Главные новости 27 октября: ДТП на гонках в Кривом Роге, стрельба в США, перевод часов
В Кривом Роге во время автогонок авто на скорости въехало в толпу зрителей. Пострадало четыре человека –среди которых дети. В американском Питтсбурге мужчина открыл огонь по людям в синагоге, по меньшей мере 8 человек погибло. В ночь на 27 октября Украина переходит на зимнее время – часы нужно перевести на один час назад. Такими были главные новости субботы, 27 октября, в Украине и мире.
ДТП на автогонках в Кривом Роге
27 октября на автодроме "Кривбасс-экстрим" в Кривом Роге во время соревнований "Гонки на выживание" произошло ДТП.
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Один из автомобилей после выполнения маневра въехал в толпу зрителей.
В результате наезда пострадало 4 человека, среди которых двое детей.
Авто влетело в людей во время гонок в Кривом Роге
10-летняя девочка с тяжелыми травмами головы и тела попала в реанимацию, 5-летний парень получил травмы средней степени тяжести.
53-летней женщине диагностировали закрытый перелом таза. Четвертый пострадавший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.
По факту этого ДТП полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (часть 2 статьи 286 УК).
Смотрите видео наезда на людей во время гонок в Кривом Роге 27 октября:
Стрельба в синагоге
Утром в субботу, 27 октября, в городе Питтсбург, в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге Tree of Life.
В это время в здании находилось немало людей, которые как раз отмечали шабат.
По словам очевидцев, нападавший воскликнул "Все евреи должны умереть" и начал стрелять по людям.
Местные СМИ сначала сообщали о 4 погибших, впоследствии их число возросло до 8 человек. Вечером в субботу стало известно, что погибших не менее 11.
Стрелок вступил в перестрелку с полицией, которая прибыла на вызов. По данным местных СМИ, после переговоров нападающий получил ранение и сдался.
Вероятным стрелком является 46-летний американец по имени Роберт Бауэр. Журналисты отыскали его страницы в соцсетях, на которых немало антисемитских сообщений.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на события в Питтсбурге сообщением в Twitter.
Перевод часов
В ночь на 28 октября в Украине переводят часы на зимнее время.
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Стрелки часов нужно перевести на час назад, а значит спать будем на час дольше.
Зачем переводить часы?Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году. Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время. А вот не переводят часы в целом аж 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан и другие. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.
Специалисты дают советы, как легче пережить перевод часов. В частности, советами поделилась исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
А как вы относитесь к переводу часов?