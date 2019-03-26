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      Главные новости 26 марта: загранпаспорта России для украинцев, Зайцева обжаловала приговор суда

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      Новости Украины сегодня 26 марта 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 26 марта в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Россия планирует выдавать свои загранпаспорта украинцам на оккупированных территориях Донбасса. Виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева обжаловала приговор суда о 10 годах тюрьмы. Восстановленная Нацгвардия Украины отметила свою 5 годовщину. Укрзализныця " назначила 7 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. Такими были главные новости 26 марта в Украине.

      Российские паспорта

      На оккупированных территориях Донбасса заявили, что планируют выдавать украинцам российские загранпаспорта. Для этого оккупанты планируют организовать специальные мобильные отделения на контрольно-пропускных пунктах. Процедура начнется в апреле – такую информацию распространяют на сепаратистских Telegram-каналах.

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      Первыми загранпаспорта России получат пророссийские боевики, затем члены их семей, а впоследствии и все другие. Об этом сообщил российский пропагандист Семен Пегов.

      Планируется, что по заграничному российскому паспорту можно будет оформить и внутренний документ РФ. На оккупированные территории уже якобы завезли соответствующие бланки.

      Однако украинская сторона предполагает, что это – лишь информационный вброс российской пропаганды перед выборами президента.

      Зайцева обжаловала 10 лет тюрьмы

      Виновница смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек, Алена Зайцева обжаловала приговор суда о 10 годах тюрьмы.

      26 февраля суд вынес приговор Зайцевой и Геннадия Дронову по делу смертельной аварии в Харькове, что случилась 18 октября 2017 года. Обоих приговорили к 10 годам тюрьмы, на 3 года лишили водительских прав и обязали выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП.

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      Первым апелляцию на приговор суда подал Дронов. Его защита считает решение суда "предвзятым, незаконным, необоснованным, противоречащим нормам процессуального права и свободам человека".

      А 26 марта решение суда обжаловала и Зайцева. Об этом рассказала руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина. Теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

      Олена Зайцева ДТП на Сумській у Харкові 2017 рік
      Алена Зайцева не собирается 10 лет сидеть в тюрьме

      Что известно о резонансном ДТП в Харькове?18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свои вины в совершении аварии. 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы.

      5 лет Нацгвардии

      Восстановленная после революции Достоинства Нацгвардия отметила 5 лет. Ее представители побывали в самых горячих точках Славянска, Иловайска и участвовали в боях за Мариуполь. Более 200 бойцов так и не вернулись с войны на Донбассе.

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      В одном из учебных центров состоялись торжественные мероприятия по случаю праздника. Там присутствовали президент Украины, премьер-министр, секретарь СНБО, министр обороны, руководитель СБУ.

      Во время торжественного поздравления военнослужащим передали новые образцы техники и стрелкового оружия, новейшие штурмовые и снайперские винтовки. Также Нацгвардии передали ремонтно-эвакуационные машины, санитарные автомобили и бронетранспортеры.

      військова техніка Національна гвардія
      Новая техника для Нацгвардии

      Для чего создали Нацгвардию?Национальную гвардию создали на замену внутренним войскам в 2014 году. Последние были полностью дискредитированы после событий на Майдане, а кому-то надо было выполнять функцию охраны общественного порядка. Кроме того, действия внутренних войск были достаточно ограничены, поэтому Нацгвардия стала универсальным подразделением.

      В первые месяцы военной агрессии России против Украины Нацгвардия взяла на себя весь груз событий. Все потому, что согласно закону, Вооруженные силы Украины не могли участвовать в любых боевых действиях.

      Дополнительные поезда на Пасху и майские праздники

      "Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов и дополнительные рейсы поездов, которые уже давно курсируют по графику. Все по причине длительных выходных: украинцы будут отдыхать 5 дней подряд – с 27 апреля по 1 мая.

      Поезд № 191/192 сообщением Киев – Львов будет ездить 26 и 27 апреля, а также 1 и 5 мая. Из Киева поезд отправится в 7:42, а во Львов прибудет в 17:59. В обратном направлении поезд отправится в 11:54, а в Киев прибудет в 21:47.

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      Поезд № 197/198 сообщением Киев – Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Из Киева поезд отправится в 6:17, а в Ковель прибудет в 15:11. Из Ковеля поезд отправится в 11:27, а в Киев прибудет в 20:45.

      Поезд № 162/161 сообщением Киев – Николаев будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев. Из Киева поезд отправится в 14:35, а в Николаев прибудет в 4:53. Из Николаева поезд будет отправляться 30 апреля и 4 мая в 21:47, а в Киев прибывать в 12:28.

      Поезд № 223/224 сообщением Киев – Одесса будет ездить 27 апреля, 1 и 5 мая. Из Киева поезд отправится в 8:35, а в Одессу прибудет в 17:51. Из Одессы поезд отправится в 11:08, а в Киев прибудет в 20:31.

      Додаткові поїзди Великдень травневі свята
      На Пасху и майские праздники в Украине будут курсировать дополнительные поезда

      Поезд №179 сообщением Киев – Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Из Киева поезд отправится в 8:03, а в Днепр прибудет в 17:57. Из Днепра поезд отправится в 12:20, а в Киев прибудет в 22:04.

      Поезд №164/163 сообщением Киев – Харьков будет ездить 27 апреля и 1 мая. Из Киева поезд отправится в 5:37, а в Харьков прибудет в 13:45. Из Харькова поезд отправится в 14:05, а в Киев прибудет в 21:37.

      Поезд №168 сообщением Львов – Одесса будет курсировать 27 и 30 апреля, 1 и 5 мая. Из Львова поезд отправится в 9:16, а в Одессу прибудет в 20:39. Из Одессы поезд отправится в 10:18, а во Львов прибудет в 21:05.

      Также на Пасху и майские праздники назначены дополнительные рейсы для поездов №670 Кременчуг – Бахмач, №774 Киев – Шостка, №782 Киев – Черкассы, №779 Сумы – Киев – Винница.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Железная дорога Укрзализниця Нацгвардія ДТП в Харькове Новости политики
      Источник: 24 канал
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