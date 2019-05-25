Главные новости 25 мая: решение трибунала ООН и открытие "моста Кличко"

Международный трибунал ООН обязал Россию отпустить из плена украинских моряков и отдать захваченные корабли. Петиция об освобождении Богдана с должности главы Администрации президента набрала необходимое количество голосов. Взрывы в Таиланде и Лионе. Впечатляющее извержение вулкана на Бали. Открытие "моста Кличко". Такими были главные новости 25 мая в Украине и мире.

Решение трибунала ООН

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Международный трибунал ООН вынес решение относительно украинских моряков, которых РФ незаконно захватила на море в ноябре 2018 года. Так, трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно отпустить 24 пленных украинцев из плена, а также отдать 3 захваченных корабля.

Решение трибунала объявил его председатель южнокореец Пак Чжин Хьон. В нем, в частности говорится, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте" и существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украины.

Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержанных украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 задержанных моряка, и позволить им вернуться в Украину,

– отметил он.

За такое решение проголосовали 19 судей, против был один – российский судья Роман Колодкин.

В российском МИД мгновенно отреагировали на такое решение международного трибунала ООН. Там заявили, что трибунал вообще не имел права рассматривать это дело. Заявление России глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин назвал "беззубым и вялым".

Как еще реагируют политики на решение международного трибунала ООН:

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 мая 2019 г.

It’s past time for Russia to release the crewmen and vessels it illegally seized:



UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 25 мая 2019 г.

Международный трибунал ООН по морскому праву может лишь обязать Россию освободить украинских пленных моряков и их суда, что он и сделал. Если же РФ не выполнит условия, то это будет означать прямое нарушение норм и правил международного права. Поэтому в будущем Кремль не сможет обращаться в другие международные суды, чтобы защитить свои интересы.

Как украинские моряки и корабли попали в русский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь.



Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. РФ захватила 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу"), а 24 члена экипажа взяла в плен.



Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.

Петиция об увольнении Богдана

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По состоянию на 25 мая петиция с требованием уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Ее зарегистрировали на сайте главы государства 23 мая, а уже за 2 дня петиция набрала более 25 тысяч голосов.

Автор петиции Андрей Качор напомнил, что в 2010-2011 и в 2013-2014 годах Богдан работал на должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве премьера Николая Азарова. В 2014 году Богдан уволился с должности по собственному желанию.

Согласно закону "Об очищении власти", в течение 10 лет (то есть до 2024 года) должности, которые подлежат люстрации, не могут занимать те, кто занимал не менее 1 года должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года и не был уволен в этот период по собственному желанию. В частности в законе указана должность, которую занимал Богдан, – правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

Соответственно Богдан Андрей Иосифович в целом был более года в указанной должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики (18,5 месяцев), а также не уволился по собственному желанию в указанный период,

– отметил автор петиции.

Кроме того, должность главы Администрации президента подпадает под люстрацию, свидетельствует вторая статья Закона "Об очищении власти".

Действительно ли Богдан подпадает под закон о люстрации и какие еще аргументы приводит автор петиции – читайте здесь.

Взрывы в Таиланде и Лионе

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В центре французского Лиона прогремел взрыв. К счастью, без жертв. Однако, в результате инцидента 13 человек получили ранения, среди них – ребенок. 11 человек госпитализировали.

Взрыв произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.

Вероятнее всего, взорвалась бомба в пакете. Она была начинена гвоздями и болтами. По неподтвержденным данным, за 2 минуты до взрыва на месте инцидента пакет оставил мужчина на велосипеде. Так, полиция ищет мужчину в возрасте 30-35 лет. Он был в темных очках, черном свитере и светлых шортах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал взрыв в Лионе терактом.

Тем временем в Таиланде взрыв произошел в порту Лаем Чабанг. В результате него вспыхнул масштабный пожар на грузовом судне. К счастью, тоже без жертв, но по меньшей мере 130 человек – травмированы. Взрыв произошел на южнокорейском судне KMTC Hongkong. По предварительным данным, взорвался груз с химическим гипохлоритом кальция. Более 40 человек доставили в больницы с ожогами и раздражением глаз.

#Noticetotrade : Class 6.1 Chemical Exploded!!

Several port workers were injured and local people were evacuated following an explosion in a container on a ship at #LaemChabangPort in Chon Buri, Thailand Sri Racha district on Saturday morning. pic.twitter.com/3FLzvOUsl2 — Trade Expeditors USA (@teuinc) 25 мая 2019 г.

Врач местной больницы Виттхая Чокчайпайсарн рассказал, что большинство пострадавших являются работниками порта и имеют ожоги кожи лица, рук и ног.

Извержение вулкана на Бали

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В ночь с пятницы на субботу, 25 мая, на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг.

Извержение длилось около 5-ти минут. Поток лавы распространился на расстояние 3 километров от кратера вулкана. Девять поселений, расположенных рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом.

Here’s the moment a volcano erupted over night in Bali, potentially causing havoc for Australian travellers. #9News pic.twitter.com/ZbD3NuZJIG — Nine News Australia (@9NewsAUS) 24 мая 2019 г.

Власти Индонезии не повысили уровень опасности в районе вулкана Агунг. Однако 4 рейса, которые направлялись в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты. Кроме того, пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.

Открытие "моста Кличко"

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В Киеве состоялось торжественное открытие пешеходно-велосипедного моста. Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".

Братья Кличко на открытии моста// 24 канал

Открытие началось в 20:00. На нем присутствовали мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром. Первыми по мосту проехали маленькие велосипедисты.

Стекло моста удерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов,

– сказал мэр Киева и вместе с братом продемонстрировал прочность моста, попрыгав на нем.

Протяженность моста составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Его ширина отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

Больше фото и видео с открытия нового моста в столице – смотрите здесь.