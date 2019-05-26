Главные новости 26 мая: Зеленский о задержании в Ровно и инцидент с "мостом Кличко"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал задержание активистов в Ровно. На второй день после открытия стеклянная вставка "моста Кличко" покрылась трещинами. В России сделали дерзкое заявление об освобождении из плена украинских моряков. Такими были главные новости 26 мая в Украине и мире.

Реакция Зеленского на задержание активистов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание двух активистов, которые вышли в центр Ровно с плакатами об "импичменте президента". Гарант призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

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25 мая в центре Ровно полиция задержала двух молодых людей, которые вышли на одиночный митинг с плакатами, на которых было написано: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". По словам правоохранителей, они делали это несанкционированно, потому что не подали заранее соответствующую заявку.

Поэтому в полиции составили на протестующих в присутствии матери девушки админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения митингов. Кроме того, поскольку участница митинга была несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Зеленский сообщил, что по действиям полиции в правоохранительных органах проведут служебную проверку инцидента.

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Выяснил ситуацию относительно якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче,

– отметил Зеленский

Также президент обратился к полицейским, чтобы те не задерживали политических активистов и подчеркнул, что "не боится критики".

Впоследствии под постом появился комментарий самой задержанной, в котором она отметила, что ее "жестоко задержали".



Задержанная Дарья Коц отреагировала на комментарий Зеленского

Инцидент с "мостом Кличко"

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который только 25 мая торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром, треснула стеклянная вставка. Произошло это после того, как группа неизвестных активно на нем попрыгала. По другой версии, в мост стреляли.

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Кстати "флешмоб" с прыжками на открытии моста начал сам городской голова столицы Виталий Кличко. Таким образом он решил продемонстрировать журналистам, что стекло является прочным, а мост – безопасным.

Стекло моста удерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов,

– сказал мэр Киева и вместе с братом продемонстрировал прочность моста, попрыгав на нем.

При этом стекло, на котором он прыгал, Кличко пообещал заменить, потому что внутри каким-то образом появилась вода.



Братья Кличко 25 мая на открытии попрыгали на стеклянной вставке моста // 24 канал

В то же время, в Facebook-сообществе "Типичный Киев" сообщают, что в стекло моста стрелял неизвестный мужчина. Он якобы хотел проверить его на прочность.

Фото треснувшего стекла "моста Кличко" разлетелось по сети.







На "мосту Кличко" треснуло стекло // фото – Виталий Кальный

Что известно про "мост Кличко"?Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".



Его протяженность составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

Треснувшее стекло окружили представители муниципальной стражи и не подпускают туда посетителей. Кроме того, они оттеснили людей к началу самой переправы. Повреждение произошло около 15:00 26 мая. Через некоторое время движение по мосту возобновили.

На инцидент отреагировали на официальной странице моста в Facebook.



На треснувшее стекло отреагировали и на официальной странице моста

Не замедлил прокомментировать инцидент и мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что основная версия инцидента – акт вандализма. Мол, стекло по своим характеристикам очень прочное. И даже несмотря на то, что за два дня с момента открытия прогуляться по пешеходному мосту пришли тысячи людей, просто так он лопнуть не мог.

Сказать, что я недоуменно злой – это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии – это криминал. И будут иметь жесткий ответ,

– написал гневный пост глава города.

Он добавил, что уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

Дерзкое заявление Кремля по пленным морякам

Российские чиновники вызывающе прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву ООН с требованием к России освободить моряков ВМС ВСУ, заявив, что не собираются его исполнять и отпускать украинцев.

25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украины.

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Так называемый депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслан Бальбек сказал, что это решение Международного трибунала ООН ничего не стоит, пишут росСМИ.

Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят,

– заявил Бальбек.

Представителя оккупантов поддержал и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном "представительстве Крыма" при президенте России Александр Молохов. По его словам, морской трибунал в Гамбурге якобы не имеет права требовать от РФ освобождения украинских военных моряков и возврата задержанных кораблей в Черном море, поэтому решение не нужно выполнять.

Молохов объяснил свою точку зрения тем, что украинские моряки якобы были задержаны в Керченском проливе "за нарушение госграницы РФ".

Вместе с тем, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву "за инцидент в Керченском проливе" якобы не принадлежит к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Накануне в Министерстве иностранных дел России заявили, что Международный трибунал ООН вообще не имел права рассматривать этот "инцидент" и требовать освобождения украинских моряков.

Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных во время выхода из Керченского пролива, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".



Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

Ryanair запустил украинскую версию сайта

Лоукост-компания Ryanair наконец открыла полноценную украиноязычную версию сайта. Ранее компания открыла полеты из Харькова и Одессы, а также увеличила частоту рейсов на ряде маршрутов в Киеве.

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Отметим, что Ryanair – это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии. Она существует с 1985 года, а с 1995 – полностью сконцентрировалась на концепции дешевых авиалиний. С того же года компания ограничила парк самолетов и закрыла нерентабельные маршруты.

Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года, однако самолеты компании начали осуществлять полеты отсюда в 2018 году.

Теперь же официальный сайт популярного лоукостера доступен на украинском языке. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair!

– отметил он.