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      Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США

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      Главные новости 24 октября в Украине и мире
      Главные новости 24 октября в Украине и мире / Коллаж 24 канал

      24 октября стало известно, что до конца текущего отопительного сезона цена на газ в Украине больше не будет расти. В США ряду СМИ и чете Клинтон и Обаме прислали пакеты с бомбами. В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы. В Украине грядет потепление. Такими были главные новости 24 октября в Украине и мире.

      Цена на газ

      Правительство вынуждено было повысить цены на газ для населения в Украине, однако до конца текущего отопительного сезона роста тарифов больше не будет. В этом 24 октября на заседании правительства заверил премьер-министр Владимир Гройсман.

      24 канал сообщал, что ранее Кабмин одобрил повышение цены на газ для украинцев. Поэтому с 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900, как было раньше.

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      Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка,
      – отметил Гройсман.

      Гройсман заявил, что цена на газ больше не возрастет: смотрите видео

      Кроме того, накануне глава Кабмина отметил, что пока не стоит и вопрос об очередном росте тарифов на треть.

      Массовая рассылка взрывчатки в США

      В США нашли взрывчатку в почте, отправленной в дом Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке. Взрывчатку также направили в офис экс-президента США Барака Обамы.

      Взрывные устройства были подобные тому, которое 22 октября нашли в доме миллиардера и благотворителя Джорджа Сороса.

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      Прибор, адресованный Хиллари Клинтон в округе Вестчестер, был найден 23 октября спецслужбой секретной службы. Пакет, адресованный Обаме, был перехвачен спецслужбами в Вашингтоне 24 октября утром.

      Кроме того, 24 октября взрывное устройство прислали и в редакцию CNN, расположенную в здании Time Warner Center в Нью-Йорке. Здание оцепили правоохранители и эвакуировали людей. Подозрительный пакет был адресован бывшему директору ЦРУ США Джону Бреннану.

      Полиция Нью-Йорка подтвердила, что в направленном в CNN пакете нашли взрывчатку, а еще конверт с белым порошком.

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      Сообщалось и о направлении взрывчатки в Белый дом, однако впоследствии спецслужбы США опровергли эту информацию.

      В этот же день подозрительный пакет нашли и в мусорном контейнере в редакции американской газеты San Diego Tribune (город Сан-Диего, штат Калифорния). Здание, в котором расположена редакция газеты, а также офис сенатора-демократа от Калифорнии Камалы Харрис, было окружено.

      Обстрел троллейбусов в Днепре

      24 октября утром в Днепре из пневматического пистолета расстреляли троллейбусы №16 и №21. Водитель одного из троллейбусов сразу остановил движение и вызвал полицию. Среди пассажиров и очевидцев поднялась паника.

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      Дніпро обстріл зброя тролейбуси кримінал поліція

      Обстрелянный троллейбус

      Инцидент произошел в районе остановки "Университет", куда направлялся троллейбус №16. В результате обстрела у транспортного средства разбиты окна, однако пострадавших нет.

      Через 10 минут на этом же участке из пневматического оружия расстреляли троллейбус № 21, который следовал в сторону жилого массива Сокол. Правоохранители остановили движение в обе стороны проспекта Гагарина и сразу окружили ботанический сад и весь район Казакова.

      Потепление в Украине

      Холодная и дождливая погода в Украине задержится ненадолго. Уже с пятницы, 26 октября, в Украине наступит потепление, а в начале следующей недели вообще начнется второе бабье лето – температура воздуха поднимется до +20 градусов.

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      Тенденция идет к улучшению. Температура воздуха с пятницы в Украине начнет повышаться. И в течение субботы и воскресенья в Украине даже будет наблюдаться +20 градусов,
      – сказала синоптик Наталья Диденко.

      Кроме того, на выходных и в начале следующей недели в Украине будет тепло, солнечно, а температура воздуха составит +17 градусов тепла.

      Погода Україна жовтень потепління бабине літо

      В Украину идет потепление

      Теги: Новости США Новости политики Посылки с бомбами в США Хиллари Клинтон Барак Обама Новости Украины СМИ Оружие Погода Новости Днепра Тарифы на газ Тарифы коммунальные услуги Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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