Главные новости 27 ноября: задержание Альперина и мера пресечения Садовому

Вадима Альперина задержали работники НАБУ. Суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Кабмин установил фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон, а также сделал шаг к введению электронных трудовых книжек. Такими были главные новости 27 ноября.

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Задержание Альперина

Вадим Альперин, о чьем розыске накануне объявил президент, сам явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Он вместе с адвокатом планировал встретиться с прокурором. Но на месте Альперина задержали работники НАБУ по делу о махинациях с растаможкой товаров.

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Смотрите видео момента задержания Альперина:

Накануне с призывом помочь найти Альперина обратился президент Владимир Зеленский и даже пообещал за это подарок. Глава государства назвал разыскиваемого "крестным отцом контрабанды в Украине".

Альперина подозревают в создании преступной организации, злоупотреблении властью или служебным положением и уклонении от уплаты налогов. По словам адвоката задержанного, само подозрение Альперину не вручили.

Так, следствие считает Альперина главой преступной организации, совершавшей преступления, связанные с махинациями с растаможиванием по заниженным ценам товаров, импортированных в Украину. Правоохранители решают вопрос об избрании Альперину меры пресечения.

В этом же деле накануне НАБУ и САП задержали и сообщили о подозрении 10 лицам, 7 из которых – чиновники ГФС и таможни.

Меру пресечения Садовому

Высший антикоррупционный суд избрал городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 миллион 56 тысяч 550 гривен. Дело касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен.

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САП ходатайствовала перед судом о залоге для Садового в 50 миллионов гривен без возможности взятия под стражу. Однако суд прислушался к стороне защиты и избрал более мягкую меру пресечения.

Сам Садовый заявил, что будет обжаловать эту меру пресечения в апелляционном суде.

Во время судебного заседания днем перед зданием Антикоррупционного суда митинговали несколько десятков неизвестных "протестующих". Журналисты пытались пообщаться с теми, кто выступал против мэра Львова, но никакой конкретики от них не удалось услышать.

Что интересно, люди пришли с разными проблемами, которые вообще не имеют отношения к делу Садового. К примеру, кто-то жаловался на застройки во Львове, кто-то – на цены на коммуналку и гречку в Киеве и сотрудничество украинских политиков с российскими олигархами.

По предварительной информации, так называемый митинг имел признаки заказа.

Смотрите видео с митинга под судом по делу Садового:

Что известно о подозрении Садовому

21 ноября САП объявила Садовом подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом. Говорится о старом производстве, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Тогда ее возглавлял Юрий Луценко.

В 2016 году, сообщая об этом деле, прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю под этот индустриальный парк – за 52 миллиона гривен. По мнению прокуроров, рыночная цена этого участка составляет 140 миллионов гривен.

Подозрение объявили также Сергею Коровайнику, который ранее занимал должность руководителя управления земельных ресурсов ЛГС.

Что говорит о подозрении Садовый

Андрей Садовый объяснял, что в сообщении о подозрении говорится, что предоставленная компании СТР земля не принадлежит общине Львова. На самом же деле в решении Апелляционного админсуда от 27 марта 2019 года указано эта земля была и остается собственностью общины Львова. Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать.

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Что касается обвинения в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю.

Мэр Львова отметил, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.

Цена на газ

Кабмин установил фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон. Украинцы смогут добровольно выбрать: платить ли по привычной системой формирования цены ежемесячно, или просто по 8 гривен за один кубометр газа. О старте специальной программы для украинцев "Гарантированная цена на газ" сообщил премьер Алексей Гончарук в телеграмм-канале.

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Цена на газ в платежках будет 8 гривен за кубометр на весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние 2 года,

– написал Гончарук.

Перейти на программу можно добровольно, как и отказаться от участия в ней и вернуться к привычной системе начисления по региональному принципу.

Гончарук подчеркнул, что газа Украине на отопительный сезон хватит: "Сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах – 21,7 миллиарда кубических метров".

Добавим, что в ноябре газ для украинцев стоит примерно 6 гривен с НДС за 1 кубометр. На зиму стоимость газа обычно возрастает, например в первом квартале 2019 года за газ платили 8,5 гривны за кубометр.

Электронные трудовые книжки

Кабмин одобрил проект закона о переводе в цифровой формат трудовых книжек. Но для окончательного перехода законопроект должна еще одобрить Верховная Рада.

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Теперь появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое,

– сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

О согласовании правительством проекта сообщил и министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Именно он ранее анонсировал, что отмена бумажных трудовых книжек станет дополнительным удобством для людей и позволит государству сэкономить 50-100 миллионов гривен, которые оно тратит лишь на канцелярию для кадровых документов.

Какие преимущества электронных трудовых книжек