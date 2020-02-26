Главные новости 26 февраля: Тигипко может стать премьером, День сопротивления оккупации Крыма

Президент Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на должность премьер-министра, пишут СМИ. В Украине 26 февраля стало Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Экс-помощник президента России Сурков после отставки заявил, что Украины не существует. Под Офисом Президента Украины мужчина совершил попытку самосожжения. Такими были главные новости 26 февраля в Украине.

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Премьерство Тигипко

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Бизнесмен Сергей Тигипко может заменить Алексея Гончарука на посту премьер-министра Украины – такая информация еще вечером 25 февраля появилась в СМИ и анонимных телеграм-каналах.

Три источника в украинском правительстве сообщили нам, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра старого политика Сергея Тигипко,

– сообщило издание Kyiv Post.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель и пресс-служба компании Tigipko TAS Group не ответили на просьбу журналистов прокомментировать эту ситуацию. Сам Зеленский признался, что встречался с Тигипко, однако не уточнил, разговаривали ли они о премьерстве.

Тем временем Гончарук заявил, что информация о его отставке в СМИ появляется уже не впервые, поэтому он к ней привык.

Я сколько себя помню, меня увольняют,

– отметил Гончарук, добавив, что встречался в последнее время с Тигипко.

Что известно о Сергее Тигипко

Украинский олигарх, политический деятель, глава партии "Трудовая Украина" (2000 – 2005), лидер партии "Сильная Украина" (2009 – 2012, с 2014 года).

В 1992 году был председателем правления Приватбанка.

Народный депутат III, IV и VII созывов.

Был вице-премьер-министром в правительстве Павла Лазаренко, пробыв на посту 2 года.

В 1999 – 2000 годах был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко.

Был вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова.

В 2012 году – заместитель главы Партии регионов.

Поэтому Тигипко подпадает под действие закона о люстрации и не может работать на высших должностях в Украине.

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Смотрите видео о Сергее Тигипко:

Что говорят эксперты

Зеленский не будет выбирать нового премьер-министра. Информация о кандидатуре Тигипко на эту должность является спланированной схемой, убежден экономический эксперт Сергей Фурса. Он считает, что это была спецоперация, которая не касалась премьерской должности.

Да, господин Тигипко – хороший хозяйственник. Однако он ассоциируется с человеком Януковича, который был в правительстве с 1990-х годов. Также он давний бизнес-партнер Коломойского,

– добавил Фурса.

У Гончарука не все получается. Поэтому есть идея-минимум: усилить экономический блок правительства опытным управленцем – вице-премьером, которым может стать именно Тигипко. Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его мнению, вице-премьер возьмет на себя решение вопросов, с которыми не справляется министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Будет заниматься текущими вопросами, например, по углю, задолженности по зарплатам, поскольку знает, как работает государственная машина.



Что известно о бизнесе Сергея Тигипко / Инфографика 24 канала

День сопротивления оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 26 февраля стало Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Ведь именно в этот день 6 лет назад перед зданием Верховного Совета Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

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Своим указом Зеленский чтит мужество и героизм граждан Украины, которые проживают во временно оккупированном Крыму. Речь идет о крымских татарах, украинцах и представителях других национальностей. 26 февраля 2014 года они отстаивали территориальную целостность Украины, а именно провели митинг в ее поддержку.

Согласно указу, отныне каждый год 26 февраля в Украине будут отмечать День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Кроме того, Кабмин должен обеспечить разработку и утверждение планов мероприятий к этой дате. Помогать правительству в этом будут представители государственных органов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества.

Акция против оккупации Крыма

В этот же день, однако уже теперь – в 2020 году – несколько десятков украинцев вечером вышли на акцию под посольство России в Киеве. Они отмечали, что Россия незаконно оккупировала Крым в 2014 году, призвали мир жестче давить на агрессора и требовали поднять вопрос Крыма на встрече в нормандском формате.

Среди присутствующих было много крымских татар и несколько освобожденных политзаключенных – Олег Сенцов, Эдем Бекиров и другие. В руках они держали фото крымчан, которые до сих пор находятся в российском плену.

Сенцов на акции отметил, что сегодня очень важно помнить о Крыме и особенно об украинцах, которые находятся в плену врага. Российское посольство бывший политзаключенный назвал настоящей тюрьмой.

Я верю, что рано или поздно режим Путина падет. Верю, что Крым и Донбасс вернутся в Украину. Слава Украине,

– подчеркнул Сенцов.

Акция к годовщине оккупации Крыма под посольством России в Киеве: видео 24 канала

Во время акции ее участники также объявили 6 требований к агрессору. Объяснили, что "6 лет оккупации, поэтому и 6 требований к агрессору".

Требования митингующих

Освободить крымских политзаключенных. Прекратить замещение населения Крыма. Прекратить расовую дискриминацию коренного населения Крыма, крымских татар и этнических украинцев. Отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска. Вон из Крыма.

Заявление Суркова об Украине

Бывший помощник Президента России Владислав Сурков заявил, что якобы украинство – это "специфическое расстройство ума", а самих украинцев назвал "хохлами". Он также сказал, что отношения между Украиной и СССР "никогда не были простыми".

"Есть украинство. То есть специфическое расстройство ума. Странным способом доведенное до крайностей увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. Брошюра "Самостоятельная Украина" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или еще нет?", – высказался Сурков.

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Он также считает, что "Украины пока что нет, но со временем она таки будет". Украинцев он назвал "хохлами", которые якобы сделают себе страну.

Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру перекинутся. Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, который исторически доказал эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой,

– подчеркнул Сурков.

Смотрите видео о заявлениях Суркова:

Что известно о Суркова

Российский политик, который занимался украинским вопросом еще с выборов 2004 года. А с 2013 года отвечал за отношения России с Украиной.

Суркова называют идеологом проекта "Новороссия", который содержал в себе аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма.

В 2014 году офицер спецназа ГРУ Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что именно Сурков стоит за действиями боевиков и приезжих россиян на Донбассе.

В 2020 году Сурков покинул госслужбу "из-за смены курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины его отставки не назвали.

24 января Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации Президента. Таким образом, фактически Козак заменил Суркова.

Самоподжог под офисом Зеленского

На пикете под Офисом Президента мужчина облился бензином, поджег себя и просто мгновенно вспыхнул. Огонь быстро потушили, мужчина остался жив, но получил ожоги. Так, бойцы Нацгвардии взяли потерпевшего в кольцо, ему оказали первую помощь.

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Мужчина назвался Александром Бурлаковым. Он пояснил, что прибегнул к самоподжогу из-за коррупции и безвластия в Украине. По словам смельчака, сельский совет Новоивановки на Сумщине и Госгеокадастр якобы украли у мужчины землю. Он уточнил, что чиновники не позволили распаевать землю.

В полиции Киева заявили, что выясняют обстоятельства инцидента. В Офисе Президента сообщили, что мужчина, совершивший самоподжог, не участвовал в митинге медработников.

Смотрите видео с места под ОП, где мужчина поджег себя:



Мужчина поджег себя под Офисом Президента / Фото "Информатор"

Уничтожение 14 тонн алкоголя

В поселке Винники на Львовщине 26 февраля начали крупнейшее публичное уничтожение нелегального алкоголя – 14 тонн, то есть более 37 тысяч бутылок. Первую бутылку поддельной водки откупорил глава Минюста Денис Малюська.

Поддельный алкоголь продавали в магазины на Закарпатье оптовыми партиями. Малюська пояснил, что употреблять этот алкоголь опасно, поэтому и нужно уничтожить.

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Весь алкоголь сольют в специальные бочки, потом к ним добавят краситель, чтобы ни у кого не было желания где-то по дороге "потерять" его. После этого бочки со спиртным выльют в очистные сооружения.

На уничтожение алкоголя уйдет минимум неделя.

Это не эпизодический случай (подделка алкоголя), это случается часто. Опасность заключается не только в том, что государство недополучает деньги от неуплаты налогов), но и в рисках, которые несет эта продукция для здоровья людей,

– рассказал Малюська.

Смотрите видео, как на Львовщине уничтожают поддельный алкоголь: