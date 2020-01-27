Главные новости 27 января: есть ли коронавирус в Украине, встреча Зеленского с Дудой

С подозрением на коронавирус в больницу забрали львовянина, который прибыл из Китая. Президенты Украины и Польши Зеленский и Дуда встретились в Освенциме. В Афганистане разбился самолет с американскими военными. В здании Минкульта вспыхнул пожар. Украинка Надежда Шпаченко получила Грэмми. Такими были главные новости 27 января в Украине и мире.

Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире:

Коронавирус в Украине

В Киеве подтвердили случай заражения коронавирусом. Впрочем, как выяснилось впоследствии, это не китайский вирус 2019-nCoV. В Минздраве пообещали: если в Украине обнаружат опасный вирус, сразу сообщат об этом журналистам.

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Между тем во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали парня. Львовянин, который учится в китайском университете, утром 27 января вернулся в Украину. У парня – кашель, насморк и температура. Все материалы медики отправляют на анализ за границу.

Также устанавливают лиц, которые могли контактировать с парнем в пути, чтобы проверить состояние их здоровья. Сейчас студент находится в специальном боксе в инфекционной больнице Львова.

Предварительно в Украине расследовали 3 случая подозрения на новый вид смертельного коронавируса из Китая, 2 из которых не были подтверждены. В отношении третьего человека эпидемическое расследование продолжается.

Смотрите видео о коронавирусе:

Из-за угрозы вспышки коронавируса в Украине состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны. Поручения по итогам совещания:

Минздрав должен постоянно и широко информировать общественность о ситуации с распространением нового коронавируса. Ведомство должно предоставить соответствующие рекомендации о признаках инфекции, а также, как ее предупредить и вылечить; усилить возможности колцентра, чтобы тот мог без проблем предоставлять и получать соответствующую оперативную информацию.

Минфин должен предусмотреть дополнительные расходы: деньги, которые должны пойти в медучреждения на необходимые медпрепараты и оборудование.

Посольство Украины в Китае должно распространить рекомендации, чтобы украинцы покинули территорию Китая.

МИД должен рекомендовать украинцам не путешествовать в Китай в ближайшее время. МИД уже опубликовал такую ​​рекомендацию.

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Заметим, что в связи с распространением коронавируса авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, приостанавливает полеты в Китай в период с 3 февраля по 28 марта. А сам Join UP! вернет туристов с китайского острова Хайнань домой рейсами 29 января и 1 февраля.

Кстати, Укрпочта заверила, что на сегодня нет никакой угрозы заразиться китайским коронавирусом через посылки из-за рубежа.

А тем временем в сети начали появляться фейковые объявления о продаже за 2500 гривен якобы вакцины от китайского коронавируса nCoV. Эти объявления ложные, ведь точно известно, что вакцины именно от коронавируса типа nCoV на сегодня не существует.

На самом деле первые клинические испытания вакцины от коронавируса типа nCoV состоятся в течение 3 месяцев. Опыт предыдущих лет свидетельствует о том, что создание вакцины требует значительно большего времени.



Ложное объявление о якобы продаже вакцины от коронавируса

Встреча Зеленского с Дудой

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились 27 января в Освенциме в рамках празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Лидеры государств обсудили двусторонние отношения.

Зеленский отметил, что Украина разрешила поисковые работы, и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. На очереди – восстановление польской стороной поврежденной могилы бойцов УПА на горе Монастырь.

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Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня наши страны с открытым сердцем движутся вперед, в будущее. Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет,

– сказал украинский президент.

Зеленский анонсировал, что в 2020 году Украина и Польша планируют провести ряд совместных мероприятий. Он надеется на визит Дуды в Украину.

Смотрите видео совместной пресс-конференции Зеленского и Дуды:

В свою очередь Дуда на совместной с Зеленским пресс-конференции заявил, что Польша требует возврата полной территориальной целостности Украины. Президент Польши сказал, что обсудил со своим украинским коллегой ситуацию в Украине, отношения с Россией, оккупацию Донбасса и Крыма.

Для Польши вопрос однозначен – мы требуем возвращения преимущества международного права и не нарушать нормы этого права. Возвращение полной территориальной целостности Украины – это наша однозначная позиция. Украина всегда может рассчитывать на нас,

– сказал Дуда.

"Я спрашивал у господина президента о нормандском формате. Я рад, что происходит обмен пленными. Для обычных людей, для общества это очень важно. Я полностью поддерживаю вашу позицию и образ вашего поведения", – добавил президент Польши.

Лидеры двух государств также согласовали вопрос дальнейшего экономического сотрудничества.

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"Польша – наш четвертый крупнейший торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы по достоинству оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине. Мы сегодня договорились и в дальнейшем развивать и укреплять наше стратегическое, дружественное партнерство", – сказал Зеленский.

Крушение самолета в Афганистане

Террористическая группировка "Талибан" заявила, что 27 января сбила американский самолет над афганской провинцией Газни. На борту находились 5 американских военных. В Пентагоне говорят, что самолет ВВС США никто не сбивал, а судно упало из-за технических неисправностей.

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Plane crashes in Afghanistan killing everyone on board https://t.co/W60GYWorrP — Jadili News (@JadiliNews) January 27, 2020

Точную информацию о том, кому принадлежало судно, долго не называли. Следовательно, появлялась даже информация о том, что упал пассажирский самолет с 83 людьми на борту. Местные СМИ заявляли – разбился самолет государственной компании Ariana Afghan Airlines. Впрочем, в самой авиакомпании эту информацию опровергли.

Через несколько часов появилась другая версия – в Афганистане разбился американский военный борт. Ее распространили талибы и сразу добавили: за этим стоят они. Исламисты передали: среди погибших – несколько офицеров и солдат американской армии.

Вечером американская сторона подтвердила факт катастрофы, однако остается немногословной.

#BREAKING: Multiple people reported dead after plane crashes in Afghanistan's central province of Ghazni



pic.twitter.com/vQ9fZTaC40 — I.E.N. (@BreakingIEN) January 27, 2020

Пожар в Министерстве культуры

В Киеве утром вспыхнул пожар в здании Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Спасатели эвакуировали всех 220 работников ведомства, пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности проводки.

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Если точнее, то задымление возникло на 3 этаже Минкульта на улице Ивана Франко. В этом здании хранился архив.

Во время эвакуации пожарные спасли 4 человек: двух вывели по лестнице, еще двух – сняли с помощью автолестницы.

С огнем боролись 30 спасателей и 10 единиц спецтехники. В конце концов, пожар на площади 30 квадратных метров удалось ликвидировать.

Смотрите видео с места пожара в Минкульте:

Украинка получила Грэмми

Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила премию Грэмми в номинации "Лучшая классическая книга". Украинка попала сразу в две номинации Грэмми: "Лучшая классическая сборка" и "Продюсер года в классической музыке" в категории "Классическая музыка на Грэмми-2020".

Узнайте больше об украинке Надежде Шпаченко, которая получила Грэмми

В пластинку "Лучшая классическая книга" (The Poetry of Places) вошли новые сольные произведения, выполненные вместе с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэнном Пирсом Мартином и перкусионистом коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллсом.



Украинка Надежда Шпаченко, получившая Грэмми / Фото Getty Images

Известно, что Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии. Среди его педагогов – Джон Перри, Виктор Розенбаум, Виктор Деревянко и Серафима Шварц.

Шпаченко – профессор музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне.

В США украинка известна активным исполнением современной музыки. На счету Шпаченко довольно много премьерных исполнений произведений первых композиторов мира: Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.

Во время своих концертов украинка исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

Слушайте The Poetry Of Places Надежды Шпаченко: