Главные новости 24 декабря: Кузьменко остается под стражей, тарифы на отопление снизятся

Суд оставил Юлию Кузьменко – одну из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, под стражей. Правительство одобрило решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Владимир Зеленский принял решение уволить глав Львовской и Закарпатской ОГА. 45 случаев кнопкодавства у 15 народных депутатов Верховной Рады. Такими были главные новости вторника, 24 декабря.

Главные новости за вторник, 24 декабря, в Украине и мире:

Кузьменко под стражей

К теме: Это мой близкий человек: адвокат Юлии Кузьменко объяснил, почему расплакался в суде – видео

Суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения Юлии Кузьменко – одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Так, суд постановил оставить ее под стражей. После оглашения решения судьи молча вышли из зала заседаний под крики: "Позор".



Юлия Кузьменко остается под стражей / фото Цензор

Кузьменко хотели взять на поруки более 50 человек, среди которых ветераны АТО, волонтеры и депутаты. В то же время, суд решил иначе.

Адвокат Владислав Добош, который защищает Юлию Кузьменко, объяснил, почему так эмоционально отреагировал на решение суда оставить подзащитную под стражей. В частности, он швырнул стул и расплакался после оглашения приговора.

После заседания суда адвокат заявил журналистам, что Юлия Кузьменко – близкий для него человек, а решение судей несправедливо.

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета, пояснив, чому плакав у суді та кидався стільцями pic.twitter.com/EHmczIZ66C — hromadske (@HromadskeUA) December 24, 2019

В чем именно подозревают Кузьменко

Волонтера, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Следствие считает, что именно она прикрепляла взрывчатку к авто Шеремета. Кроме того, по версии следствия, Кузьменко планировала совершить покушение на военного волонтера Марусю Зверобой.

Кого еще подозревают в убийстве Шеремета

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд принял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

– боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд принял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. После рассмотрения апелляции суд оставил в силе эту меру пресечения.

– ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. После рассмотрения апелляции суд оставил в силе эту меру пресечения. Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".

– ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Инна Грищенко – его жена, Военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.



Подозреваемые в деле об убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

Тарифы на тепло уменьшатся

Актуально: Суммы в платежке за тепло снизятся на 30%: Зеленский требует уменьшения платы за все комуслуги

Правительство одобрило решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 24 декабря на Совете развития общин и территорий обратился к городским головам и органов местного самоуправления с требованием, чтобы они провели соответствующие перерасчеты.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Кабмина решения про конкретные даты и суммы, на которые у населения уменьшатся платежки за другие коммунальные услуги.

Глава государства также потребовал от правительства уменьшения сумм в платежках за остальные коммунальные услуги. Он напомнил, что украинцам постоянно напоминают о том, что коммунальные услуги – это товар, за который надо платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора.

Смотрите видео с заседания Совета развития общин и территорий с участием Зеленского:

Зеленский увольняет глав ОГА

Обратите внимание! Из Кабмина могут уволить нескольких министров, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить глав Львовской и Закарпатской облгосадминистраций – Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко.

Такое заявление президент сделал на встрече Совета развития общин и территорий. Мероприятие проходило под его председательством.

Как отметил Зеленский, он, как и обещал, вместе с командой в конце года начал оценку работы каждого из глав ОГА. Заметим, что некоторые из них проработали лишь 3 – 4 месяца. По словам, президента, прежде всего, оценивали результаты.

В то же время, уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности председателя Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский сообщил, что возвращается к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.

Что известно о Маркияне Мальском

Его Зеленский лично представил председателем Львовской ОГА в начале июля. Тогда Мальский отметил, что предложение ему возглавить Львовскую ОГА было определенной неожиданностью, поскольку планировал заниматься другой деятельностью.

Родился он в 1984 году. Окончил юридический и факультет международных отношений Львовского национального университета, а также Киевский национальный университет имени Шевченко, Институт Мировой Торговли в Швейцарии и Стокгольмский Университет в Швеции. Также он имеет степень кандидата юридических наук.

До того, как возглавить Львовскую ОГА, он был адвокатом и руководителем Западноукраинского филиала адвокатского объединения Arzinger. Специализировался на оказании юридической поддержки в инвестиционных проектах, а также разрешении споров. Раньше он еще работал юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже.

После Революции достоинства Мальский выиграл в публичном конкурсе на должность начальника ГФС во Львовской области, но отказался ее занять. Причиной отказа указал "расхождение в видении развития и целей службы после собеседования с Романом Насировым".

