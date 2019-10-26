Главные новости 26 октября: скандал с Зеленским в Золотом, суд арестовал заместителя Филатова

Президент Владимир Зеленский посетил Золотое на Донбассе, и у него там возник спор с местными добровольцами. Суд взял под стражу заместителя городского головы Днепра Бориса Филатова, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста. В Киеве прошли два ярких мероприятия – "Конопляный марш свободы" и "Парад зомби". Такими были главные новости 26 октября.

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Зеленский в Золотом: почему возник резонанс

Президент Украины Владимир Зеленский совершил двухдневный визит в Золотое на Донбассе. Здесь он пообщался как с местными жителями, так и с добровольцами. Главной темой этих разговоров было разведение войск, которое должно в ближайшее время произойти в Золотом. Дело в том, что украинский президент выступает и агитирует за разведение, зато добровольцы высказываются против, отмечая, что это будет капитуляцией.

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В итоге между добровольцами и президентом прошел сверхэмоциональный разговор. Отмечалсь он и громкими заявлениями с обеих сторон. В частности, Зеленский заявил, что ему "пофиг, с кем будет перемирие".

Видео словесной перепалки между Зеленским и добровольцами

Доливает масла в огонь и то, что по словам украинского президента, о добровольцах ему рассказали местные жители – якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.

В командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения ни к ВСУ, ни к силовым ведомствам, поэтому не имеют права находиться и действовать в районе проведения ООС. Кроме того, в штабе отметили, что эти добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально и нарушают закон об Операции Объединенных Сил.

Впоследствии добровольцы заявили, что после этого разговора президент якобы отдал приказ их оттуда выбросить, чем заставляет капитулировать. Но никуда они уходить не собираются и будут оставаться здесь до последнего.

Зато Зеленский отмечает, что никакой капитуляции не будет.

Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой – подчеркиваю это,

– заявил он.

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Резонансный ремонт моста в Днепре: дело получило новый виток

По меньшей мере в течение следующих 60 суток Михаил Лысенко, заместитель городского гловы Днепра Бориса Филатова, будет находиться под стражей. Такое решение по нему принял суд. Перед этим чиновника задержали. Подозревают его в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста.

Интересно, что в сентябре из-за подозрений в хищении денег при ремонте Нового моста в мэрии Днепра прошли масштабные обыски, которые увенчались вручением подозрений близкому окружению мэра и чиновникам, которые занимались организацией ремонтных работ. Михаила Лысенко тогда объявили в розыск.

Заметим, что именно из-за Нового моста президент Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари. Гарант посетил Днепр еще раз 14 сентября. Он проехался по мосту, подтвердил, что его успели открыть, однако поражения в пари не признал. По мнению Зеленского, качество ремонта переправы еще надо проверить.

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В Киеве устроили Конопляный марш свободы и "Парад зомби"

В субботу в Киеве состоялись два ярких мероприятия. Сначала люди вышли на "Конопляный марш свободы", требованием которого является легализация доступа к медицинскому каннабису. Активисты отмечают, медицинская марихуана помогает онкобольным легче перенести химиотерапию и без побочных эффектов.

"Вопрос, который нас волнует – урегулирование медицинского каннабиса законом. Это решают в Верховной Раде. Мы требуем безотлагательного внесения законопроекта в ВР. Мы говорим о переквалификации каннабиса и его действующего вещества с запрещенных на такой статус, где контролируемый государством ограниченный оборот возможен для медицинских пациентов, для применения в медицине и науке", – сказал один из организаторов акции.

Также активисты подчеркивают, что они не настаивают на свободной продаже каннабиса, а говорят о его исключении из перечня наркотических веществ.

К слову, сегодня в Украине живут около 2 миллионов больных, которым бы мог помочь медицинский каннабис.

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Второе не менее интересное шествие прошло несколько позже. Так, на пятый подряд зомби-парад, который прошел у памятника Ярославу Мудрому, собралась в основном молодежь. Желающие повеселиться были в ярких костюмах и гриме зомби, ведьм и других мифических персонажей. Также участники парада включили музыку у Золотых Ворот и станцевали.