Главные новости 24 февраля: Насиров возвращается, страшная непогода накрыла Украину

Суд разрешил Роману Насирову восстановиться в должности руководителя Государственной фискальной службы. В основном на Юг Украины обвалились сложные погодные условия – здесь бушевал ураган. В Италии – вспышка коронавируса. В Фолькмарзене (Германия) в толпу людей въехал автомобиль – пострадали несколько десятков человек, в частности дети. Такими были главные новости 24 февраля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Насиров – снова глава ГФС

Как говорится в реестре судебных решений, Шестой апелляционный административный суд, 17 февраля, подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года о возобновлении Романа Насирова на должности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

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Окружной админсуд признал, что отстранение Насирова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года были незаконными. А апелляционный суд оставил без изменений решение Окружного в части отмены распоряжения правительства об увольнении Насирова.

Постановление вступает в силу с даты принятия. Правда, ее можно оспорить в Верховном Суде в течение 30 дней после составления полного судебного решения.

По словам адвоката Елены Грицаенко, считать Насирова действующим фискалом – незаконно, потому что Кабмин такое решение планирует обжаловать. Ведь в Украине не может находиться на государственной службе человек, имеющий иностранное гражданство.

Она добавила, что ранее Минфин получил инормацию о том, что Роман Насиров имеет гражданство Великобритании. Согласно закону, если есть такая информация, Кабмин в течение трех дней должен освободить лицо от занимаемой должности, что и было сделано.

Одновременно Гиценко подчеркнула, что мы имеем патовую ситуацию, потому что фактически есть три распоряжения Кабмина:

распоряжение, которым Насирова назначили на должность, и оно действующее – никто его не отменял;

распоряжение об увольнении, которое отменил суд;

распоряжение об отстранении от занимаемой должности – однако это распоряжение Кабімн сам отменил после распоряжения об увольнении с должности.

В чем именно подозревали Романа Насирова?

Его подозревали в принятии ряда незаконных решений по рассрочке рентных платежей на сумму более 2 миллиарда гривен для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко. Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиардов гривен".



Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он солгал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

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Ураган разбушевался на юге: есть жертвы

Юг Украины накрыли сложные погодные условия. В частности, ураган бушевал в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Известно о по меньшей мере одной погибшей. Также дерево упало на ребенка. Причина такой непогоды – циклоны Ксантипп и Юлия.

Одесса

В Одессе порывы ветра достигали 25 – 28 метров в секунду. Поэтому на Черном море поднялся мощный шторм: высота волн местами достигала 4 метров. В результате сильно затопило и Окружную дорогу в Одессе. Также шторм бушевал на двух одесских лиманах – Хаджибейском и Куяльницком.

Шторм на Черном море в Одессе: видео

В самой Одессе сейчас бушевал шквальный ветер. В результате непогоды в городе повалило деревья, билборды, металлические конструкции, сорвало крыши со зданий и разбило автомобили. Кроме того, в центре Одессы на 60-летнюю женщину упало дерево, она погибла на месте.

Кроме того, из-за сильного ветра на Одессу пошла мощная песчаная буря. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров.

Пыльная буря под Одессой: видео

Николаев

В Николаеве штормовой ветер обрушил один из пролетов пешеходного моста через реку Ингул. В результате он оторвался от пешеходной части и упал в воду.

Из обнародованных кадров видно, что мост словно разломался пополам. По информации местных СМИ, ветер оборвал трос, который удерживал часть конструкции. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Добавим, что этот мост соединяет город с полуостровом Аляуды.

Ветер повалил мост через реку Ингул в Николаеве: видео

В общем в Николаеве порывы ветра достигали 29 метров в секунду. Непогода повалила деревья в городе, а те, со своей стороны. повредили автомобили и перекрыли дороги. Кроме того, ветер сорвал линии электропередач, повалил билборды и сорвал крыши с домов.

Херсон

На Херсонщине скорость порывов ветра в степи достигала 30 метров в секунду, в остальной области – 16-17 метров за секунду. В самом областном центре из-за сильного порывистого ветра в городе объявили ІІ уровень опасности. По состоянию на 16:00 было известно о 60 поваленных деревьях и повреждении линий электросетей. Кроме того, сильный ветер повалил рекламные щиты. В то же время поселок Геологов, который размещается в пригороде Херсона, остался без света. Также здесь в некоторых местах повредило крыши.

В результате непогоды пострадал по меньшей мере один человек. К сожалению, речь идет о ребенке – его госпитализировали. Пока ничего неизвестно о состоянии его здоровья.

Также из-за непогоды пришлось приостановить работу Херсонского аэропорта. По словам главы Херсонского областного Гидрометцентра Юрия Кирияка, в его районе порывы ветра были сильными, если сравнивать с остальной областью, – 25-29 метров в секунду.

Направление ветра – боковое, из-за него самолет может не удержаться на взлетно-посадочной полосе. Это крайне опасно для воздушных судов, поэтому до конца дня никаких рейсов ни принимать, ни отправлять не будем,

– отметил директор коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук.

Последствия непогоды в Херсоне

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Коронавирус в Италии

В Италии зафиксировали крупнейшую в Европе вспышку коронавируса. На данный момент известно о более 200 человек, зараженных Covid-19. Уже шесть человек умерли. Заметим, что среди зараженных украинцев нет. Наибольшее количество больных – в итальянских регионах Ломбардии и Венето.

Из-за сложившейся ситуации в стране ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Также остановил работу знаменитый театр "Ла Скала" в Милане, прекратили Венецианский карнавал, а Австрия ограничила железнодорожное сообщение с Италией. В соцсетях люди делятся фотографиями пустых стеллажей в супермаркетах.

Правда, украинцы, проживающие в Италии, в комментариях успокаивают: все мероприятия в Италии – только превентивные. А паника в стране только потому, что это новое, там раньше никогда не закрывали школы и другие заведения на карантин.

В Украине же введут дополнительные меры безопасности. В частности, в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" у пассажиров прямых рейсов из Италии будут проверять температуру. Украинский МИД, со своей стороны, советует пока воздержаться от поездок на север Италии.

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Смертельный наезд на толпу в Германии

В немецком Фолькмарзене в толпу людей въехал автомобиль. Инцидент произошел во время карнавала Розенмонтаг. По свидетельствам очевидцев, авто переехало несколько человек, среди них были дети. Впоследствии карнавал отменили.

Количество пострадавших уже возросло до 30, а более трети людей получили серьезные травмы. Водителя задержали и он уже дал показания. Злоумышленником оказался 29-летний местный. Мужчина утверждает, что также получил ранения.

Впоследствии в полиции сообщили, что мужчине предъявлено обвинение в умышленном наезде. Мотивы поступка пока неизвестны, ведь подозреваемый находится "не в том состоянии, чтобы быть допрошенным". Следователи изучают все варианты. По словам свидетелей, водитель будто намеренно преследовал детей.

Смотрите видео с места наезда на людей в немецком Фолькмарзене