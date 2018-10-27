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      Главные новости 27 октября: ДТП на гонках в Кривом Роге, стрельба в США, перевод часов

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      Главные новости 27 октября
      Главные новости 27 октября / Коллаж 24 канала

      В Кривом Роге во время автогонок авто на скорости въехало в толпу зрителей. Пострадало четыре человека –среди которых дети. В американском Питтсбурге мужчина открыл огонь по людям в синагоге, по меньшей мере 8 человек погибло. В ночь на 27 октября Украина переходит на зимнее время – часы нужно перевести на один час назад. Такими были главные новости субботы, 27 октября, в Украине и мире.

      ДТП на автогонках в Кривом Роге

      27 октября на автодроме "Кривбасс-экстрим" в Кривом Роге во время соревнований "Гонки на выживание" произошло ДТП.

      Смотрите также: В Кривом Роге автомобиль, который участвовал в гонках, врезался в толпу людей: видео

      Один из автомобилей после выполнения маневра въехал в толпу зрителей.

      В результате наезда пострадало 4 человека, среди которых двое детей.

      ДТП авто гонки Кривий РІг
      Авто влетело в людей во время гонок в Кривом Роге

      10-летняя девочка с тяжелыми травмами головы и тела попала в реанимацию, 5-летний парень получил травмы средней степени тяжести.

      53-летней женщине диагностировали закрытый перелом таза. Четвертый пострадавший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

      По факту этого ДТП полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (часть 2 статьи 286 УК).

      Смотрите видео наезда на людей во время гонок в Кривом Роге 27 октября:

      Стрельба в синагоге

      Утром в субботу, 27 октября, в городе Питтсбург, в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге Tree of Life.

      В это время в здании находилось немало людей, которые как раз отмечали шабат.

      По словам очевидцев, нападавший воскликнул "Все евреи должны умереть" и начал стрелять по людям.

      Местные СМИ сначала сообщали о 4 погибших, впоследствии их число возросло до 8 человек. Вечером в субботу стало известно, что погибших не менее 11.

      Стрелок вступил в перестрелку с полицией, которая прибыла на вызов. По данным местных СМИ, после переговоров нападающий получил ранение и сдался.

      Вероятным стрелком является 46-летний американец по имени Роберт Бауэр. Журналисты отыскали его страницы в соцсетях, на которых немало антисемитских сообщений.

      Президент США Дональд Трамп отреагировал на события в Питтсбурге сообщением в Twitter.

      Перевод часов

      В ночь на 28 октября в Украине переводят часы на зимнее время.

      Читайте также: Как легче пережить перевод часов на зимнее время: ценные советы

      Стрелки часов нужно перевести на час назад, а значит спать будем на час дольше.

      Зачем переводить часы?Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году. Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время. А вот не переводят часы в целом аж 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан и другие. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

      Специалисты дают советы, как легче пережить перевод часов. В частности, советами поделилась исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

      А как вы относитесь к переводу часов?

       
      Теги: Новости Украины Новости США Религия Жертвы Стрельба в синагоге в США Новости политики Аварии и ДТП ДТП в Кривом Роге Новости Кривого Рога Наезд на зрителей во время гонок в Кривом Роге
      Источник: 24 канал
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