Главные новости 27 февраля: украинка подхватила коронавирус в Италии, 8 областям отключат газ

26-летняя украинка, проживающая в итальянской Ломбардии, заразилась коронавирусом. С 1 марта "Нафтогаз" может прекратить поставки газа в 8 областей. В Харькове возле торгового центра "Барабашово" вспыхнули столкновения. Значительно уменьшился показатель позитивного отношения к президенту Владимиру Зеленскому. Такими были главные новости 27 февраля.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Коронавирус в Италии: под удар страшной болезни попала украинка

Зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Covid-19 среди украинцев в Италии. Речь идет о 26-летней украинке, которая приехала к родителям на юг страны из Ломбардии, где зафиксировали вспышку болезни. Там ей стало плохо через несколько дней, врачи сделали тест и подтвердили коронавирус.

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По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, ее состояние – не критическое, и угрозы жизни нет. Сейчас она находится в инфекционном отделении. Ее биологический материал передали на исследование, и в ближайшее время появятся результаты.

В Неаполе два случая подтверждено на инфекцию. Одна из двух – украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме,

– рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Председатель муниципалитета Монтано-Антилия Лучано Тривелли в фейсбуке опубликовал видеообращение, в котором рассказал следующее:

Несколько дней назад 26-летняя украинка прибыла в село Абатемарко.

Она жаловалась на слабость и в сопровождении своих родителей вечером 25 февраля обратилась в больницу.

Тест на Covid-19 дал положительный результат в больнице в Неаполе, но его еще должны подтвердить в Риме.

Сейчас украинка находится в изолированной палате под наблюдением врачей.

В карантин отправили ее родителей и всех, кто, вероятно, с ней контактировал.

Журналистка Stranieriinitalia Марьяна Суренович в фейсбуке добавила, что украинка почувствовала первые симптомы заболевания только через 5 дней после приезда к родителям. Сейчас ее сообщение удалено, по какой причине – пока неизвестно.



Пост журналистки Суренович о больной коронавирусом украинке в Италии / Скриншот

Между тем, еще четыре украинца заразились коронавирусом на пресловутом судне Diamond Princess. Сейчас этот лайнер находится на карантине возле берегов Японии. Всего здесь на борту находятся 3700 пассажиров из 56 стран.

Покинуть судно можно только по соглашению сторон и только после того, как человека повторно проверят на наличие коронавируса. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии.

По состоянию на 26 февраля, среди пассажиров Diamond Princess количество инфицированных коронавирусом Covid-2019 – 705 человек.

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8 областей могут остаться без тепла

Угроза отключения тепла в домах украинцев сохраняется в 8 областях. Уже 1 марта "Нафтогаз" может прекратить поставлять туда газ из-за долгов 16 предприятий-производителей тепла.

Как подчеркивают в "Нафтогазе", тепловики не выполняют ни одно из условий по расчетам. Так, от 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников провели необходимые минимальные платежи "Нафтогаза". Поэтому украинцы, дома которых отапливаются через этих тепловиков, не остались без газа. В свою очередь в зоне риска остаются 16 производителей тепла.

Жители каких областей Украины могут остаться без тепла:

Днепропетровской;

Киевской,

Луганской;

Одесской;

Полтавской;

Харьковской;

Херсонской;

Хмельницкой.

"Нафтогаз" письменно сообщил этим предприятиям о необходимости оплатить, чтобы избежать отключения газа с 1 марта 2020 года.



Долги за газ тепловиков / Информация от "Нафтогаза"

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Беспорядки на "Брабашово"

В Харькове на рынке "Барабашово" произошли столкновения между коммунальщиками и предпринимателями. Все началось с того, что коммунальщики приехали сюда для того, чтобы выполнить решение исполкома от 29 января. Согласно документу, рекламная конструкция является незаконной.

В итоге произошли столкновения между предпринимателями, выступающими против строительства новой дороги, и группой людей в камуфляже, которые обеспечивали демонтаж арки. Пострадали 3 человека. Среди предпринимателей есть люди, которые получили ожоги глаз от распыленных газовых баллончиков, а также те, кого избили арматурой. По словам правоохранителей, на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ.

Смотрите видео столкновений на "Барабашово" в Харькове

По результатам столкновений полицейские задержали 53 человек для выяснения обстоятельств. Начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко рассказал, что правоохранители изъяли резиновые дубинки и газовые баллончики. В то же время следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Нас избили, предпринимателей, забрызгали баллончиками, забросали камнями, из огнетушителей били народ просто. Городская власть допустила это, хотя вчера они нам обещали, что ничего не будет,

– отметил в комментарии 24 каналу один из предпринимателей.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер назвал недопустимыми схватки и силовое противостояние. Он намерен сообщить о ситуации Владимиру Зеленскому.

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Рейтинг Зеленского идет на спад

В сентябре 2019 года 73% украинцев положительно высказывались о президенте Владимире Зеленском. Однако в феврале 2020 года этот показатель значительно уменьшился – до 47%. Результаты опроса об отношении к политикам обнародовал КМИС.

Негативно к президенту относятся 24% опрошенных, а нейтрально – 28%. Лишь 1% вовсе не знают, кто такой Владимир Зеленский.

В целом отношение украинцев к главе государства каждый месяц становится хуже. В сентябре положительно высказались о Зеленском 73%, в октябре – 66%, в начале ноября – 64%, в конце ноября – 52%. В декабре показатель немного вырос – до 60%, но в феврале вновь упал – до рекордной отметки 47%.

В то же время растет число тех, кто негативно относится к украинскому президенту:

сентябрь – 7%;

октябрь – 9%;

начало ноября – 12%;

конец ноября – 19%;

декабрь – 14%;

февраль – 24%.

Заметим, что в феврале 47% опрошенных одобряют действия президента, а 40% – не одобряют. Этот показатель также значительно ухудшился с октября 2019 года.



Отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала

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Королевской устроили теплый прием во Львове

Народного депутата ОПЗЖ Наталью Королевскую 27 февраля под выкрики "Ганьба" выгнали из Львовской областной госадминистрации. Дело в том, что известная своими пропутинскими взглядами политик отказалась называть Россию агрессором. Инцидент с Королевской случился во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове. Им руководила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

На заседание также пришли несколько активистов и ветеранов войны на Донбассе. В начале совещания они спросили Королевскую, является ли Россия агрессором. Однако депутат Медведчука отказалась отвечать на вопросы.

Однако Королевская таки признала, что Крым, Донецк и Луганск – это Украина. Заметим, говорила пророссийская политик на украинском языке. Впоследствии она вообще отказалась коммуницировать с активистами, потому что они якобы "говорят на повышенных тонах".

После этого активисты потребовали, чтобы парламентарка покинула заседание и начали скандировать "Ганьба", "Вон из Львова!", "Чемодан, вокзал, Россия". Соответствующее видео скандала опубликовал волонтер Игорь Стефанюк в фейсбуке.