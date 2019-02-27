Главные новости 27 февраля: Украина не едет на Евровидение и внезапный удар Индии по Пакистану

Украину на Евровидении не будет представлять никто – национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в песенном конкурсе. Ядерная Индия нанесла авиаудар по ядерному Пакистану впервые за последние 50 лет, напряжение растет. Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении. Такими были главные новости четверга, 27 февраля, в Украине и мире.

Украина отказалась от участия в Евровидении-2019

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Украину на Евровидении 2019 не представит никто. Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в песенном конкурсе. В НОТУ отмечают, что Нацотбор-2019 обнаружил системную проблемы музыкальной индустрии в Украине, в частности – связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора.

В ведомстве утверждают, что для части общества концерты и связи с РФ – это приемлемо, однако в другой это вызывает возмущение и осуждение.

Законы Украины не предлагают никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории РФ несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации,

– также отмечают в общественном вещателе.

Поэтому в условиях чрезмерной политизации национального отбора НОТУ решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Кроме того, там подчеркивают – необходимо начать общественный диалог по проблеме концертных поездок в Россию. А еще разработать проект закона, который это сотрудничество будет регулировать.

К слову, в НОТУ утверждают, что после отказа победительницы Нацотбора MARUV подписывать договор вещатель мог выбрать любого исполнителя не из числа участников Нацотбора, но отказался от такой альтернативы и обратился к другим финалистам.

Однако от поездки накануне отказались еще Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?

После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос, подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве. Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia.



Певица обнародовала условия договора с НОТУ и выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров договор все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.

А еще – Кабинет Министров Украины принял решение, которым предлагает внести изменения в правила Национального отбора на Евровидение-2019. Так, правительство поручило Госкомтелерадио и "Общественное" усовершенствовать правила отбора представителя Украины с учетом "обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс". Однако сейчас это уже не слишком актуально.

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Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет

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Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Пакистан в ответ уничтожил два индийских военных самолета. Авиаудар стал первым за 48 лет – со времени последней войны между странами в 1971 году.

Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, которое произошло накануне. Министр иностранных дел страны Виджай Гокхале считает, что боевики планировали новые атаки в Индии. Авиаудар уничтожил много боевиков вместе с их главарями.



Страны, которые владеют ядерным оружием

Зато Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны и уничтожил два истребителя Индии.

Pakistan gives first surprise to india.

pakistan responded to india agression in day light.

#pakistanstrikesback#PakistanArmyZindabad pic.twitter.com/a6iWhU0Bno — ZAHID Shah (@ZAHIDSh21959066) 27 лютого 2019 р.

Конфликт может осложниться тем фактом, что Пакистан и Индия являются ядерными державами.

Сейчас обе страны закрыли воздушное пространство. А посольство Украины предупреждает: украинцам стоит воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта этой страны с Пакистаном. Не следует посещать индийские штаты Джамму, Кашмир, Панджаб и Химачал Прадеш.

Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении

На сайте Конституционного суда опубликовали решение суда об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Говорят, она "такая, что не отвечает Конституции Украины". Статья теряет силу, а решение КС является "обязательным и окончательным", и обжаловать его – никак нельзя.

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Зато национальное бюро считает, что отсутствие уголовной ответственности за незаконное обогащение открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. А вот Президент Петр Порошенко пообещал разработать новую статью – такую, что "комар носа не подточит".

Итак, отныне Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности власть имущих за их электронные декларации. Депутаты, которые инициировали это решение, теперь празднуют.

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Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?

Подозрения по этой статье объявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

Кто требовал отменить статью о незаконном обогащении? Отменить статью о незаконном обогащении требовала большая группа из 59 народных депутатов. В Конституционном суде их представляет нардеп из "Народного фронта", глава регламентного комитета Павел Пинзеник.

Какими будут последствия отмены статьи о незаконном обогащении? Норму об ответственности за незаконное обогащение приняли еще в 2015 году. Благодаря принятию этой нормы Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим. Кроме того, норма об ответственности за незаконное обогащение была условием подписания соглашения с Международным Валютным Фондом. Украина взяла на себя это обязательство для получения кредитов от МВФ.

Что привело к отмене статьи? Скорее всего, расследование журналистов программы "Наши деньги", в котором раскрыли коррупционную схему в "Укроборонпроме", привело к отмене статьи.

Кернес и Добкин упражняются в обзывании людей

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Им обоим "красноречия" не занимать. Так, нардепу из фракции "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину не понравились украинские артисты, которые говорят про свою гражданскую позицию.

