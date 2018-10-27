В Кривом Роге во время автогонок авто на скорости въехало в толпу зрителей. Пострадало четыре человека –среди которых дети. В американском Питтсбурге мужчина открыл огонь по людям в синагоге, по меньшей мере 8 человек погибло. В ночь на 27 октября Украина переходит на зимнее время – часы нужно перевести на один час назад. Такими были главные новости субботы, 27 октября, в Украине и мире.

ДТП на автогонках в Кривом Роге

27 октября на автодроме "Кривбасс-экстрим" в Кривом Роге во время соревнований "Гонки на выживание" произошло ДТП.

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Один из автомобилей после выполнения маневра въехал в толпу зрителей.

В результате наезда пострадало 4 человека, среди которых двое детей.



Авто влетело в людей во время гонок в Кривом Роге

10-летняя девочка с тяжелыми травмами головы и тела попала в реанимацию, 5-летний парень получил травмы средней степени тяжести.

53-летней женщине диагностировали закрытый перелом таза. Четвертый пострадавший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

По факту этого ДТП полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (часть 2 статьи 286 УК).

Смотрите видео наезда на людей во время гонок в Кривом Роге 27 октября:

Стрельба в синагоге

Утром в субботу, 27 октября, в городе Питтсбург, в штате Пенсильвания (США) мужчина открыл огонь в синагоге Tree of Life.

В это время в здании находилось немало людей, которые как раз отмечали шабат.

По словам очевидцев, нападавший воскликнул "Все евреи должны умереть" и начал стрелять по людям.

Местные СМИ сначала сообщали о 4 погибших, впоследствии их число возросло до 8 человек. Вечером в субботу стало известно, что погибших не менее 11.

Стрелок вступил в перестрелку с полицией, которая прибыла на вызов. По данным местных СМИ, после переговоров нападающий получил ранение и сдался.

#BREAKING: Suspect has surrendered. He is injured. Here is the scene just a few blocks away from the synagogue. At least 8 people killed @KDKA pic.twitter.com/AwhjC3iyH4 — Meghan Schiller (@MeghanKDKA) 27 жовтня 2018 р.

Вероятным стрелком является 46-летний американец по имени Роберт Бауэр. Журналисты отыскали его страницы в соцсетях, на которых немало антисемитских сообщений.

Looks like I have found the name of active shooter involved in mass shooting at Synagogue. Look at Robert Bowers profile on GAB & check his last message posted an hour ago. "Screw your optics, I'm going in."#Pittsburgh #squirrelhill pic.twitter.com/CYW5aeegXk — Soheil Khan (@SoheilKhanzada) 27 жовтня 2018 р.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на события в Питтсбурге сообщением в Twitter.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 жовтня 2018 р.

Перевод часов

В ночь на 28 октября в Украине переводят часы на зимнее время.

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Стрелки часов нужно перевести на час назад, а значит спать будем на час дольше.

Зачем переводить часы?Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году. Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время. А вот не переводят часы в целом аж 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан и другие. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Специалисты дают советы, как легче пережить перевод часов. В частности, советами поделилась исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

А как вы относитесь к переводу часов?