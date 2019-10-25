Главные новости: смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву

В Харькове посреди дня произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение, а второй погиб на месте. Что касается самого нападавшего, то он взорвал себя гранатой. Кум Путина Виктор Медведчук в очередной раз засветился в Москве. Суд в Амстердаме арестовал все акции компании, строящие "Турецкий поток". Такими были главные новости 25 октября.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня

Днем 25 октября в Харькове на улице Клочковской на стоянке торгового центра "Восторг" произошла стрельба. В результате на месте пострадали по меньшей мере два человека – Георгий Исаков прозвищу "Жора" получил серьезное ранение, и погиб его правая рука Владимир Борох по кличке "Тайсон".

Важно! Перестрелка в Харькове: это могло быть покушение на подельника террориста Жилина – фото

Стрелял в них – 47-летний Алексей Титов. Потом он пытался скрыться от полиции на авто Toyota RAV4, однако отъехал на несколько километров, бросил машину и поджег ее. Также здесь он оставил свое оружие. Полиция продолжила преследовать злоумышленника, а когда его догнала, тот достал гранату и подорвал себя.



Стрельба в Харькове: на месте самоподрыва Титова обнаружили его документы

Известно, что Борох и Исаков были лидерами преступной группировки "Оплот". Руководил этой организацией убитый под Москвой "антимайдановец" Евгений Жилин. Его также обвиняют в содействии оккупации Крыма и Донбасса.

Кроме того, Борох и Исаков являются фигурантами в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Первый – брат гражданской жены обвиняемого в убийстве Александра Лося. По информации источников, Борох оплачивал адвокатов Лося. Кроме того, Бороха вместе с Лосем задержали в 2017 году по делу Вороненкова, но через сутки отпустили. Что касается Исакова ("Жоры"), то он также фигурировал в деле об убийстве Вороненкова, но на этапе следствия.

Титов, со своей стороны, является уроженцем оккупированной Горловки и в последнее время проживал в Харькове. Полиции известно, где именно, также правоохранители имеют ключи от его квартиры.

Что касается самой стрельбы, то камеры видеонаблюдения зафиксировали Бороха и Исакова в одном из кафе. Вместе с ними в это время находился и Титов. Также в компании был мужчина по прозвищу "Хам". О последнем есть информация, что он является также членом "Оплота".



Участники перестрелки в Харькове

Вполне вероятно, что между мужчинами возник спор, а ее результатом собственно и стала стрельба.

Судя по видео, "оплотовцы" атаковали Титова и практически вплотную начали в него стрелять. Вероятно, из травмата, поскольку промахнуться было невозможно, но в то же время Титов не только не умер, но и открыл ответный огонь, которым убил Тайсона и ранил Жору. Затем Титов попытался убежать, но его догнала полиция, и он погиб в результате взрыва гранаты,

– отметил журналист Денис Казанский.

В полиции говорят, что нападавший уже ждал на парковке своих предполагаемых жертв.

Смотрите видео перестрелки в Харькове (18+)

Еще один громкий иницдент! В российском Забайкалье солдат расстрелял 8 своих товарищей: все, что известно

Медведчук снова летал в Россию

Нардеп от "Оппоплатформы – За жизнь", кум российского президента Виктор Медведчук в очередной раз слетал в Москву. В российской столице украинский политик встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

В пресс-службе ОПЗЖ убеждают, что Медведчук и Медведев вроде бы обсуждали "вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских взаимоотношений".

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео 24 канала

Важно! Заместителем министра обороны стал Александр Полищук: что о нем известно

Турецкому потоку наступил конец?

Окружной суд города Амстердам арестовал 100% акций компании South Stream Transport B.V. Эту компанию создали для планирования и строительства морского газопровода "Южный поток". После того, как вышеупомянутый проект в 2014 году закрылся, компания приступила к разработке "Турецкого потока".

Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях "Газпрома" во время передачи этих акций компании "Трансгаз Краснодар" (Трансгаз Краснодар LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску "Нафтогаза",

– рассказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Он также добавил, что "многие другие активы Газпрома судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда". Отметим, штаб-квартира South Stream Transport B.V. располагается в Амстердаме.

Впоследствии в компании South Stream Transport B.V. заявили, что такое решение суда никак не повлияет на строительство и эксплуатацию газопровода. Также здесь утверждают, что акции остаются в собственности ООО "Трансгаз Краснодар".

"Сейчас мы готовимся к первым поставкам газа через газотранспортную систему "Турецкий поток", запланированным на конец 2019 года", – заявили пресдтавники компании.

Чем грозит Украине "Турецкий поток"?

Это международный проект газопровода, первая ветка которого должна поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветку "Турецкого потока".

Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.

Сейчас Европа получает российский газ через газотранспортную систему Украины, однако этот контракт завершается 31 декабря 2019 года. Нового контракта на транзит до сих пор не заключили, трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией продолжаются.

Интересно! Россия готова влиять на боевиков ОРДЛО для выполнения минских соглашений, – Лавров

Чей Крым: возник новый скандал

Во время празднования Дня ООН в Украине Мисс Украина – 2019 Маргарита Паша неоднозначно высказалась о Крыме. Она, в частности, рассказала, что ее сестра живет в Крыму, а именно в Феодосии. Также красавица очень часто отдыхала на полуострове в детстве.

В то же время она подчеркнула, что ей очень нравится Крым – в частности она любит Ялту и тамошний курорт Форос.

Считаю, что Крым принадлежит всем людям. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Таково мое мнение,

– сказала Паша.

А после она пожелала Крыму "только процветание, как республике".

Мисс Украина – 2019 Маргарита Паша неоднозначно высказалась про Крым: смотрите видео