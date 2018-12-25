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      Главные новости 25 декабря: санкции РФ против Украины и просьба Папы Римского о мире

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      Новости Украины сегодня 25 декабря 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 25 декабря / Коллаж 24 канала

      Россия ввела новые санкции против Украины. Папа Римский попросил мира для Украины в рождественском поздравлении. Появились новые детали о пострадавших детях в результате смертельной стрельбы в колледже в Керчи. Состоялась встреча Путина и Лукашенко. Такими были главные новости вторника, 25 декабря, в Украине и мире.

      Россия ввела новые санкции против Украины

      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил список санкций против физических и юридических лиц Украины. По его словам, это сделано якобы с целью защитить интересы РФ и россиян.

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      Впоследствии российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний.

      Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление,
      – отметил Медведев.

      Это, в частности, нардеп от "Самопомочи" Алена Бабак, бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и экс-глава Закарпатской ОГА, а ныне внефракционный депутат Виктор Балога, депутаты "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, Борис Колесников, Михаил Добкин и Александр Вилкул, бывший генеральный директор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф и мэр Одессы Геннадий Труханов.

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      Добавим, что это постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

      Перечень всех физических лиц и организаций из Украины, включая новые, против которых Россия применила санкции:

      Папа Римский вспомнил об Украине в рождественском поздравлении

      Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании попросил мира для Украины.

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      Папа Римский выразил свою "близость христианским общинам этого региона", а также сказал, что молится за то, чтобы "могли строиться отношения братства и дружбы".

      Пусть же Господь, Который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, что с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает. Только с миром, чтящим права каждого народа, страна сможет подняться после страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан,
      –заявил Папа Римский.

      Кроме того, в своем обращении Папа вспомнил о Сирии, которой пожелал "найти братство после этих долгих лет войны".

      К слову, на Львовщине еще три прихода Украинской православной церкви Московского патриархата присоединились к поместной Православной церкви Украины. Соответствующее решение приняли приходы из сел Пищаны и Верчаны, что в Стрыйском районе Львовской области, а также города Угнив Сокальского района.

      Новые детали о смертельной стрельбе в колледже в Керчи

      Из больниц Москвы выписали четырех детей, которые пострадали во время стрельбы и взрывов в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи. Они вернулись в оккупированный Крым.

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      В аннексированном Крыму пострадавших ждет еще курс реабилитации в одном из евпаторийских санаториев. Кроме того, уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева отмечает, что большинство детей, направленных на лечение в Москву, выпишут до Нового года.

      В клиниках российской столицы остаются еще шестеро пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Что известно о массовом расстреле людей в колледже в Керчи: смотрите видео

      Состоялась встреча Путина и Лукашенко

      Ранее 24 канал сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством. Пояснил белорусский лидер это тем, что "в России это не воспринимается, якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо".

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      В Москве прошли 4-часовые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Все же Москва и Минск вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка – им удалось достичь всех договоренностей. Кроме того, две страны работают над формированием общего правового пространства Союзного государства.

      Позже первый вице-премьер России Антон Силуанов несмотря на "союзнические отношения" обвинил Беларусь в невыполнении союзного договора и нарушении таможенного режима.

      Так, российский политик считает, что в последнее время доверие России к Беларуси потеряно.

      Все эти растворители, санкционные продукты идут к нам, подакцизные товары — сигареты, заполняют наши рынки,
      – сказал Силуанов.

      Кроме того, Силуанов отмечает, что в Минске не полностью выполняют условия союзного договора, подписанного в 1999 году. Он предусматривает единую для двух стран налоговую, таможенную, валютно-кредитную, акцизную и экономическую политики.

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      Стоит добавить, что Путин выделился странным поведением на встрече с Лукашенко.

      На опубликованном видео особенно заметно, какую реакцию вызвали лидера Кремля слова главы Беларуси. "Мы с вами глубоко посвященные в те проблемы и те вопросы, которые надо сегодня решить", – говорит в это время Лукашенко.

      Путин сильно одной рукой держится за ручку кресла, а другую сжимает в кулак, одновременно президент РФ несколько раз отрывает носки ботинок от ковра.

      Видео, на котором заметно странное поведение Путина

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Санкции Новости политики Александр Лукашенко Новости Беларуси Аннексия Крыма Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Единая поместная церковь Война на Донбассе Конфликт в Азовском море Рождество Папа Римский Санкции России против Украины Новости России
      Источник: 24 канал
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