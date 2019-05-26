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      Главные новости 26 мая: Зеленский о задержании в Ровно и инцидент с "мостом Кличко"

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      Новости Украины сегодня 26 мая 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 26 мая в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский прокомментировал задержание активистов в Ровно. На второй день после открытия стеклянная вставка "моста Кличко" покрылась трещинами. В России сделали дерзкое заявление об освобождении из плена украинских моряков. Такими были главные новости 26 мая в Украине и мире.

      Реакция Зеленского на задержание активистов

      Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание двух активистов, которые вышли в центр Ровно с плакатами об "импичменте президента". Гарант призвал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

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      25 мая в центре Ровно полиция задержала двух молодых людей, которые вышли на одиночный митинг с плакатами, на которых было написано: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". По словам правоохранителей, они делали это несанкционированно, потому что не подали заранее соответствующую заявку.

      Поэтому в полиции составили на протестующих в присутствии матери девушки админпротоколы за нарушение порядка и организации проведения митингов. Кроме того, поскольку участница митинга была несовершеннолетняя, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

      Зеленский сообщил, что по действиям полиции в правоохранительных органах проведут служебную проверку инцидента.

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      Выяснил ситуацию относительно якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче,
      – отметил Зеленский

      Также президент обратился к полицейским, чтобы те не задерживали политических активистов и подчеркнул, что "не боится критики".

      Впоследствии под постом появился комментарий самой задержанной, в котором она отметила, что ее "жестоко задержали".


      Задержанная Дарья Коц отреагировала на комментарий Зеленского

      Инцидент с "мостом Кличко"

      На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который только 25 мая торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром, треснула стеклянная вставка. Произошло это после того, как группа неизвестных активно на нем попрыгала. По другой версии, в мост стреляли.

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      Кстати "флешмоб" с прыжками на открытии моста начал сам городской голова столицы Виталий Кличко. Таким образом он решил продемонстрировать журналистам, что стекло является прочным, а мост – безопасным.

      Стекло моста удерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов,
      – сказал мэр Киева и вместе с братом продемонстрировал прочность моста, попрыгав на нем.

      При этом стекло, на котором он прыгал, Кличко пообещал заменить, потому что внутри каким-то образом появилась вода.


      Братья Кличко 25 мая на открытии попрыгали на стеклянной вставке моста // 24 канал

      В то же время, в Facebook-сообществе "Типичный Киев" сообщают, что в стекло моста стрелял неизвестный мужчина. Он якобы хотел проверить его на прочность.

      Фото треснувшего стекла "моста Кличко" разлетелось по сети.

      скло тріснуло міст Кличка
      міст Кличка скло тріснуло

      На "мосту Кличко" треснуло стекло // фото – Виталий Кальный

      Что известно про "мост Кличко"?Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".

      Его протяженность составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

      Треснувшее стекло окружили представители муниципальной стражи и не подпускают туда посетителей. Кроме того, они оттеснили людей к началу самой переправы. Повреждение произошло около 15:00 26 мая. Через некоторое время движение по мосту возобновили.

      На инцидент отреагировали на официальной странице моста в Facebook.


      На треснувшее стекло отреагировали и на официальной странице моста

      Не замедлил прокомментировать инцидент и мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что основная версия инцидента – акт вандализма. Мол, стекло по своим характеристикам очень прочное. И даже несмотря на то, что за два дня с момента открытия прогуляться по пешеходному мосту пришли тысячи людей, просто так он лопнуть не мог.

      Сказать, что я недоуменно злой – это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии – это криминал. И будут иметь жесткий ответ,
      – написал гневный пост глава города.

      Он добавил, что уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы.

      Дерзкое заявление Кремля по пленным морякам

      Российские чиновники вызывающе прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву ООН с требованием к России освободить моряков ВМС ВСУ, заявив, что не собираются его исполнять и отпускать украинцев.

      25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. В решении отмечается, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", поэтому существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украины.

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      Так называемый депутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма Руслан Бальбек сказал, что это решение Международного трибунала ООН ничего не стоит, пишут росСМИ.

      Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят,
      – заявил Бальбек.

      Представителя оккупантов поддержал и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном "представительстве Крыма" при президенте России Александр Молохов. По его словам, морской трибунал в Гамбурге якобы не имеет права требовать от РФ освобождения украинских военных моряков и возврата задержанных кораблей в Черном море, поэтому решение не нужно выполнять.

      Молохов объяснил свою точку зрения тем, что украинские моряки якобы были задержаны в Керченском проливе "за нарушение госграницы РФ".

      Вместе с тем, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву "за инцидент в Керченском проливе" якобы не принадлежит к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

      Накануне в Министерстве иностранных дел России заявили, что Международный трибунал ООН вообще не имел права рассматривать этот "инцидент" и требовать освобождения украинских моряков.

      Как украинские моряки попали в российский плен?25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных во время выхода из Керченского пролива, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу".

      Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

      Ryanair запустил украинскую версию сайта

      Лоукост-компания Ryanair наконец открыла полноценную украиноязычную версию сайта. Ранее компания открыла полеты из Харькова и Одессы, а также увеличила частоту рейсов на ряде маршрутов в Киеве.

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      Отметим, что Ryanair – это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии. Она существует с 1985 года, а с 1995 – полностью сконцентрировалась на концепции дешевых авиалиний. С того же года компания ограничила парк самолетов и закрыла нерентабельные маршруты.

      Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года, однако самолеты компании начали осуществлять полеты отсюда в 2018 году.

      Теперь же официальный сайт популярного лоукостера доступен на украинском языке. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

      Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair!
      – отметил он.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Киева авиация Ryanair Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Виталий Кличко Ровно
      Источник: 24 канал
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