Без ругани политик никак не смог прокомментировать скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2019.

Джамала, Зибров, Мухарский, Приходько, Ягольник и прочий музыкально-патриотически-свихнувшийся отстой, после отказа ехать на Евровидение Freedom Jazz и КAZKA, надеюсь, поняли, что они не только никакие как артисты, музыканты, продюсеры, но и люди де**мовые?! А НОТУ – в отставку, нах*р!,

– написал Добкин в Twitter.

Джамала, Зибров, Мухарский, Приходько, Ягольник и прочий музыкально-патриотически-свихнувшийся отстой, после отказа ехать на Евровидение Freedom-jazz и КAZKA,надеюсь поняли что они не только никакие как артисты,музыканты,продюсеры,но и люди дерьмовые?! А НТКУ - в отставку, нахер! — Добкин Михаил (@mdobkin) 27 лютого 2019 р.

На истерику Добкина бурно среагировали другие пользователи микроблога. Так, один из них предложил Добкину самому представить Украину на Евровидении-2019.

"Мишка, а езжай ты на Евровидение. Поставишь стол на сцене, почитаешь что-нибудь по-дебильному написанное...," – рекомендуют ему.

Мишка, а езжай ты на Евровидение... Поставишь стол на сцене, почитаешь что-нибудь по дурацкому написанное... — Blaip (@BlaipG) 27 лютого 2019 р.

И такое бранное заявление у Добкина не одно. И даже не два. Так, в августе 2018 года политик обозвал украиноязычную музыку "низкопробным г**ном". А перед этим, весной того же года, Добкин оскорбительно высказался в адрес украинского языка.

"Філіжанка. Мешти. Коцик. Гарбата. Жевжик. Это не бранные слова. Это украинский язык от "не рабов", – писал политик в своем Twitter.

Не отстает от Добкина другой оратор века – Кернес. Городской голова Харькова 27 февраля обругал активистов, протестующих против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Назвал их "дебилами".

Скандальный инцидент произошел во время заседания Харьковского городского совета. На сессии депутаты поддержали решение исполнительного комитета о повышении цен на проезд в трамваях и троллейбусах до 6 гривен, а в метро до 8 гривен.

Из-за этого на сессию горсовета пришли почти два десятка недовольных харьковчан. Они скандировали "Кернеса – в отставку" и требовали выполнить решение суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в транспорте.

Уважаемые депутаты! Кто хочет дать слово вот этим буйно-громким дебилам, прошу проголосовать,

– обратился Кернес к горсовету в ответ на просьбу митингующих. Но большинство депутатов проголосовало против.

Кернес обозвал активистов на сессии Харьковского горсовета: видео

Представники громадських організацій на сесії міськради: Кернес оголосив перерву UPD: // 10:40. До акціянтів на вулиці вийшов представник антикорупційного центру Дмитро Булах. Він розповів про те, що відбувається в сесійній залі та закликав людей залишатися під стінами міської ради до завершення сесії. Також, за його словами, присутній на сесії нардеп Віталій Купрій викликав поліцію. UPD: // 10:25 Геннадій Кернес оголосив перерву на 10 хвилин та попросив депутатів вийти з зали. Під час перерви з рупором біля трибуни виступає нардеп Віталій Купрій. "Це лузери, які нікуди не потрапили, які називають себе активістами", – сказав Кернес. ______________ Учасники протесту під міськрадою пройшли до сесійної зали. Вони вимагають від міської влади виконання рішення суду щодо призупинення дії тарифів. На сесії вони просять дати їм слово, вигукують з зали. На трибуні плакат: «Кернес, исполняй!». Харківський міський голова Геннадій Кернес вікдрив сесію, а після вигуків з зали, оголосив перерву на 10 хвилин. Під час перерви Кернес назвав присутніх представників громадських організацій, які вимагали слова, «дебілами». Близько 10:15 сесія відновилася. Дивіться, що відбувалося перед сесією і на її початку. Опубліковано UA: Харків Середа, 27 лютого 2019 р.

Кроме этого, Кернес грубо высказался в сторону бывшего депутата Харьковского горсовета и активиста Дмитрия Маринина.

"Послушай, ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда. И хватит здесь вообще нам указывать. Ты кнопка, бл*дь, ты понял или нет?", – сказал Кернес.

Внимание! На видео и в заметке присутствуют нецензурные высказывания! (18+)