Главные новости 26 февраля: скандал "Укроборонпрома", приговор Зайцевой, "легализация" коррупции

Журналисты раскрыли масштабную коррупционную схему, из которой следует, что "Укроборонпрому" продавали контрабандные, некачественные и даже армейские запчасти, отмывая миллионы гривен. Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове. КСУ отменил статью о незаконном обогащении. Такими были главные новости вторника, 26 февраля, в Украине и мире.

Скандал с "Укроборонпромом"

Журналисты-расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме – друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский. Его 22-летний сын Игорь – один из основных фигурантов. Друг Игоря Гладковского Виталий Жуков, который "оформляет документы, заносит откаты". Жуков три года проработал в концерне, был даже помощником директора. В 2014 году он увольняется из государственного сектора и переходит в частный. Среди организаторов – председатель государственного оборонного концерна Павел Букин и "специалист по контрабанде" Андрей Рогоза. Андрей Рогоза – еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским – зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах. Откаты от группы получали руководители десятков заводов концерна. В правоохранительных органах у этой группировки был вообще абонемент на неприкосновенность.

Полный выпуск расследования читайте здесь: Отмывали огромные суммы за "металлолом" с РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

Центральной фирмой их масштабного "бизнеса" стала компания "Оптимумспецдеталь" ("Оптима") – фирма-прокладка, которая получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

Бизнес заключался в том, чтобы с согласия государственного оборонного концерна втридорога продавать заводам этого самого концерна контрабандные запчасти к военной технике, в частности из России. Временами продавали такие некачественные запчасти, которые целесообразнее назвать металлоломом.

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он просит проверить опубликованную в журналистском расследовании информацию о незаконных сделках в закупках для ВСУ. Кроме этого, он попросил временно прекратить его полномочия как первого заместителя секретаря СНБО.



Член СНБО Олег Гладковский

Его сын Игорь Гладковский будет судиться с авторами расследования, поскольку, по его словам, обвинения являются безосновательными, основанные на фейковых переписках. Материальных претензий он ни к кому не имеет, требует только опровержения недостоверной информации.

В "Укроборонпроме" считают, что расследование является некорректным, поскольку журналисты не указали источников его получения и осуществили манипулятивное изложение отдельных разрозненных данных. "Подчеркиваем, что журналисты программы "Наши деньги", которые манипулятивно использовали закрытую информацию уголовных расследований, должны обращаться за ее проверкой в первоисточники", – заявили в концерне. Ну, и судиться с журналистами они также планируют.

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Ключевое, что нужно знать: НАБУ проанализирует информацию о коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании. Но ничего не гарантируют, поскольку, по их словам, расследование коррупции в оборонной сфере сложны и специфичны.

Смотрите видео о масштабных сделках вокруг "Укроборонпрома":

По информации журналистов программы "Наши деньги", уголовное производство возбудили и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Кроме того, команда пообещала опубликовать больше доказательств 27 февраля.

Приговор Зайцевой и Дронову

Киевский районный суд Харькова вынес приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу резонансного смертельного ДТП, случившегося 18 октября 2017 года. Тогда на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой улетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. В страшной аварии погибли шесть человек, и еще пятеро получили ранения.

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Судебное разбирательство длилось больше года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний. Во время дебатов по делу 19 февраля и Зайцева, и Дронов признали свою вину в ДТП. 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.