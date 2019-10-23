Главные новости 23 октября: Дубинский, Арахамия и полиграф, похищение ребенка в Киеве

Нардепы от "Слуги народа" Арахамия и Дубинский согласились пройти проверку на детекторе лжи по делу о подкупе однопартийцев. Английский суд обязал Коломойского и Боголюбова отдать "Приватбанку" почти 11 миллионов фунтов. Правоохранители нашли младенца, которого неизвестная женщина похитила у матери на Киевщине. Такими были главные новости 23 октября.

Главные новости за среду, 23 октября, в Украине:

Полиграф, так полиграф

Важно: Дубинский и Арахамия проходят детектор лжи: главные тезисы

Народные депутаты от "Слуги народа" Давид Арахамия и Александр Дубинский обменялись взаимными обвинениями во лжи о подкупе однопартийцев. В результате они оба согласились пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире.





Давид Арахамия и Александр Дубинский / коллаж 24 канала

Депутаты согласовали проведение проверки на полиграфе на Грушевского в Киеве, рядом с правительственным кварталом, 23 октября, в 20 часов.

Во время прохождения проверки на полиграфе, Дубинский сказал, что не получал денег за лоббирование интересов любых должностных лиц в том числе из парламента или Офиса Президента. Он также указал, что у него не было договоренности с лицами, которым было выгодно блокирование законопроекта 2047.

Дубинский также сказал, что не голосовал против законопроекта 2047 за взятку в сумме 30 или 50 тысяч долларов.

Зато проверку на полиграфе председателя фракции "Слуга народа" перенесли на четверг на 16 час.

Что известно о вероятной коррупции среди "слуг народа"?

Интересно: Зеленский о скандале в "Слуге народа": Если подозрения оправдаются – мы попрощаемся

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады, за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости.

По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

11 "слуг народа", которые отказались голосовать за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Кто уже прошел тест?

Тест на детекторе лжи уже прошел нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура. Полиграф показал, что нардеп не обманывал о том, что не брал деньги за голосование.

Похищение младенца в Киеве

Это интересно: Была в АТО, имела контузию: что известно о похитительницу младенца на Киевщине

Неизвестная женщина приехала в поселок под Киевом, чтобы познакомиться с малоимущей семьей ребенка. Она якобы хотела помочь людям. Мать мальчика зашла в почтовое отделение и попросила неизвестную подержать ее малыша. Тогда злоумышленница и похитила 3-месячного ребенка и сбежала с ним на серой легковушке.

Полиция ввела в столице план "перехват". Впоследствии патрульные остановили машину похитительницы, однако ее в авто не было. Водитель автомобиля, который оказался таксистом, дал показания правоохранителям. Через несколько часов похитительницу с 3-месячным мальчиком нашли в поселке Софиевская Борщаговка на Киевщине. Ребенок жив и невредим.

Важно: Нашли младенца, которого неизвестная женщина похитила на Киевщине: фото

Впоследствии в полиции рассказали, что похитительницу 3-месячного младенца зовут Анастасия, ей 26 лет. Женщина по образованию – воспитатель. Раньше была в АТО на Донбассе, где получила контузию. После возвращения с войны она забеременела, но потеряла ребенка. Тогда у женщины и зародился план о похищении чужого младенца.

Что грозит похитительнице?

Правоохранители задержали похитительницу младенца. Сейчас она сотрудничает со следствием и дает показания. 25 октября ей должны избрать меру пресечения, прокуроры требуют содержания под стражей.

По факту похищения ребенка в полиции открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Дело "Приватбанка"

Знайте больше: Суд Лондона назвал Коломойского фактически преступником, – Фурса

Апелляционный суд Англии и Уэльса обязал бывших владельцев "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить 10,9 миллиона фунтов стерлингов судебных расходов. Это равно 14,01 миллиона долларов.

Так, банк должен получить от Коломойского 4 миллиона фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 миллиона фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков.

Кроме этого, олигархи и связанные с ними компании должны выплатить "Приватбанку" расходы за слушание дела в предыдущей инстанции. Тогда она стала на сторону Коломойского. В банке считают, что речь идет об около 3,4 миллиона фунтов стерлингов.

15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу "Приватбанка"на решение суда первой инстанции Высокого суда Лондона, который отказался рассматривать иск госбанка до бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Подробнее о решении суда:

Всемирный арест активов Коломойского продлится.

Рассмотрение данного дела подпадает под юрисдикцию Высокого суда Лондона, ведь речь идет о мошенничестве в крупных размерах.

Теперь суд Лондона начнет рассмотрение по иску "Приватбанка" по сути.

Банк может и дальше требовать от бывших владельцев возмещение полной суммы ущерба – 1,9 миллиарда долларов (вместе с процентами – 3 миллиарда долларов).

Что известно о деле "Приватбанка"?

В декабре 2017 года национализированный "Приватбанк" подал иск в высокий суд Лондона против своих бывших владельцев и шести компаний: Teamtrend, Trade Point Agro Collyer, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice.



Этим иском банк добивается возмещения 1,9 миллиарда долларов + проценты, которые прежние владельцы скорее всего вывели из него накануне национализации.



Впоследствии суд арестовал активы экс-владельцев банка и указанных компаний по всему миру на сумму более 2,5 миллиарда долларов. После этого Коломойский и Боголюбов подали апелляцию на это решение суда. В ней говорилось, что дело "Приватбанка" не в юрисдикции этого суда, а следовательно, он не может накладывать арест на активы олигархов. Банк это решение обжаловал и подал встречную апелляцию.

Новый прогноз правительства Гончарука по ВВП, инфляции и курсе гривны

Обратите внимание: Бояться ли украинцам нового экономического кризиса?

Кабинет министров Украины утвердил макропоказатели на 2020-2022 годы. Доллар в 2020 году будет стоить около 27 гривен. Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге рассказал о двух главных сценариях, согласно которым Украина может развиваться в 2020 году.

Базовый сценарий №1:

Рост ВВП в 2020 году – 3,7% (предыдущий прогноз – 3,3%), в 2021 году – на 3,8% (сохранился), в 2022 году – на 4,1% (сохранился).

Инфляция (декабрь к декабрю) в 2020 году – 5,5% (прежний прогноз – 6%), в 2021 – 5,3% (предыдущий прогноз – 5,7%), в 2022 – 5,1% (предыдущий прогноз – 5,3%).

Средняя номинальная зарплата работников на конец 2020 года Прогнозируется на уровне 12 497 гривен, на конец 2021 года – 14 187 гривен, на конец 2022 года – 16 014 гривен.

Среднегодовой курс гривны в 2020 году – 27,0 грн / долл (было 28,2 грн / долл).

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

Сценарий №2:

В 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 4,8%, в 2021 году – на 5,5%, в 2022 году – на 6,5%.

Инфляция – 5,8% в 2020 году, 5% – в 2021 году, 5% – в 2022 году.

Среднегодовой курс гривны в 2020 году – 24,8 грн / долл.

Важно: Всемирный банк спрогнозировал развитие экономики Украины

Что такое инфляция?

повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – утратили часть своей реальной стоимости.

Каковы были прогнозы по росту экономики в Украине?

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3%. В то же время, украинская экономика будет расти: в 2019 году вырастет на 3%, а в 2020 – еще на 3%.



Бюджет 2020 / инфографика 24 канала