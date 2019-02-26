Главные новости 26 февраля: скандал "Укроборонпрома", приговор Зайцевой, "легализация" коррупции
Журналисты раскрыли масштабную коррупционную схему, из которой следует, что "Укроборонпрому" продавали контрабандные, некачественные и даже армейские запчасти, отмывая миллионы гривен. Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове. КСУ отменил статью о незаконном обогащении. Такими были главные новости вторника, 26 февраля, в Украине и мире.
Скандал с "Укроборонпромом"
Журналисты-расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме – друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский. Его 22-летний сын Игорь – один из основных фигурантов. Друг Игоря Гладковского Виталий Жуков, который "оформляет документы, заносит откаты". Жуков три года проработал в концерне, был даже помощником директора. В 2014 году он увольняется из государственного сектора и переходит в частный. Среди организаторов – председатель государственного оборонного концерна Павел Букин и "специалист по контрабанде" Андрей Рогоза. Андрей Рогоза – еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским – зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах. Откаты от группы получали руководители десятков заводов концерна. В правоохранительных органах у этой группировки был вообще абонемент на неприкосновенность.
Полный выпуск расследования читайте здесь: Отмывали огромные суммы за "металлолом" с РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"
Центральной фирмой их масштабного "бизнеса" стала компания "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") – фирма-прокладка, которая получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.
Бизнес заключался в том, чтобы с согласия государственного оборонного концерна втридорога продавать заводам этого самого концерна контрабандные запчасти к военной технике, в частности из России. Временами продавали такие некачественные запчасти, которые целесообразнее назвать металлоломом.
Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он просит проверить опубликованную в журналистском расследовании информацию о незаконных сделках в закупках для ВСУ. Кроме этого, он попросил временно прекратить его полномочия как первого заместителя секретаря СНБО.
Член СНБО Олег Гладковский
Его сын Игорь Гладковский будет судиться с авторами расследования, поскольку, по его словам, обвинения являются безосновательными, основанные на фейковых переписках. Материальных претензий он ни к кому не имеет, требует только опровержения недостоверной информации.
В "Укроборонпроме" считают, что расследование является некорректным, поскольку журналисты не указали источников его получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных. "Подчеркиваем, что журналисты программы "Наши деньги", которые манипулятивно использовали закрытую информацию уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой в первоисточники", – заявили в концерне. Ну, и судиться с журналистами они также планируют.
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Ключевое, что нужно знать: НАБУ проанализирует информацию о коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании. Но ничего не гарантируют, поскольку, по их словам, расследование коррупции в оборонной сфере сложны и специфичны.
Смотрите видео о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома":
По информации журналистов программы "Наши деньги", уголовное производство возбудили и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Кроме того, команда пообещала опубликовать больше доказательств 27 февраля.
Приговор Зайцевой и Дронову
Киевский районный суд Харькова вынес приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу резонансного смертельного ДТП, случившегося 18 октября 2017 года. Тогда на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой улетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. В страшной аварии погибли шесть человек, и еще пятеро получили ранения.
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Судебное разбирательство длилось больше года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний. Во время дебатов по делу 19 февраля и Зайцева, и Дронов признали свою вину в ДТП. 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
Кроме 10 лет лишения свободы, Дронова и Зайцеву также лишили водительских прав на 3 года.
Также они должны выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в автокатастрофе – по одному миллиону каждой семье жертв трагедии.
Суд признал смягчающими обстоятельствами в отношении Зайцевой ее "искреннее раскаяние, которое выразилось в возмещении ущерба нескольким потерпевшим". В то же время непризнание вины Дроновым суд считает попыткой избежать ответственности.
В зале суда присутствовали пострадавшие Светлана Виниченко, Юрий и Людмила Фабрис, Игорь Берченко и Оксана Берченко, Оксана Нестеренко, Николай Пономаренко, Тина Шевцова. Во время заседания Зайцевой стало плохо, поэтому ее пришлось вывести из зала.
Отмена статьи о незаконном обогащении
26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Эта статья обязывала госслужащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. Если же чиновник не мог доказать источники доходов, то должен был нести ответственность – вплоть до уголовной. Самое тяжелое наказание – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
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Такой вывод суда мотивирован тем, что нормы уголовного законодательства должны быть ясными и недвусмысленными, сообщил источник в Конституционном суде. Ведь из-за привлечения к уголовной ответственности может быть ограничена свобода человека и другие конституционные права и свободы.
В Конституционном суде говорят, что законодательная конструкция статьи о незаконном обогащении "допускает обвинения, основанные на предположениях". Кроме того, она содержит предписания, регламентирующие процесс доказывания, хотя это относится к сфере уголовного процессуального законодательства.
Говорится об уголовной статье, где сказано, что если человек, на которого возложены государственные функции, не может подтвердить законность приобретения своих активов, то он может быть лишен свободы.
Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?Подозрения по этой статье объявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчина.
Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза на выполнение плана действий по визовой либерализации. А еще это было одним из обязательств Украины перед Международным Валютным Фондом.
Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
На сегодня Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по этой статье.
Кто требовал отменить статью о незаконном обогащении? Представление в Конституционный суд о признании неконституционной статьи подала большая группа 59 народных депутатов Украины. Их интересы в КС представляет нардеп из "Народного фронта", глава регламентного комитета Павел Пинзеник. Он часто выступает в парламенте против привлечения к ответственности нардепов-коррупционеров, и способствует срыву голосования за отмену неприкосновенности.
Последствия отмены статьи о незаконном обогащении:
- прокуроры будут обязаны закрыть и сдать в архив более 20 дел НАБУ о незаконном обогащении. Эти дела были открыты в течение 3 лет;
- госслужащие, которые подавали декларацию о доходах за последние 3 года, по сути получили алиби. Ведь даже если закон восстановят в действующей редакции, госслужащих нельзя будет привлечь к ответственности – закон не имеет обратной силы;
- к счастью, для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата.