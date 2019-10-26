23:22
26 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, сегодня
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, сегодня
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Главные новости
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Главные новости 26 октября: скандал с Зеленским в Золотом, суд арестовал заместителя Филатова

      71 Читати новину українською
      Новости Украины 26 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 26 октября / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский посетил Золотое на Донбассе, и у него там возник спор с местными добровольцами. Суд взял под стражу заместителя городского головы Днепра Бориса Филатова, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста. В Киеве прошли два ярких мероприятия – "Конопляный марш свободы" и "Парад зомби". Такими были главные новости 26 октября.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня

      Зеленский в Золотом: почему возник резонанс

      Президент Украины Владимир Зеленский совершил двухдневный визит в Золотое на Донбассе. Здесь он пообщался как с местными жителями, так и с добровольцами. Главной темой этих разговоров было разведение войск, которое должно в ближайшее время произойти в Золотом. Дело в том, что украинский президент выступает и агитирует за разведение, зато добровольцы высказываются против, отмечая, что это будет капитуляцией.

      Важно! Зеленский прибыл в Золотое и встретился с бойцами: текст словесной перепалки

      В итоге между добровольцами и президентом прошел сверхэмоциональный разговор. Отмечалсь он и громкими заявлениями с обеих сторон. В частности, Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

      Видео словесной перепалки между Зеленским и добровольцами

      Доливает масла в огонь и то, что по словам украинского президента, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.

      В командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС. Кроме того, в штабе отметили, что эти добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально и нарушают закон об Операции Объединенных Сил.

      Впоследствии добровольцы заявили, что после этого разговора президент якобы отдал приказ их оттуда выбросить, чем заставляет капитулировать. Но никуда они уходить не собираются и будут оставаться здесь до последнего.

      Зато Зеленский отмечает, что никакой капитуляции не будет.

      Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой – подчеркиваю это,
      – заявил он.

      Обратите внимание! Зеленский назначил Гайдая председателем Луганской ОГА: что о нем известно

      Резонансный ремонт моста в Днепре: дело получило новый виток

      По меньшей мере в течение следующих 60 суток Михаил Лысенко, заместитель городского гловы Днепра Бориса Филатова, будет находиться под стражей. Такое решение по нему принял суд. Перед этим чиновника задержали. Подозревают его в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста.

      Интересно, что в сентябре из-за подозрений в хищении денег при ремонте Нового моста в мэрии Днепра прошли масштабные обыски, которые увенчались вручением подозрений близкому окружению мэра и чиновникам, которые занимались организацией ремонтных работ. Михаила Лысенко тогда объявили в розыск.

      Заметим, что именно из-за Нового моста президент Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари. Гарант посетил Днепр еще раз 14 сентября. Он проехался по мосту, подтвердил, что его успели открыть, однако поражения в пари не признал. По мнению Зеленского, качество ремонта переправы еще надо проверить.

      Кстати говоря! На Тернопольщине подтвердили случай дифтерии у привитого мужчины

      В Киеве устроили Конопляный марш свободы и "Парад зомби"

      В субботу в Киеве состоялись два ярких мероприятия. Сначала люди вышли на "Конопляный марш свободы", требованием которого является легализация доступа к медицинскому каннабису. Активисты отмечают, медицинская марихуана помогает онкобольным легче перенести химиотерапию и без побочных эффектов.

      "Вопрос, который нас волнует – урегулирование медицинского каннабиса законом. Это решают в Верховной Раде. Мы требуем безотлагательного внесения законопроекта в ВР. Мы говорим о переквалификации каннабиса и его действующего вещества с запрещенных на такой статус, где контролируемый государством ограниченный оборот возможен для медицинских пациентов, для применения в медицине и науке", – сказал один из организаторов акции.

      Также активисты подчеркивают, что они не настаивают на свободной продаже каннабиса, а говорят о его исключении из перечня наркотических веществ.

      К слову, сегодня в Украине живут около 2 миллионов больных, которым бы мог помочь медицинский каннабис.

      "Конопляный марш" в Киеве: смотрите видео 24 канала

      Интересно! Моряк Безпальченко празднует свадьбу в Украине: очаровательное фото

      Второе не менее интересное шествие прошло несколько позже. Так, на пятый подряд зомби-парад, который прошел у памятника Ярославу Мудрому, собралась в основном молодежь. Желающие повеселиться были в ярких костюмах и гриме зомби, ведьм и других мифических персонажей. Также участники парада включили музыку у Золотых Ворот и станцевали.

       

      blog_ava
      Экс-боец "Азова" рассказал о споре с Зеленским в Золотом-4
      сегодня
      1457
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Борис Филатов Новости Днепра Операция Объединенных сил Война на Донбассе Зеленский в Золотом
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 октября: скандал с Зеленским в Золотом, суд арестовал заместителя Филатова
      сегодня , 23:02 Главные новости 26 октября: скандал с Зеленским в Золотом, суд арестовал заместителя Филатова
      Андрій Шляхтін 66
      Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      сегодня , 22:00 Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча
      Блог Медіа 359
      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      сегодня , 19:00 Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      Злой Одессит 9851
      Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      сегодня , 16:01 Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      Антон Голобородько 271
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сегодня , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1898
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук