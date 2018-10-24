24 октября стало известно, что до конца текущего отопительного сезона цена на газ в Украине больше не будет расти. В США ряду СМИ и чете Клинтон и Обаме прислали пакеты с бомбами. В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы. В Украине грядет потепление. Такими были главные новости 24 октября в Украине и мире.

Цена на газ

Правительство вынуждено было повысить цены на газ для населения в Украине, однако до конца текущего отопительного сезона роста тарифов больше не будет. В этом 24 октября на заседании правительства заверил премьер-министр Владимир Гройсман.

24 канал сообщал, что ранее Кабмин одобрил повышение цены на газ для украинцев. Поэтому с 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900, как было раньше.

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Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка,

– отметил Гройсман.

Гройсман заявил, что цена на газ больше не возрастет: смотрите видео

Кроме того, накануне глава Кабмина отметил, что пока не стоит и вопрос об очередном росте тарифов на треть.

Массовая рассылка взрывчатки в США

В США нашли взрывчатку в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке. Взрывчатку также направили в офис экс-президента США Барака Обамы.

Взрывные устройства были подобные тому, которое 22 октября нашли в доме миллиардера и благотворителя Джорджа Сороса.

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Прибор, адресованный Хиллари Клинтон в округе Вестчестер, был найден 23 октября спецслужбой секретной службы. Пакет, адресованный Обаме, был перехвачен спецслужбами в Вашингтоне 24 октября утром.

Кроме того, 24 октября взрывное устройство прислали и в редакцию CNN, расположенную в здании Time Warner Center в Нью-Йорке. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали людей. Подозрительный пакет был адресован бывшему директору ЦРУ США Джону Бреннану.

Полиция Нью-Йорка подтвердила, что в направленном в CNN пакете нашли взрывчатку, а еще конверт с белым порошком.

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Photos of the bomb and package sent to CNN pic.twitter.com/nBq3ArtChJ — Jim Acosta (@Acosta) 24 октября 2018 г.

Сообщалось и о направлении взрывчатки в Белый дом, однако впоследствии спецслужбы США опровергли эту информацию.

В этот же день подозрительный пакет нашли и в мусорном контейнере в редакции американской газеты San Diego Tribune (город Сан-Диего, штат Калифорния). Здание, в котором расположена редакция газеты, а также офис сенатора-демократа от Калифорнии Камалы Харрис, было окружено.

Обстрел троллейбусов в Днепре

24 октября утром в Днепре из пневматического пистолета расстреляли троллейбусы №16 и №21. Водитель одного из троллейбусов сразу остановил движение и вызвал полицию. Среди пассажиров и очевидцев поднялась паника.

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Обстрелянный троллейбус

Инцидент произошел в районе остановки "Университет", куда направлялся троллейбус №16. В результате обстрела у транспортного средства разбиты окна, однако пострадавших нет.

Через 10 минут на этом же участке из пневматического оружия расстреляли троллейбус № 21, который следовал в сторону жилого массива Сокол. Правоохранители остановили движение в обе стороны проспекта Гагарина и сразу окружили ботанический сад и весь район Казакова.

Потепление в Украине

Холодная и дождливая погода в Украине задержится ненадолго. Уже с пятницы, 26 октября, в Украине наступит потепление, а в начале следующей недели вообще начнется второе бабье лето – температура воздуха поднимется до +20 градусов.

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Тенденция идет к улучшению. Температура воздуха с пятницы в Украине начнет повышаться. И в течение субботы и воскресенья в Украине даже будет наблюдаться +20 градусов,

– сказала синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, на выходных и в начале следующей недели в Украине будет тепло, солнечно, а температура воздуха составит +17 градусов тепла.

В Украину идет потепление