, что те откликнулись и помогают.

Благодарность выразили и монахини монастыря Святой Кьяри. Они написали на адрес посольства письмо.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо также поблагодарил украинских врачей за помощь в борьбе с COVID-19. Он подчеркнул, что Италия никогда не забудет о помощи.​

После возвращения в Украину медики рассказали, что в Италии на равных работали с местными медиками. Общались с ними на латыни, а работали по графику 6 часов утром, 6 часов вечером или 12 часов ночью.

Еще один врач рассказал, что разница с Украиной была ощутима еще на подлете к Италии. Мол, там полностью пустые дороги, а машин практически не было.



Украинские врачи вылетают домой из Италии / Фото Евгения Перелыгина

Что известно о поездке украинских врачей в Италию?4 апреля 20 медиков полетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19 и набираться от них опыта в лечении коронавирус. Украинских врачей отправили самолетом Нацгвардии Ан-74. Они находились в регионе Марке. Сначала они должны были пробыть в Италии 14 дней, однако впоследствии срок немного продлили.

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