Кроме того, с октября 2016 года он был Почетным консулом Австрии в Львове.

По версии журнала "Новое время", в 2019 году в рейтинге самых влиятельных людей Львовщины Маркиян Мальский занял 11 строчку.

Среди громких событий, которые произошли за время его каденции, отметим силовой разгон митингующих в Сосновке на Львовщине. Активисты заметили вагоны с углем с надписью "Росийские Железные Дороги" и убеждали, что это российский уголь, и он, вместо украинского, пойдет на тепловые электростанции региона. Поэтому начали их блокировать. Сам Мальский говорил, что законных оснований для того, что не допускать российский уголь на территорию Украины, нет.

Подробнее! Почему активисты начали блокировать вагоны с российским углем на Львовщине

Что известно об Игоре Бондаренко

Игоря Бондаренко Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА также в июле. Тогда на него возлагали решение проблем с таможней.

Бондаренко родился в 1964 году в Евпатории. Последнее время жил в Мукачево, где занимался бизнесом, в частности был владельцем кондитерских. По данным СМИ, ранее был военным.

Имеет неплохие доходы: земельный участок в Лисарне на Мукачевщине, три квартиры в Мукачеве (103, 139 и 92 квадратных метра соответственно), а также нежилое помещение на 15,7 квадратных метров в том же городе. Также владеет земельным участком, нежилым помещением и еще одной квартирой в Мукачево владеет его жена Ирина.

По версии СМИ, он оказался на последнем месте по результатам работы среди глав областей. Так, за время его правления на Закарпатье ухудшилась динамика капитальных инвестиций более чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Экспорт товаров и услуг сократился более чем на 8%.

Кроме того, Бондаренко так и не сумел решить проблему с контрабандой на таможне. Доливает масла в огонь и венгерский вопрос. В частности, недавно он назвал венгров Закарпатья украинцами венгерского происхождения, и те на него обиделись. Заметим, что Украина и Венгрия имеют очень напряженные отношения из-за венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Кнопкодавство в Раде

К теме: Рада одобрила закон о кнопкодавстве: что грозит нардепам-нарушителям

45 случаев кнопкодавства у 15 народных депутатов Верховной Рады ІХ созыва - и это только то, что удалось зафиксировать журналистам в 2019 году.

Кнопкодавство нардепов касалось по меньшей мере восьми законопроектов, а также процедурных вопросов и даже просто регистрации на участие в заседании.

"Рейтинг" кнопкодавов

Особенно кнопкодавством "отметилась" фракция "Оппозиционной платформы - за жизнь". Депутаты ОПЗЖ голосовали не за себя 27 раз. Четверо депутатов из группы "Доверие" кнопкодавили восемь раз.

Первая пятерка "лидеров" кнопкодавства новой Рады:

9 случаев. Больше всего нарушений процедуры голосования имел депутат Владимир Кальцев с ОПЗЖ.

8 случаев. Внефракционный Муса Магомедов.

4 случая. Андрей Иванчук из "Доверия" и Михаил Макаренко из ОПЗЖ.

3 случая. Николай Скорик, Григорий Суркис, Сергей Ларин и Виктор Черный (все из ОПЗЖ).

2 случая. Василий Петевка из "Доверия".



Депутаты, которые кнопкодавили больше всего / Инфографика 24 канал

За какие законы кнопкодавили депутаты

8 нарушений касались законопроекта 2116 "О Государственном бюро расследований".

Также 8 – законопроекта 2299 о совершенствовании высшего образования.

7 кнопкодавств было за законопроект 2490-1 по энергетике и коммунальным услугам.



Напомним, Нардепы от ОПЗЖ придумали оригинальное устройство для кнопкодавства: видео

Прекратится ли кнопкодавство в 2020 году

В Конституции Украины записано, что депутаты голосовать должны лично. Однако до сих пор никаких санкций для нарушителей в законодательстве не было. Верховная Рада 19 декабря приняла законопроект 2148, который наконец криминализирует кнопкодавство.

К слову, журналисты будут иметь право сообщать о выявленных фактах кнопкодавства к аппарату Рады.

Конституционный Суд также рассмотрит законопроект 1027, инициированный президентом Зеленским. Он предусматривает лишение депутата мандата за кнопкодавство. Причем нарушителем будет и тот, кто позволил голосовать за себя.

Любопытно: только в один день 18 декабря зафиксировали 20 фактов кнопкодавства.