Главные новости 27 мая: партия "Слуга народа" раскрыла карты и бунт заключенных в Одессе

Партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины по политическим вопросам Дмитрий Разумков, съезд политической силы состоится уже скоро. В исправительной колонии в Одессе заключенные подняли бунт – они забаррикадировались и даже взяли заложников. Владимир Зеленский впервые съездил на передовую как президент Украины. Такими были главные новости понедельника, 27 мая, в Украине и мире.

"Слуга народа" идет на выборы: кто, когда и как

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Тайн стало меньше – в партии "Слуга народа" назвали первые имена и даты. Возглавил ее советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Руководителем избирательного штаба партии стал Александр Корниенко. Во время президентской кампании он был мотивационным спикером "ЗЕ-команды".



Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика

Съезд политической силы будет происходить в два этапа – первый назначили на 8 июня, дату второго еще не назвали. На первом собрании представят кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии.

На втором этапе съезда сформируют окончательный список кандидатов в депутаты от "Слуги народа".

Смотрите видео: кто попадет в партийный список "Слуги народа"

Лидеры партии хотели провести публичные праймериз – то есть дать возможность избирателям проголосовать за кандидатов в списки. Но из-за ограниченности времени избирательной кампании будут идти другим путем – кандидатам выставят определенные критерии.

Первый – это документальная проверка, второй – проверка добропорядочности, третий – профессиональная оценка,

– рассказал Корниенко.

Так, кандидатов будут отбирать по заявкам на сайте политсилы после проверки соответствия требованиям партии и интервью с ее руководством и кадровиками.

"Мы запускаем проект "Лифт" – мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа", – добавил глава штаба.

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А вот финансировать "Слугу народа" могут физические и политические лица. Там говорят, что они предоставляют небольшие суммы, но само количество желающих поддержать партию – большое.

При этом глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко отметил, что кампанию "Слуги народа" не будут финансировать те, кто давал деньги на президентскую кампанию Владимира Зеленского, потому что это не предусмотрено законом.

Бунт в колонии

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В Южной исправительной колонии №51, что на Люстдорфской дороге, заключенные решили совершить бунт, там даже вспыхнул пожар. Новость сразу подхватили российские СМИ и все преувеличили так, как они это умеют.

Полиция схватила нескольких мужчин возле одесской колонии: видео

Так, сначала появилась информация о том, что 15 заключенным удалось бежать, а часть из них удалось задержать правоохранителям. Это фейк – на самом деле задержали не беглецов, а нескольких лиц, которые пришли к колонии поддержать заключенных.

Под колонию стянули военных Нацгвардии и спецназ, Люстдорфскую дорогу перекрыли.Правоохранители взяли ситуацию под свой контроль.



Бунт в колонии в Одессе



Правоохранители задержали участников бунта в колонии

Троих медработников и троих охранников, которых заключенные держали в заложниках, освободили. Пятерых участников беспорядков вывезли из исправительного учреждения.

По словам моего представителя, нарушения прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима,

– отметила украинская омбудсмен Людмила Денисова.



Никому из заключенных во время бунта не удалось убежать

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Причины беспорядков

Денисова предварительной причиной беспорядков называет обыски, которые проводили у осужденных. По другим данным, заключенные начали бунт в колонии из-за плохого качества еды. Также, по словам самих осужденных, в колонии процветает коррупция и с ними жестоко обращаются. Беспорядки в одесской колонии идут несколько дней.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что беспорядки произошли по указанию "воров в законе", те таким образом хотели дестабилизировать ситуацию.

"Ворам в законе" жить в нашей стране будет еще тяжелее,

– пообещал он.

Что произошло в одесской колонии, смотрите видео:

Зеленский впервые на передовой как президент

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Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку – и сразу на передовую. Там глава государства осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.



Владимир Зеленский поехал на передовую/ Источник: president.gov.ua Владимир Зеленский поехал на передовую/ Источник: president.gov.ua

Зеленский пообщался с бойцами насчет бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом и укомплектования подразделений.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения,

– идет речь в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский заслушал доклад командующего операции Объединенных сил Александра Сирского о ситуации в районе боевых действий.

С "мостом Кличко" снова произошла неприятность

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Опять трещина в стеклянной поверхности. Для пешеходно-велосипедного моста в Киеве она стала уже третьей. Только несколько часов назад работники заменили разбитое стекло.

Смотрите видео: на" мосту Кличко " снова треснуло стекло

По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Что стало причиной очередной трещины на стеклянной поверхности – неизвестно. Однако рабочие уверяют, что такое каленое стекло не может треснуть самостоятельно.

Что известно про "мост Кличко"?Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".



Его протяженность составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Ширина переправы отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.