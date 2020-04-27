Главные новости 27 апреля: карантин в Украине могут закончить быстрее, точка в деле Гандзюк

Карантин в Украине могут снять скорее быстрее, чем это планировалось ранее. СБУ завершила расследование дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Скандал с заместителем председателя КГГА Владимиром Слончаком получил логическое развитие – чиновника уволили. Такими были главные новости 27 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Выход из карантина: когда его ждать украинцам

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что первый этап выхода из карантина должен начаться 11 мая. Следующие не привязаны к конкретным датам и их запуск будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом. Есть вероятность, что второй, третий или четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно.

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Правда, он заметил, может быть два пути развития ситуации:

если число инфицированных будет снижаться, не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа ;



; если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества больных, то карантинные мероприятия вновь могут усилить.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика Кабмина

Между тем, уже 1 мая в Украине могут заработать продовольственные рынки. Речь идет о более 280 таких крытых заведений. Они обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Вопрос об открытии рынков планирует рассмотреть правительство на ближайшем своем заседании – в среду, 29 апреля. Его рассмотрение уже одобрил президент Владимир Зеленский.

Считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу, 1 мая, рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть, только при условии соблюдения всех правил безопасности,

– отметил он.

Кроме того, Зеленский предложил правительству установить для рынков новые правила по борьбе с распространением коронавируса. Мол, нужно учиться жить в новых условиях. Правительство, со своей стороны, это поддержало. Также в Кабмине предлагают ввести санкции за несоблюдение этих ограничений.

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Расследование по делу Гандзюк завершено: детали

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора закончили досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. В итоге подозрение в организации нападения сообщили председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику-консультанту депутата этого же совета Алексею Левину.

По версии следствия,

конечным заказчиком преступления является действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер;

является действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер; организатором убийства был представитель банды Алексей Левин.

Мангера подозревают в том, что по предварительному сговору с Левиным он организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк. В результате этих травм активистка умерла. Мангеру и Левину грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Также в Офисе генпрокурора напомнили, что исполнители преступления – Сергей Торбин, Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский – уже осуждены на разные сроки в июне 2019 года.



Какие приговоры получили исполнители убийства Гандзюк / Скриншот видео СБУ

Со своей стороны, заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук добавил, что подследственность дела может быть изменена. Также он отметил, что о других подозреваемых заказчиках убийства Гандзюк, кроме Мангера и Левина, не известно.

С такими результаты следствия не соглашаются активисты. Вечером они пришли с протестами в офис Президента. По их убеждению, генпрокурор Ирина Венедиктова за 40 дней развалила дело об убийстве Екатерины Гандзюк и действует в интересах заказчиков и организаторов преступления.

В то же время свой поход к ОПУ они аргументировали тем, что именно президент Владимир Зеленский обещал посадить убийц Гандзюк и именно он привел к власти Венедиктову. Поэтому участники акции говорят, что будут требовать от президента объяснений.

Ситуация под Офисом Президента: видео

Объяснение активистов об акции

Они утверждают, что до конца расследования еще 3 месяца. Следственные действия и негласные следственные действия не завершены. Не завершили даже те следственные действия, которые были инициированы потерпевшими и ходатайство по которым были удовлетворены.

Активисты требуют увольнения Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Именно передать дело в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты одного из вероятных заказчиков убийства Владислава Мангера. Рассчитывая таким образом на оправдательный приговор.

ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера.

Подозреваемый в организации преступления Алексей Левин так и не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием. "Это вполне логично, ведь Мангер уже передал его родным часть обещанных денег за молчание", – говорят активисты.

Один из подозреваемый в убийстве Игорь Павловский также не дал никаких показаний.

"Очевидно, что Мангер договорился с ГПУ на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности именно сейчас. Иначе трудно объяснить, зачем следствию пренебрегать 3-мя месяцами, которые остались для сбора доказательств, и обрывать следственные действия. У нас единственное объяснение: информация, что Мангер собирал деньги, подтверждается. Собрал. Занес. Договорился", - говорится в их сообщении.

Коротко о смерти Екатерины Ганздзюк

31 июля 2018 неизвестные напали и облили ее серной кислотой.

Женщина получила 30% ожогов тела и попал в больницу.

Медики несколько месяцев спасали активистку, провели ряд операций.

4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице.

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Скандал с участием заместителя Кличко Слончака: подробности

В ночь 27 апреля в Киеве полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение ПДД. В конце концов ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. Интересно, что за рулем машины была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а пассажиром, который конфликтовал с полицейскими, – заместитель Кличко Владимир Слончак.

Впоследствии в сеть попало видео с регистратора одного из патрульных. На нем четко слышно, как на просьбу продемонстрировать документы Костенко спокойно отвечает: "Ребята, у вас будут проблемы". Сам же Слончак такого покоя не разделял. Он начал кричать на копов, употребляя нецензурную лексику и демонстрируя свою откровенно хамскую манеру разговора. Впоследствии чиновник начал хвастаться местом своей работы.

Не грузиться "Дия"? А почему не грузится? Ну поехали ко мне на работу, там посмотрим. Поехали ко мне в КГГА. У тебя почему не грузится, спрашиваю?

– сказал Владимир Слончак.

Когда патрульный пытался поговорить с Костенко, которая была водителем авто, Слончак выкрикивал разные возгласы просто ему под ухо. Тогда толкнул копа, ударил его, оказался на асфальте и был задержан за нападение на работника полиции.

Слончак ударил полицейского: смотрите видео с регистратора

В итоге патрульные атомобиль отправили на штрафную стоянку.

Депутат Костенко отказалась проходить любые тесты на наличие алкоголя в крови. На нее составили административный протокол об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это ей грозит штраф 10 тысяч 200 гривен и лишение прав на год.



об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это ей грозит штраф 10 тысяч 200 гривен и лишение прав на год. А Владимира Слончака отправили во временный изолятор. Также против него возбудили уголовное дело по факту угрозы или насилия в отношении работника полиции. Ему грозит до 5 лет за решеткой. Вечером Слончаку объявили подозрение.

Когда скандал получил резонанс, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил своего заместителя. По его словам, Солончак должен отвечать за свои поступки по закону, как и каждый гражданин Украины. В то же время Кличко подчеркнул, что не собирается никого прикрывать, а особенно тех, кто дискредитирует городскую власть Киева.

Сам Слончак решил извиниться перед общественностью и полицейскими, а инцидент он назвал "эмоциональной несдержанностью".

Вчера вечером мой автомобиль остановила патрульная полиция. Во время выяснения обстоятельств остановки, патрульные вызывающе превышали свои полномочия и нарушали закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было,

– говорит он.

С биографией Владимира Слончака можете ознакомиться по этой ссылке, а о Людмиле Костенко читайте здесь.

Украинские звезды присоединились к флешмобу с аплодисментами благодарности

Звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к всемирному флешмобу и поблагодарили всех тех, кто неустанно работает и подвергает свое здоровье и жизнь опасности во время карантина.

Так, украинские ведущие и актрисы записали молчаливые видео, на которых аплодисментами благодарят медиков, пожарных, полицейских, фармацевтов, продавцов, работников почты и курьеров за неутомимый труд во время карантина.

Участие в флешмобе приняли Леся Никитюк, Сергей Притула, Виктория Булитко, Константин Войтенко, Григорий Решетник, Иракли Макацария, Алла Костромичова, Сергей Никитюк, Тарас Цимбалюк и другие звезды телеэкранов.